Sam Marsden et Moisés LlorensLecture de 4 minutes

Pourquoi la victoire du Ballon d’Or de Messi est-elle si importante ? Luis Miguel Echegaray discute de la victoire de Lionel Messi à son huitième Ballon d’Or et de la raison pour laquelle celui-ci est si spécial.

La star de l’Inter Miami CF, Lionel Messi, a remporté le Ballon d’Or pour une huitième fois record, repoussant la concurrence de l’attaquant de Manchester City Erling Haaland après avoir mené l’Argentine à la Coupe du monde l’année dernière.

Messi, 36 ans, devient le premier joueur de la MLS à remporter le prix tant convoité, même si ce triomphe repose en grande partie sur ses exploits avec son pays au Qatar. L’ancien joueur de Manchester United et copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, a remis le prix à Messi, sa signature, à Paris.

Haaland, qui a marqué 52 buts la saison dernière alors que City remportait le triple en 2022-23, a terminé deuxième du vote et a remporté le trophée Gerd Muller décerné au meilleur attaquant de l’année.

“Je ne pouvais pas imaginer avoir la carrière que j’ai eue. Tout ce que j’ai accompli”, a déclaré Messi après avoir reçu son prix. “La fortune que j’ai eue en jouant pour la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de l’histoire. C’est agréable de remporter ces trophées individuels.

“Gagner la Copa America puis la Coupe du Monde, y parvenir est incroyable. Tous [Ballon d’Or awards] sont spéciaux pour différentes raisons.

Avant que Messi ne reçoive son prix, le milieu de terrain de Barcelone et de l’Espagne Aitana Bonmatí a remporté le Ballon d’Or Féminin après une année record en club et en pays. Elle a aidé le Barça à remporter la Liga F et la Ligue des Champions la saison dernière, avant de mener l’Espagne à la gloire de la Coupe du Monde cet été.

Parmi les autres récompenses décernées lundi, le coéquipier argentin de Messi, Emiliano Martinez, a remporté le trophée Yashin du meilleur gardien de but et le milieu de terrain anglais et du Real Madrid Jude Bellingham a reçu le trophée Kopa du meilleur joueur du monde de moins de 21 ans.

Lors de son discours de remerciement, Messi a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à son compatriote argentin Diego Maradona. Le vainqueur de la Coupe du monde 1986, décédé le 22 novembre 2020, aurait eu 63 ans lundi.

“Ma dernière mention est pour Diego [Maradona]”, a déclaré Messi. “Aujourd’hui, c’est son anniversaire. J’aimerais donc me souvenir de lui d’ici, entouré des meilleurs joueurs, entraîneurs et personnes qui aiment le football comme lui.

“Où que tu sois, Diego, joyeux anniversaire. Cela vaut aussi pour toi.”

Même avant la cérémonie de lundi à Paris, aucun joueur n’avait remporté le Ballon d’Or plus de fois que Messi, qui l’a remporté pour la première fois en 2009, puis à nouveau en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021.

Lionel Messi accepte le Ballon d’Or 2023, marquant ainsi le record de la huitième fois qu’il remporte ce prix. Getty Images

Cristiano Ronaldo l’a remporté cinq fois, tandis que Michel Platini, Johan Cruyff et Marco van Basten sont tous trois vainqueurs.

Messi a marqué 21 buts en 41 matches la saison dernière alors que le Paris Saint-Germain a conservé le titre de Ligue 1 avant de rejoindre l’Inter Miami plus tôt cette année.

Depuis son arrivée aux États-Unis, il a marqué 11 buts en 14 matchs pour Miami, aidant ainsi la franchise à remporter sa toute première pièce d’argenterie, la Coupe des Ligues.

Cependant, il a raté plusieurs matches en raison d’une blessure à la fin de la saison régulière de MLS alors que l’équipe de Gerardo “Tata” Martino a échoué dans sa tentative tardive pour une place en séries éliminatoires.

Ce sont les performances de Messi lors de la Coupe du monde fin 2022 qui lui ont valu un huitième Ballon d’Or, alors que l’Argentine a mis fin à une attente de 36 ans pour être couronnée championne du monde pour la troisième fois.

Messi, en tant que capitaine, a joué un rôle déterminant dans le succès de l’Argentine au Qatar, marquant sept buts et en assistant trois autres alors qu’il était nommé joueur du tournoi.

Il a marqué deux fois en finale et à nouveau lors des tirs au but contre la France, permettant à l’équipe de Lionel Scaloni de remporter l’une des pièces maîtresses les plus mémorables de l’histoire de la compétition.

Après avoir échoué face à l’Argentine lors de quatre Coupes du monde précédentes, notamment en perdant la finale de 2014 contre l’Allemagne, beaucoup ont considéré que c’était sa dernière chance de mettre la main sur le plus grand prix du football.

À 36 ans et quatre mois, il devient également le deuxième joueur le plus âgé à remporter le Ballon d’Or, remplaçant le vainqueur de l’année dernière Karim Benzema. Seul le premier vainqueur, Stanley Matthews en 1956, était plus âgé lorsqu’il l’a remporté à 41 ans.

Les six premiers Ballons d’Or de Messi ont été remportés alors qu’il jouait pour Barcelone, où il est le meilleur buteur et détenteur du record du club, alors qu’il l’a remporté pour la septième fois peu de temps après avoir rejoint le PSG en 2021 après le succès de la Copa America avec l’Argentine.