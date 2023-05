Bali sévit contre les étrangers indésirables. Est-ce une réaction excessive ?

Cependant, des questions ont été posées à Bali pour savoir si les dirigeants réagissent de manière excessive aux incidents de mauvaise conduite, d’illégalité et de violation de visa et risquent de détourner des affaires vitales avec des changements de politique radicaux conçus pour faire appel au tourisme dit de qualité.

« La politique du tourisme doit être menée sereinement, avec un regard visionnaire vers l’avenir. Le tourisme à Bali implique tous les niveaux de la communauté, des marchands ambulants aux installations cinq étoiles. Au service des routards aux touristes de luxe. Cela signifie que quelle que soit la politique que le gouvernement prévoit d’élaborer, il doit tenir compte de tous les niveaux de la population balinaise impliquée. Permettre à tous les balinais de bénéficier du tourisme.

Gede Mahatma Jaya, vice-président de l’association de location de motos de Bali, a déclaré que les locations avaient chuté de 50% lorsque Koster a annoncé son intention d’interdire aux étrangers de les embaucher.

Gede Mahatma Jaya, vice-président de l’association de location de motos de Bali. Crédit: Amilia Rosa

« Même si l’interdiction ne se produira plus, j’ai encore des questions de mes clients qui me posent des questions à ce sujet… s’ils viennent [to Bali] maintenant [they ask] peuvent-ils louer des motos ? Nous sommes toujours touchés », a-t-il déclaré.

« Les touristes problématiques, ils ont enfreint la loi, le code de la route. Cela signifie qu’une loi existante existe déjà. Nous n’avons pas besoin de nouvelles lois ou réglementations, juste pour faire respecter les règles existantes.