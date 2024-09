Ball State s’associe à Influxer pour des produits de marque commune

MUNCIE, Ind. – Ball State University a annoncé un partenariat avec Influxer, offrant aux étudiants-athlètes des Cardinals la possibilité de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance (NIL) via des produits personnalisés de haute qualité qui permettent aux fans de soutenir avec style.

Influxer est un fournisseur sous licence officielle, qui crée des vêtements co-marqués personnalisés avec les noms et numéros des joueurs. Grâce à ce partenariat, Influxer proposera des formations et des éducations sur le marketing, l’entrepreneuriat et le branding personnel.

Chaque 450 étudiants-athlètes de Ball State, de chaque équipe, auront la possibilité de créer leur propre page Web présentant leur équipement personnalisé disponible à l’achat.

« Influxer est ravi de ce partenariat avec les Cardinals qui offre une formidable opportunité de NIL qui profite à tout le monde », a déclaré Keith Miller, vice-président d’Influxer. « Jeff Mitchell, Ryne Hillenberg et l’administration ont fait preuve d’une grande diligence, non seulement en mettant l’accent sur le produit final de l’opportunité, mais aussi en reconnaissant l’expérience commerciale que le processus apporte au développement des étudiants-athlètes. »





« Nous encourageons nos étudiants-athlètes à saisir des opportunités légitimes lorsqu’il s’agit de bénéficier de leur nom, de leur image et de leur ressemblance », a déclaré le directeur des sports Jeff Mitchell. « Influxer offre aux étudiants-athlètes une plateforme simple et passionnante pour capitaliser sur NIL dans un marché en pleine expansion. »

En plus de sa boutique en ligne, l’équipe d’Influxer supervise l’ensemble du traitement des commandes et du service client, tout en collaborant avec Ball State et ses étudiants-athlètes sur les éléments créatifs et le marketing.

Les fans des Cardinals peuvent Cliquez ici pour acheter des vêtements co-marqués.

Le partenariat avec Influxer est le dernier effort de Ball State pour soutenir ses étudiants-athlètes dans l’espace NIL. Les étudiants-athlètes de Ball State ont plusieurs façons de s’impliquer dans l’espace NIL, notamment Influxeur, OpenDorse, Fil des athlètes et Fanatiques.











