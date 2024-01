Balletcore, dunes et vamps à la semaine de la couture à Paris

PARIS

La semaine de la haute couture à Paris présente les tenues les plus prestigieuses du monde de la mode – des créations uniques et sur mesure qui, espèrent les marques, orneront les tapis rouges et les événements de la haute société du monde entier.

Alors que la Paris Couture Week touchait à sa fin, Fendi proposait un mélange hypnotique de futurisme minimaliste et d’hommage au légendaire Karl Lagerfeld.

Zendaya et Reese Witherspoon faisaient partie des sommités qui ont provoqué une circulation serpentante et des bagarres hyperboliques pour voir le directeur artistique Kim Jones livrer ce qui était une collection mémorable avec des franges organiques et mousseuses à l’intérieur de la salle dorée du Palais Brongniart. Non seulement elle vénérait le passé, mais elle adoptait également une philosophie avant-gardiste.

Le troisième jour de la semaine, Jennifer Lopez a assuré que la puissance des créations des défilés était à la hauteur de celle d’un public VIP. La chanteuse et actrice a dynamisé le Palais de Tokyo en arrivant à la dernière minute pour le show d’Elie Saab, dans un contexte de chaos. Elle et d’autres initiés de la mode ont assisté à une exposition soyeuse du travail du créateur libanais évoquant la complexité des médinas d’Afrique du Nord.

Les designers néerlandais Viktor Horsting et Rolf Snoeren ont une fois de plus défié les conventions en présentant une concoction mêlant l’historique à une touche déconstruite. Ils découpaient littéralement des vêtements couture.

Balletcore

Le ballet est à la mode en ce moment. La fille d’Andie MacDowell, l’actrice Margaret Qualley, vêtue d’une collerette et de collants blancs, était la star du podium alors que Chanel célébrait les 100 ans de la création de la fondatrice Gabrielle Chanel qui a habillé pour la première fois le Ballet russe à Paris.

Quelques jours seulement après que Dior a rendu hommage à l’icône du ballet Rudolf Noureev lors de la semaine de la mode masculine, Chanel a proposé la version féminine ultra-chi-chi, avec de nombreuses jupes tutu, des blancs translucides, des justaucorps et des escarpins de danse.

Le Français Stéphane Rolland a recréé l’atmosphère d’un jardin de Marrakech, avec des femmes habillées comme des princesses du Moyen-Orient en beige, or et bleu, sur fond de dunes du désert et sur une bande originale du trompettiste Ibrahim Maalouf.

Rolland a déclaré à l’AFP qu’il réfléchissait à cette collection avant que la guerre entre Israël et le Hamas n’éclate en octobre et qu’il avait décidé de s’y tenir afin de promouvoir “la tolérance et la positivité”.

Giorgio Armani a puisé des idées du monde entier pour emmener un public, dont Gwyneth Paltrow et Glenn Close, dans un « voyage imaginé d’Ouest en Est » comprenant des motifs décoratifs de paon et des robes de style kimono.

La dernière évocation de Rahul Mishra de son Inde natale a été inspirée par les insectes, avec d’énormes papillons de nuit et abeilles scintillants ornant certaines tenues, ainsi que plusieurs turbans et tenues de maharajah dans la collection.

L’un des spectacles les plus spectaculaires est celui de Julien Fournie, qui cherchait à recréer l’atmosphère des beaux jours de la mode, remplissant un théâtre parisien pour un hommage aux vampires et aux femmes fatales.