Balle trouvée dans une lettre de menace envoyée à la bibliothèque de Downers Grove – Shaw Local

Lorsque la bibliothèque publique de Downers Grove a décidé d’annuler un événement de bingo drag queen conçu pour les adolescents, elle l’a fait parce que la bibliothèque avait reçu des menaces qui rendaient l’événement dangereux, ont déclaré des responsables de la bibliothèque. Le 29 septembre, les détails de ces menaces ont été publiés.

La bibliothèque a reçu une lettre initialement envoyée aux bureaux du comté de DuPage à Wheaton qui comprenait une balle, selon la police de Downers Grove.

L’adresse de retour manuscrite sur l’enveloppe indiquait “Vos amis chez MAGA” et un autocollant du drapeau confédéré était apposé au dos de l’enveloppe. Le contenu de la lettre était bref et disait: “Plus à venir pour la bibliothèque de Downers Grove.”

La lettre est le dernier chapitre du différend drag queen bingo, qui a opposé des conservateurs de droite profondément opposés à l’événement contre des défenseurs libéraux qui ont applaudi les efforts de la bibliothèque pour organiser un événement inclusif. Certains opposants à l’événement ont affirmé via les réseaux sociaux que la bibliothèque n’avait reçu aucune menace.

Des jeux de bingo et une courte performance de synchronisation labiale étaient prévus dans le cadre de l’événement, qui, selon la bibliothèque, devait être destiné aux élèves de la septième à la 12e année. L’événement avait été prévu pour le 11 octobre. La date de la soirée de match a coïncidé avec la Journée nationale du coming out. Tyler Reviglio, qui porte le nom de scène Aurora Divine, devait animer l’événement.

“Il est difficile de croire que quelqu’un pense que c’est un comportement acceptable”, a écrit le maire de Downers Grove, Robert Barnett, le 29 septembre dans une publication sur Facebook qui comprenait des photos de l’enveloppe, de la lettre et de la balle. “J’espère que ça

venaient de l’extérieur de notre communauté.

“Si vous pensez savoir qui a fait cela, veuillez contacter la police et faites-le savoir afin que nous puissions poursuivre les voies légales appropriées et, si vous trouvez de la sympathie pour le message, regardez longuement et attentivement dans le miroir et envisagez d’obtenir de l’aide.”

La menace de l’ouest à laquelle Barnett a fait référence impliquait un message sur Facebook exhortant les gens à “apporter des armes” à la bibliothèque, selon les rapports de police. Il a été écrit par un homme de l’Idaho qui s’est ensuite excusé et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’assister à l’événement, a indiqué la police.

D’autres responsables du village se sont également prononcés contre la lettre de menace.

Le commissaire Greg Hose, qui n’a pas pris la parole lors de la réunion du conseil du village du 6 septembre qui comprenait les commentaires de nombreux opposants à l’événement, a déclaré qu’il regrettait cette décision.

« La salle du conseil a été remplie de rhétorique haineuse et anti-inclusive il y a quelques semaines en réponse à un événement de drag bingo prévu pour la bibliothèque publique de Downers Grove. Jusque-là, j’avais répondu à ceux qui m’avaient envoyé un e-mail contre l’événement que je n’étais pas d’accord avec eux. Cependant, je n’ai pas parlé ce soir-là. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je ne l’ai pas fait, certaines dont je suis prêt à discuter et d’autres que je ne veux pas. Mais la simple vérité est la suivante : j’ai eu tort de ne pas parler ce soir-là », a écrit Hose dans un message Facebook du 29 septembre.

«La programmation inclusive appartient à notre bibliothèque et ailleurs dans notre communauté», a écrit Hose. «J’appelle la DGPL à programmer une programmation plus inclusive dans un proche avenir, une programmation pour adultes et pour adolescents. Si vous ne pensez pas que les jeunes LGBTQ+ peuvent être parmi les plus à risque de notre communauté, vous devez parler à un adolescent.

“C’est l’affichage le plus odieux, ignoble et dégoûtant que j’ai vu dans ma communauté en près d’une décennie de vie publique. La violence et les menaces ne sont la réponse à aucune question de politique publique. Tout le monde, à travers le spectre politique, devrait dénoncer cela immédiatement, en particulier ceux qui se considéreraient comme MAGA », a déclaré Hose.

La commissaire Leslie Sadowski-Fugitt a déclaré que le contenu de la lettre représentait un discours de haine.

« Je vais crier jusqu’à ce que ma gorge soit enrouée. Si vous vous taisez au milieu de cette haine, vous êtes complice. C’est un discours de haine », a écrit Sadowski-Fugitt dans un message Facebook du 29 septembre. “C’est de la violence. Les membres de notre communauté LGBTQ+ doivent savoir que nous les soutenons. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger TOUS nos résidents. Je t’aime pour qui tu es, et tu es parfait exactement comme tu es. Vous appartenez ici. Cette haine n’existe pas.

La nouvelle de la menace est venue après la réunion du 28 septembre du conseil d’administration de la bibliothèque de Downers Grove, qui s’est tenue dans les chambres du conseil du village de Downers Grove pour accueillir la grande foule. Les partisans et les adversaires de l’événement drag queen bingo ont pris la parole lors de la réunion.