Balle à carreaux et kaki pour amasser des fonds pour célébrer l’éducation catholique – Shaw Local

Les membres de la Catholic Education Foundation et du Women’s Giving Circle vous invitent à assister à leur troisième bal annuel Plaid and Khaki!

Le gala, prévu le samedi 30 septembre 2023 au Westin Chicago Lombard, 70 Yorktown Center, Lombard, célébrera l’éducation catholique dans tout le diocèse de Joliet, tout en offrant une aide aux frais de scolarité aux étudiants dans le besoin pour accéder à la promesse d’un catholique éducation.

La soirée débutera à 17h30 avec un cocktail. Les invités peuvent également s’attendre à des articles uniques aux enchères en direct de l’événement, à une présentation vidéo et à une levée de pagaie pour répondre aux besoins de nos écoles catholiques dans tout le diocèse de Joliet.

Des billets individuels pour le Plaid and Khaki Ball sont disponibles au prix de 225 $, ou une table pour 10 personnes peut être achetée au prix de 2 250 $. Les billets doivent être achetés à l’avance en appelant le bureau de la Fondation au (815) 221-6127 ou en visitant notre site Web au www.cefjoliet.org/get-involved/attend .

Pour ceux qui ne peuvent pas y assister mais qui souhaitent quand même soutenir la mission de la Catholic Education Foundation, des opportunités de parrainage sont disponibles. Les parrainages incluent de nombreuses opportunités de marketing telles que la reconnaissance des médias sociaux, le nom et le logo de votre entreprise affichés lors de l’événement, et un lien Web sur le site Web de la Catholic Education Foundation, ainsi que de la publicité dans le livre du programme Plaid and Khaki.

Tous les profits du Plaid and Khaki Ball profitent au Catholic Education Foundation Scholarship Fund, qui fournit une aide aux frais de scolarité aux familles ayant des besoins financiers et donne aux étudiants la promesse d’une éducation catholique.

Fondation pour l’éducation catholique : 815.221.6127 : 16555 Weber Road, Crest Hill, IL 60403 : http://cefjoliet.org/

Logo de la Fondation pour l’éducation catholique