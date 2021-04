Le Ballet du Bolchoï a amélioré ses prétentions à la Classique en offrant à l’entraîneur Aidan O’Brien une 11e victoire dans le PW McGrath Memorial Ballysax Stakes à Leopardstown.

Le gestionnaire de Ballydoyle a sellé les héros d’Epsom suivants, Galileo et High Chaparral, pour remporter des séries successives du procès Derby en 2001 et 2002, tandis que Yeats, quatre fois vainqueur de la Gold Cup, figure également sur le tableau d’honneur.

O’Brien a été doublement représenté dans le renouvellement de cette année, avec le premier vainqueur de Dundalk, Lough Derg, rejoint par son camarade de calibre Bolshoi Ballet – un gagnant sur la piste à l’automne avant de terminer cinquième au niveau du groupe 1 au Criterium de Saint-Cloud.

Ryan Moore a gardé les choses simples à bord du favori 2-1, lui permettant de suivre Catena Zapata pendant une grande partie du trajet de 10 furlong avant de prendre la tête à deux stades de chez lui.

Lough Derg a trouvé un espace sur la clôture et a brièvement regardé une menace, mais le Ballet du Bolchoï a frappé fortement la ligne pour marquer d’un peu plus de deux longueurs. Lough Derg a été épuisé tardivement par Flying Visit et Taipan.

Coral fait du Bolshoi Ballet leur deuxième favori 12-1 pour le Cazoo Derby à Epsom, avec un compagnon stable High Definition en tête du marché à 7-2.

O’Brien a déclaré: « Vous seriez ravi de lui car il n’a couru que sur un sol mou (la saison dernière) et aura beaucoup appris aujourd’hui.

« Il reviendra probablement ici pour le Derrinstown si tout se passe bien avec lui. Il est simple et, même si vous n’êtes jamais sûr, il devrait faire un kilomètre et demi. Il va bien à la ligne.

« La Haute Définition ira pour l’un des essais du Derby. Nous ne voulions pas lui donner deux points avant le Derby, mais nous pensions que ce cheval en serait capable pour deux.

« Il est en plein travail et nous sommes très heureux avec lui. »

O’Brien a également eu des nouvelles sur le front classique de Santa Barbara, qui a fait fureur pour les Qipco 1000 Guineas ces dernières semaines après que son entraîneur lui ait fait un rapport élogieux lors d’une tournée stable.

Il a dit: « Santa Barbara fonctionne très bien. Elle fait son travail en deuxième vitesse avec toutes les pouliches.

«Nous allions venir ici et ensuite nous avons dit que nous allions directement aux Guinées.

« C’est une grande demande pour une pouliche seulement après avoir eu une course facile chez une jeune fille pour aller aux Guinées. Elle a l’air exceptionnelle dans son travail, mais elle sera très verte en allant aux Guinées. Elle apprendra beaucoup de toutes les manières. . «

En ce qui concerne la réunion de Newmarket qui commence mardi, O’Brien a ajouté: « Nous pourrions courir Khartoum dans le Craven jeudi. »