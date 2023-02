Ballon de querelles sur les actions de Biden, les intentions de la Chine

WASHINGTON (AP) – Les législateurs républicains ont accusé dimanche la Chine de surveiller délibérément des sites militaires américains sensibles avec un ballon espion présumé et ont déclaré que l’administration Biden avait donné à Pékin une ouverture de renseignement en n’abattant pas le ballon lors de sa dérive à haute altitude dans l’espace aérien américain.

La présence du ballon dans le ciel au-dessus des États-Unis avant qu’un avion militaire ne l’abatte au-dessus de l’océan Atlantique avec un missile samedi a encore tendu les relations américano-chinoises. Le chef de la diplomatie américaine a brusquement annulé un voyage à Pékin et le ministère chinois de la Défense a déclaré dans un communiqué après la chute du ballon dans les eaux au large de la côte de la Caroline qu’il “se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour faire face à des situations similaires”.

“Il s’agissait clairement d’une tentative de la Chine de recueillir des informations, de vaincre notre commandement et notre contrôle de nos sites sensibles de défense antimissile et d’armes nucléaires”, a déclaré le président du House Intelligence Committee, le représentant Mike Turner, R-Ohio, parmi les membres. du Congrès sur les émissions de nouvelles du dimanche. “Et c’est certainement une urgence que cette administration ne reconnaît pas.”

Des responsables américains de la défense et de l’armée ont déclaré que le ballon était entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et s’était largement déplacé au-dessus de la terre à travers l’Alaska, puis dans l’espace aérien canadien dans les Territoires du Nord-Ouest lundi. Il est revenu mardi sur le territoire américain au-dessus du nord de l’Idaho, le jour où la Maison Blanche a annoncé que le président Joe Biden en avait été informé pour la première fois. “Cela défie toute croyance de suggérer qu’il n’y avait nulle part” entre l’Alaska et les Carolines où les États-Unis auraient pu abattre le ballon en toute sécurité, a déclaré le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que l’ensemble du Sénat recevra un briefing ce mois-ci sur le ballon, y compris des détails sur ses capacités de surveillance, et que l’administration envisage des mesures contre les Chinois pour “leurs activités effrontées”. Il a déclaré que la critique du GOP était politique et prématurée, et que les États-Unis avaient “envoyé un message clair à la Chine que ce n’était pas acceptable”.

Biden a émis l’ordre d’abattage mais avait voulu que cela se produise plus tôt, mercredi. Il a été informé que le meilleur moment pour l’opération serait au-dessus de l’eau, ont déclaré des responsables américains. Les responsables militaires ont déterminé que faire tomber le ballon au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds poserait un risque indu pour les personnes au sol.

“Le message qu’ils (les Chinois) essayaient d’envoyer est ce qu’ils croient en interne, et c’est que les États-Unis sont une superpuissance autrefois grande qui s’est vidée, qui est en déclin”, a déclaré le sénateur républicain Marco Rubio de Floride, vice-président. de la commission sénatoriale du renseignement. “Et le message qu’ils essaient d’envoyer au monde est:” Écoutez, ces gars ne peuvent même rien faire contre un ballon volant au-dessus de l’espace aérien américain. Comment pouvez-vous compter sur eux si quelque chose devait arriver dans la région Indo-Pacifique ? »

Le ballon a été repéré mercredi au-dessus du Montana, qui abrite la base aérienne de Malmstrom, qui possède des champs de silos de missiles nucléaires.

“Ils ne sont pas allés voir le Grand Canyon”, a déclaré Turner. “Ils sont allés voir nos sites d’armes nucléaires et les sites de défense antimissile dans tout le pays.”

L’abattre seulement jusqu’à ce qu’il atteigne l’océan “est un peu comme s’attaquer au quart-arrière après la fin du match”, a déclaré Turner, après que le ballon “ait terminé sa mission”.

Mais le sénateur Cory Booker, DN.J., a déclaré qu’il faisait confiance à l’armée, ajoutant: «Nous devons nous rappeler que cela s’est maintenant produit plusieurs fois sous l’administration Trump. Et donc créer une autre norme pour Biden alors que Trump, semble-t-il, a permis que cela passe par-dessus les États-Unis est juste un peu hypocrite.

La Chine a nié toute allégation d’espionnage et a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon à usage civil destiné à la recherche météorologique. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que le voyage du ballon était hors du contrôle du gouvernement chinois.

“Ce n’était pas un accident. C’était délibéré. C’était de l’intelligence, tu sais ? a déclaré l’amiral à la retraite Mike Mullen, ancien président des chefs d’état-major interarmées.

Interrogé pour savoir si des éléments de l’armée chinoise auraient pu vouloir perturber la visite prévue du secrétaire d’État Antony Blinken, Mullen a répondu : “Clairement, je pense que c’est le cas.”

Il a déclaré que “cela nuit vraiment à une relation entre nous et la Chine” et “met un gros obstacle à l’avancement de manière constructive, ce que nous devons vraiment faire”.

Au représentant Mike Gallagher, R-Wis., Qui dirige un nouveau comité de la Chambre sur la Chine, le message véhiculé par Pékin est “regardez ce que nous pouvons vous faire et partez. Vos entreprises, vos politiciens de carrière, ils reviendront en rampant.

Le vol s’est terminé vers 14 h 39 HNE samedi, lorsqu’un avion de chasse F-22 a tiré un missile sur le ballon, le perforant alors qu’il se trouvait à environ 6 milles marins de la côte près de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, des responsables de la défense. a dit.

Les débris ont atterri dans 47 pieds d’eau, moins profonds que ce que les responsables avaient prévu, et ils se sont étalés sur environ 7 milles. Les responsables ont estimé que les efforts de rétablissement seraient achevés en peu de temps, et non en semaines.

Les responsables de la défense qui ont informé les journalistes ont déclaré que les États-Unis avaient pu recueillir des renseignements sur le ballon alors qu’il survolait le pays. Ils ont déclaré que l’armée avait conclu que la technologie du ballon ne donnait pas aux Chinois des renseignements significatifs au-delà de ce qu’ils pouvaient déjà obtenir des satellites, bien que les États-Unis aient pris des mesures pour atténuer les informations qu’ils pouvaient recueillir au fur et à mesure de leur progression.

Turner et Booker étaient sur “Meet the Press” sur NBC, Rubio était sur “This Week” sur ABC et “State of the Union” sur CNN, Mullen était sur ABC et Gallagher est apparu sur “Sunday Morning Futures” sur Fox News Channel.

Chris Megerian, Associated Press