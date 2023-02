Ballon Chine : que sait-on de l’espion présumé ?

WASHINGTON –

Qu’est-ce que c’est que cette chose ?

L’énorme orbe blanche dérivant dans l’espace aérien américain a déclenché un maelström diplomatique et explose sur les réseaux sociaux.

La Chine insiste sur le fait que le ballon n’est qu’un dirigeable civil errant utilisé principalement pour la recherche météorologique qui a déraillé à cause des vents et n’a que des capacités “d’auto-direction” limitées.

Les États-Unis disent qu’il s’agit sans aucun doute d’un ballon espion chinois. Sa présence a poussé le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler un voyage d’un week-end en Chine qui visait à apaiser les tensions déjà fortes entre les pays.

Le Pentagone affirme que le ballon, qui transporte des capteurs et du matériel de surveillance, est maniable et a montré qu’il peut changer de cap. Il a flâné sur les zones sensibles du Montana où les ogives nucléaires sont cloisonnées, amenant l’armée à prendre des mesures pour l’empêcher de collecter des renseignements.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré qu’il pourrait rester en l’air au-dessus des États-Unis pendant “quelques jours”, prolongeant l’incertitude quant à sa destination ou si les États-Unis essaieront de l’abattre en toute sécurité. Et vendredi soir, le ministère de la Défense a reconnu les informations faisant état d’un ballon volant au-dessus de l’Amérique latine, considéré comme “un autre ballon de surveillance chinois”.

Un aperçu de ce que l’on sait du ballon traversant les États-Unis – et de ce qui ne l’est pas.

C’EST UN OISEAU, C’EST UN AVION, C’EST UN… BALLON ESPION

Le Pentagone et d’autres responsables américains disent qu’il s’agit d’un ballon espion chinois – de la taille de trois autobus scolaires – se déplaçant vers l’est au-dessus de l’Amérique à une altitude d’environ 60 000 pieds (18 600 mètres). Les États-Unis affirment qu’il était utilisé pour la surveillance et la collecte de renseignements, mais les responsables ont fourni peu de détails.

Les responsables américains affirment que l’administration Biden en était consciente avant même qu’elle ne pénètre dans l’espace aérien américain en Alaska au début de la semaine dernière. Un certain nombre de responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de ce sujet sensible.

La Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden avait été informé pour la première fois sur le ballon mardi. Le département d’État a déclaré que Blinken et la secrétaire adjointe Wendy Sherman s’étaient entretenues mercredi soir avec un haut responsable chinois basé à Washington à ce sujet.

Dans la première déclaration publique américaine, le Brig.-Gen. Pat Ryder, l’attaché de presse du Pentagone, a déclaré jeudi soir que le ballon n’était pas une menace militaire ou physique – une reconnaissance qu’il ne transportait pas d’armes. Il a déclaré qu'”une fois le ballon détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles”.

Même si le ballon n’est pas armé, il représente un risque pour les États-Unis, a déclaré le général à la retraite John Ferrari, chercheur invité à l’American Enterprise Institute. Le vol lui-même, a-t-il dit, peut être utilisé pour tester la capacité de l’Amérique à détecter les menaces entrantes et à trouver des failles dans le système d’alerte de défense aérienne du pays. Cela peut également permettre aux Chinois de détecter des émissions électromagnétiques que les satellites à plus haute altitude ne peuvent pas détecter, telles que des fréquences radio de faible puissance qui pourraient les aider à comprendre comment différents systèmes d’armes américains communiquent.

Il a dit que les Chinois ont peut-être envoyé le ballon “pour nous montrer qu’ils peuvent le faire, et peut-être que la prochaine fois, il pourrait avoir une arme. Alors maintenant, nous devons y consacrer de l’argent et du temps” pour développer des défenses.

LAISSEZ-LE VOLER? L’ABATTER ?

Selon de hauts responsables de l’administration, Biden voulait initialement abattre le ballon. Certains membres du Congrès ont fait écho à ce sentiment.

Mais les dirigeants du Pentagone ont fortement déconseillé à Biden cette décision en raison des risques pour la sécurité des personnes sur le terrain, et Biden a accepté.

Un responsable a déclaré que le paquet de capteurs que le ballon transporte pesait jusqu’à 1 000 livres. Le ballon est suffisamment grand et suffisamment haut dans les airs pour que le champ de débris potentiel puisse s’étendre sur des kilomètres, sans aucun contrôle sur l’endroit où il finirait par atterrir.

Pour l’instant, les responsables ont déclaré que les États-Unis le surveilleraient, en utilisant “une variété de méthodes”, y compris des avions. Le Pentagone a déclaré que le ballon ne constituait pas une menace militaire et ne donnait à la Chine aucune capacité de surveillance dont elle ne dispose pas déjà avec des satellites espions.

Mais les États-Unis gardent leurs options ouvertes.

Le représentant Jim Himes, le meilleur démocrate du comité du renseignement de la Chambre, a suggéré qu’il pourrait être utile d’essayer de capturer le ballon pour l’étudier. “Je préférerais de beaucoup posséder un ballon de surveillance chinois plutôt que d’en nettoyer un sur un champ de débris de 100 milles carrés”, a déclaré Himes, D-Conn.

COMMENT EST-IL ARRIVÉ ICI?

Délibéré ou accident ? Il y a aussi un désaccord.

En ce qui concerne la configuration des vents, le récit de la Chine selon lequel les courants aériens mondiaux – des vents connus sous le nom de Westerlies – ont transporté le ballon de son territoire vers l’ouest des États-Unis est plausible, a déclaré Dan Jaffe, professeur de chimie atmosphérique à l’Université de Washington. . Jaffe a étudié le rôle que ces mêmes modèles de vent jouent dans le transport de la pollution de l’air des villes chinoises, de la fumée des feux de forêt de Sibérie et de la poussière des tempêtes de sable du désert de Gobi vers les États-Unis pendant deux décennies.

“C’est tout à fait cohérent avec tout ce que nous savons sur les vents”, a déclaré Jaffe. “Le temps de transit de la Chine aux États-Unis serait d’environ une semaine.”

“Plus ça monte, plus ça va vite”, a déclaré Jaffe.

Il a déclaré que les ballons météorologiques et de recherche ont généralement une gamme de capacités de direction en fonction de leur sophistication, allant de l’absence de direction à une capacité de direction limitée.

Les États-Unis sont en grande partie silencieux sur cette question, mais insistent sur le fait que le ballon est manoeuvrable, suggérant que la Chine a d’une manière ou d’une autre délibérément déplacé le ballon vers ou dans l’espace aérien américain.

LES BALLONS ESPIONS ONT UNE HISTOIRE

Les ballons espions ne sont pas nouveaux – les primitifs remontent à des siècles, mais ils ont été davantage utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des responsables de l’administration ont déclaré vendredi qu’il y avait eu d’autres incidents similaires de ballons espions chinois, l’un d’entre eux affirmant que cela s’était produit deux fois sous l’administration Trump mais n’avait jamais été rendu public.

Ryder du Pentagone a confirmé qu’il y a eu d’autres incidents où des ballons se sont approchés ou ont traversé la frontière américaine, mais lui et d’autres conviennent que ce qui rend cela différent, c’est la durée pendant laquelle il a passé sur le territoire américain et jusqu’où il a pénétré dans le pays.

Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que des ballons de surveillance chinois avaient été aperçus à de nombreuses reprises au cours des cinq dernières années dans différentes parties du Pacifique, y compris des installations militaires américaines proches de la zone sensible à Hawaï. Les gonflables à haute altitude, a-t-il dit, servent de plates-formes à faible coût pour collecter des renseignements et certains pourraient être utilisés pour détecter des missiles hypersoniques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a lancé des milliers de ballons à hydrogène transportant des bombes, et des centaines se sont retrouvés aux États-Unis et au Canada. La plupart étaient inefficaces, mais un était mortel. En mai 1945, six civils sont morts lorsqu’ils ont trouvé l’un des ballons au sol dans l’Oregon, et il a explosé.

Au lendemain de la guerre, l’effort de ballon de l’Amérique a enflammé les histoires et les traditions extraterrestres liées à Roswell, NM

Selon des documents de recherche et des études militaires, les États-Unis ont commencé à utiliser des trains géants de ballons et de capteurs qui étaient enchaînés et s’étendaient sur plus de 600 pieds dans le cadre d’un premier effort pour détecter les lancements de missiles soviétiques pendant l’après-Seconde Guerre mondiale. Ils l’ont appelé Projet Mogul.

L’un des trains de ballons s’est écrasé sur l’aérodrome de l’armée de Roswell en 1947, et le personnel de l’armée de l’air qui n’était pas au courant du programme a trouvé des débris. L’équipement expérimental inhabituel a rendu difficile l’identification, laissant les aviateurs avec des questions sans réponse qui, au fil du temps – aidés par des passionnés d’OVNI – ont pris une vie propre. La réponse simple, selon les rapports militaires, était juste au-dessus des montagnes de Sacramento sur le site de lancement du projet Mogul à Alamogordo.

En 2015, un dirigeable de surveillance de l’armée sans pilote s’est détaché de son amarrage à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland et a flotté au-dessus de la Pennsylvanie pendant des heures avec deux avions de chasse sur sa queue, déclenchant des pannes de courant alors qu’il traînait son attache sur les lignes électriques. Alors que les habitants restaient bouche bée, le dirigeable de 240 pieds est tombé en morceaux dans la campagne de Muncy, en Pennsylvanie. Il avait encore de l’hélium dans le nez lorsqu’il est tombé, et la police d’État a utilisé des fusils de chasse – environ 100 coups – pour le dégonfler.

