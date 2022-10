Balint sera probablement élue 1ère femme du Vermont au Congrès

BARRE, Vermont (AP) – Dans la course au siège unique du Vermont à la Chambre des États-Unis, la démocrate Becca Balint pourrait être sur le point d’être élue en tant que première femme et première personne ouvertement homosexuelle à représenter l’État au Congrès.

Balint, 54 ans, président du Sénat du Vermont et ancien enseignant, fait face au républicain Liam Madden, un vétéran du Corps des Marines de 38 ans et militant anti-guerre, qui se décrit comme un indépendant, et qui n’a pas le soutien du parti GOP de l’État. Trois indépendants et un candidat libertaire sont également en course dans l’État majoritairement démocrate.

Balint veut que les gens qui ne la connaissent pas comprennent qu’elle est une enseignante de collège dans son cœur.

“Lorsque vous enseignez au collège, vous devez comprendre ce que c’est que de survivre à un paysage infernal. Et donc je suis prête pour le Congrès », a-t-elle plaisanté lors d’un récent rassemblement de campagne avec le sénateur américain Bernie Sanders et le représentant Peter Welch, candidat au Sénat.

«Mais vous devez aussi croire en la possibilité, la promesse et le potentiel, et vous devez croire que les choses iront mieux, OK, et je le fais. Je le fais. C’est une valeur qui m’est chère », a-t-elle déclaré à la foule.

Balint a déclaré qu’elle prévoyait d’apporter les compétences d’écoute profonde qu’elle a perfectionnées en tant qu’enseignante à Washington pour essayer de trouver un terrain d’entente. Et elle a dit qu’avec la démocratie en jeu et les négationnistes sur le bulletin de vote dans d’autres États, elle est déterminée à protéger les droits des électeurs pour maintenir la démocratie.

Balint a déclaré qu’elle était particulièrement préoccupée par ce qu’elle appelle un manque de transparence au sein de la Cour suprême des États-Unis et qu’elle aimerait voir des limites de mandat introduites pour les juges de cette cour, les autres juges fédéraux et les membres du Congrès.

La rare ouverture de la délégation de trois membres du Congrès du Vermont s’est produite après que le sénateur américain Patrick Leahy, un démocrate, a annoncé en novembre dernier qu’il ne se représenterait pas cette année. Welch se présente pour le siège de Leahy, ouvrant le seul siège de l’État à la Chambre des États-Unis.

Alors que le Vermont est considéré comme l’un des États les plus libéraux, avec un pourcentage de femmes supérieur à la moyenne siégeant à l’Assemblée législative de l’État, en 2018, il est devenu le seul État à n’avoir jamais envoyé de femme au Congrès.

«Le concours vraiment difficile pour elle était la primaire, où il semblait que cela allait être très compétitif entre un certain nombre de candidats très forts, et cela a fini par être une situation où de nombreuses personnes qui avaient été identifiées avec l’activiste sont parties ont abandonné et leur soutien s’est tourné vers Becca Balint », a déclaré Bert Johnson, professeur de politique américaine au Middlebury College.

Balint, de Brattleboro, est née dans un hôpital de l’armée américaine en Allemagne où son père était en poste, et elle a grandi principalement dans le nord de l’État de New York. Elle a dit qu’elle était la fille d’un immigrant, son père et une mère de la classe ouvrière, et la petite-fille d’un homme qui est mort dans l’Holocauste.

Elle est venue au Vermont pour être instructrice d’escalade en 1994 et a déménagé définitivement dans l’État de Green Mountain en 1997. Elle a enseigné l’histoire et les études sociales dans les communautés rurales de Londonderry, Marlboro, Guilford et Washington, ainsi qu’au Community College. du Vermont. Elle est titulaire d’une maîtrise en éducation de l’Université de Harvard et d’une maîtrise en histoire de l’Université du Massachusetts à Amherst.

Elle a déclaré qu’elle avait décidé de se présenter au Sénat de l’État après avoir vu des familles en difficulté en raison de la pauvreté croissante dans son comté, et que sa mission principale était de soulager la souffrance. Balint a rempli quatre mandats de deux ans, dont celui de chef de la majorité de 2017 à 2020. L’année dernière, elle a été élue présidente du Sénat du Vermont, devenant ainsi la première femme et la première personne ouvertement homosexuelle à ce poste.

“Avec toute sa passion, avec toutes ses merveilleuses présentations, il y a une autre chose dont je veux vous faire part”, a déclaré Welch à propos de Balint lors du rallye. « Dans le calme des arrière-salles, cette femme sait ce qu’elle fait. Elle y parvient. »

Pour l’électeur Pat Rodar, de Woodbury, Balint offre un peu d’espoir.

“J’aime le fait qu’elle est une penseuse indépendante, qu’elle est une femme, qu’elle est forte, qu’elle fera une différence et qu’elle travaillera bien au Congrès”, a déclaré Rodar.

Joanne Virkler, de Waitsfield, a déclaré qu’elle aimait que Balint soit impliqué dans l’éducation publique, soit une femme gay et soit orientée vers la communauté. Son mari Lyndon Virkler a ajouté qu’il soutenait Balint parce qu’elle était “pro-choix et pro-démocratie”.

Pendant ce temps, c’est une course difficile pour les républicains. Le sénateur de l’État du GOP, Randy Brock, a déclaré qu’il ne voterait probablement pour aucun des candidats. Il a dit qu’il avait de bonnes relations de travail avec Balint au Sénat, mais que politiquement, ils ne sont pas compatibles.

« Becca est essentiellement largement progressiste à bien des égards. Je suis préoccupé par cette approche du gouvernement en général », a-t-il déclaré.

Brock a déclaré qu’il n’était pas non plus bien aligné avec Madden, le républicain se présentant comme indépendant, et qu’il ne soutenait pas le candidat libertaire.

Balint, qui a deux enfants avec sa femme, une avocate, espère que sa campagne, si elle réussit, incitera plus de gens à se présenter aux élections, “qu’il s’agisse de jeunes LGBTQ, de personnes de couleur, de personnes issues de la classe ouvrière qui jamais imaginé qu’ils pourraient se présenter aux élections.

“Je n’aurais jamais pensé que je serais là où je suis en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Lisa Rathke, l’Associated Press