Ballon chinois : Pourquoi n’a-t-il pas été abattu au-dessus du Canada ?

Les critiques disent que les États-Unis et le Canada ont eu amplement le temps d’abattre un ballon espion chinois présumé alors qu’il dérivait à travers l’Amérique du Nord pendant une semaine, bien qu’il soit peu probable que des jets canadiens aient pu faire le travail.

“C’était une intrusion scandaleuse”, a déclaré le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, à CTVNews.ca. “Si nous suivions cela depuis le moment où il est entré dans l’espace aérien de l’Alaska, la question est, pourquoi le Norad n’a-t-il pas agi plus tôt?”

Haut de deux cents pieds, maniable et doté d’une charge utile de capteurs de la taille de trois autobus scolaires, le prétendu ballon de surveillance s’est d’abord approché de l’Amérique du Nord près des îles Aléoutiennes en Alaska le 28 janvier. Selon des responsables, il a traversé l’espace aérien canadien le 30 janvier, voyageant au-dessus des Territoires du Nord-Ouest, de l’Alberta et de la Saskatchewan avant de rentrer aux États-Unis le 31 janvier.

La présence du ballon a été rendue publique le 1er février alors qu’il survolait le Montana, qui abrite l’un des trois sites de silos de missiles nucléaires américains. Dans l’après-midi du 4 février, un avion de chasse américain F-22 l’a finalement abattu avec un missile air-air Sidewinder au-dessus de l’océan Atlantique près de la Caroline du Sud. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il voulait qu’il soit abattu plus tôt, mais il lui a été conseillé d’attendre qu’il soit au-dessus de l’eau pour minimiser les dommages potentiels et les blessures causées par les débris.

POURQUOI LE BALLON N’A-T-IL PAS ÉTÉ ABATTU PLUS TÔT ?

Aux États-Unis, les dirigeants républicains ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir abattu le ballon alors qu’il traversait des eaux éloignées, une vaste toundra et une nature sauvage peu peuplée.

“Cela défie toute croyance de suggérer qu’il n’y avait nulle part entre les îles Aléoutiennes de l’Alaska et la côte de la Caroline où ce ballon aurait pu être abattu immédiatement sans mettre en danger les Américains ou les Canadiens”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat américain, Mitch McConnell, dans un communiqué du 5 février. .

“Et s’il avait été armé ?” Bezan, un député du Manitoba, a ajouté. “Je pense qu’ils ont eu l’occasion de l’abattre au-dessus du Pacifique… Pourquoi ne l’aurions-nous pas abattu là-bas avant même qu’il n’atteigne des régions peuplées?”

S’adressant aux journalistes lundi, le commandant du Norad, le général Glen D. VanHerck, a présenté sa justification.

“J’ai estimé que ce ballon ne présentait pas de menace militaire physique pour l’Amérique du Nord, c’est sous mon chapeau du Norad”, a déclaré VanHerck, qui dirige le groupe conjoint de défense aérienne canado-américain. “Et par conséquent, je ne pouvais pas agir immédiatement car cela ne démontrait pas un acte hostile ou une intention hostile.”

VanHerck a également confirmé que des avions de combat canadiens avaient été déployés pour rechercher un autre ballon espion potentiel.

“Il y avait des spéculations sur un deuxième”, a expliqué VanHerck. “J’ai lancé des chasseurs Norad, des CF-18 canadiens et nous n’avons pu corroborer aucun ballon supplémentaire.”

Dans une déclaration à CTVNews.ca, un porte-parole du ministère de la Défense nationale du Canada a fourni une explication similaire.

“Pendant que l’objet se déplaçait, l’analyse a exclu la possibilité que le ballon représentait une menace imminente et d’autres mesures ont été prises pour l’analyser en collaboration avec les États-Unis et le Norad”, a déclaré le porte-parole canadien de la défense. “Le Canada a collaboré étroitement avec ses homologues américains sur la décision de faire tomber le ballon de surveillance à haute altitude de la Chine, et appuie sans équivoque cette action.”

Andrea Charron est professeure agrégée d’études politiques et directrice du Centre d’études sur la défense et la sécurité de l’Université du Manitoba.

“Il a probablement fallu du temps pour évaluer ses capacités”, a déclaré Charron à CTVNews.ca. “S’il y avait eu un risque militaire, il aurait été abattu plus tôt mais il aurait causé des dégâts considérables sur terre même s’il n’avait tué personne.”

LES AVIONS DE COMBAT CF-18 CANADIENS POURRAIENT-ILS FAIRE LE TRAVAIL?

Même si le Canada avait voulu faire tomber le ballon, nous aurions eu besoin de l’aide de nos alliés américains.

“Pourquoi le Canada n’a-t-il pas pris des mesures plus fortes alors qu’il se trouvait dans notre espace aérien?” dit Bezan. “Cela témoigne des capacités que notre flotte actuelle de CF-18 ne peut pas voler aussi haut et cibler.”

Avec un plafond de service maximal d’environ 50 000 pieds, les avions de combat CF-18 vieillissants du Canada auraient eu du mal à atteindre le ballon, qui aurait voyagé à des altitudes d’environ 60 000 pieds. Le F-22 américain qui a fait le travail peut atteindre des hauteurs d’environ 65 000 pieds – le plus haut de tous les avions de chasse américains. En comparaison, les jets commerciaux ne volent généralement pas au-dessus de 42 000 pieds.

En 1998, une paire d’avions de chasse CF-18 canadiens n’a pas non plus réussi à abattre un ballon météo voyou près de Terre-Neuve, malgré le tir de plus de 1 000 coups de canon. Les missiles air-air – comme celui utilisé sur le ballon chinois – étaient à l’époque écartés.

“Les citoyens n’auraient pas apprécié qu’un missile souffle au-dessus de leur tête”, a déclaré un porte-parole de l’armée de l’air canadienne à l’Associate Press après l’incident. “De plus, il pourrait être exagéré de dépenser quelques centaines de milliers de dollars dans un missile pour abattre un ballon qui s’éloigne.”

Selon la BBC, le ballon criblé de trous a survécu aux assauts des avions britanniques et américains avant de finalement se dégonfler dans l’océan Arctique.

Les nouveaux avions de combat F-35 du Canada, qui commenceront à arriver en 2026, ont également un plafond de service signalé supérieur à 50 000 pieds.

LE BALLON CHINOIS A-T-IL AUSSI ESPIONNÉ LE CANADA ?

Alors que le ballon a survolé des sites militaires sensibles aux États-Unis, il n’est pas clair s’il a fait de même au-dessus des installations militaires canadiennes, qui auraient pu inclure la BFC Cold Lake et la BFC Suffield en Alberta, et la BFC Moose Jaw en Saskatchewan. Pour répondre rapidement aux menaces provenant du Nord, les militaires canadiens maintiennent également ce qu’on appelle des emplacements d’opérations avancés, ou FOL, à Yellowknife et à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest. Bien que l’itinéraire exact du ballon n’ait pas été divulgué, Norad affirme qu’il a été suivi tout au long de son voyage.

Julian Spencer-Churchill est professeur agrégé en science politique à l’Université Concordia à Montréal dont les recherches portent sur la sécurité et les études stratégiques

“Techniquement, il n’y a pas de loi internationale indiquant la hauteur de la souveraineté nationale”, a déclaré Spencer-Churchill à CTVNews.ca. “Je ne sais pas s’il a survolé l’une de ces bases. Même si c’était le cas, ils auraient pu plus facilement conduire et monter et pénétrer dans la base… les bases au Canada ne sont pas soumises à un verrouillage aussi grave que les installations américaines.”

La Chine a nié que le ballon recueillait des renseignements.

Lors de son briefing avec les journalistes lundi, le commandant du Norad a révélé que quatre autres ballons chinois envoyés pendant les présidences Biden et Trump n’avaient initialement pas été détectés.

“Cela dépend de la modernisation du Norad et de sa capacité ou non à faire face à l’ensemble de l’environnement de menace”, a déclaré Bezan. “Qui aurait pensé qu’un ballon volant à 55, 60 000 pieds – c’était même parfois au-dessus – deviendrait une menace potentielle pour la sécurité continentale ?”

LA RÉPONSE DU CANADA ÉTAIT-ELLE ADÉQUATE?

Bezan dit que le gouvernement a gardé les Canadiens dans l’ignorance de l’incident, qui se fient plutôt aux informations des États-Unis

“Je suis déçu que la ministre de la Défense, Anita Anand, et le premier ministre aient été muets à ce sujet”, a déclaré le député de l’opposition à CTVNews.ca. “Pourquoi le gouvernement du Canada n’a-t-il pas dit aux Canadiens ce qu’il y avait dans l’espace aérien canadien, surtout quand les Canadiens pouvaient le voir? Pourquoi a-t-il attendu que ce soit au Montana avant que cela devienne une information publique?”

Charron de l’Université du Manitoba veut également en savoir plus sur la façon dont l’incident a été géré.

“Je voudrais savoir si des parties occidentales ont constitué le ballon et si des alliés ou d’autres commandements de combattants américains ont vu (le) ballon et ont transmis ou non des informations”, a-t-elle déclaré.

Spencer-Churchill de l’Université Concordia croit que la réponse canadienne a été appropriée.

« (L) y a probablement eu déférence envers le Pentagone, qui aurait renvoyé la question au secrétaire à la Défense, qui aurait probablement informé le Comité des forces armées américaines », a-t-il déclaré. “Par conséquent, la réponse du Canada a été parfaite, étant donné qu’elle est passée par des consultations nationales et de l’alliance.”



Avec des fichiers de la Presse canadienne et de l’Associated Press