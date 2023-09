‘Bali était Bali. This Is Delhi’ : S Jaishankar sur les références de la Russie

Parvenir à un consensus sur la Déclaration de New Delhi dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne et des « opinions bien arrêtées à ce sujet » a nécessité beaucoup de temps ces derniers jours, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar.

Interrogé sur le point de vue de la Chine sur la déclaration, qui est considérée comme une victoire diplomatique majeure pour l’Inde, M. Jaishankar a déclaré qu’elle était « très favorable aux résultats ».

La déclaration du ministre revêt de l’importance étant donné les spéculations circulant dans divers milieux selon lesquelles il était peu probable que la Russie et la Chine signent la déclaration. Quelques jours avant le début du sommet, un haut responsable américain avait également laissé entendre qu’il était difficile de faire sonner « 20 horloges en même temps ».

John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain pour les communications stratégiques, a déclaré que le sommet pourrait se terminer sans déclaration commune en raison du conflit russo-ukrainien.

« Souvent, le point de friction a tendance à être la guerre en Ukraine, car des pays comme la Russie et la Chine sont moins susceptibles d’adhérer à un langage que le reste de la communauté internationale est plus à l’aise d’adhérer, nous verrons donc où cela mène. Mais nous aimerions absolument voir cela », avait déclaré M. Kirby.

Le soutien de la Chine à la déclaration intervient également à un moment où l’Inde s’est fermement opposée à sa nouvelle « carte standard » dans laquelle elle représente l’Arunachal Pradesh et la région d’Aksai Chin comme faisant partie de son territoire. L’impasse prolongée à la frontière dans l’est du Ladakh constitue un autre point de friction majeur dans les relations entre l’Inde et ce pays.

Lorsqu’un journaliste a comparé la Déclaration de New Delhi avec celle du sommet du G20 à Bali l’année dernière et a demandé si les références à la Russie et à ses agressions avaient été gardées de côté pour inciter le pays à la signer, M. Jaishankar a déclaré : « Bali était Bali, New Delhi. est New Delhi ».

« Bali, c’était il y a un an, la situation était différente et beaucoup de choses se sont produites depuis. En fait, si vous voyez, dans la partie géopolitique de la déclaration, il y a huit paragraphes, dont sept se concentrent en fait sur la question ukrainienne. Beaucoup certains d’entre eux mettent en lumière des problèmes d’une grande importance contemporaine », a-t-il déclaré.

« Il ne faut pas avoir une vision théologique de cela. Je pense que la déclaration de New Delhi répond à la situation et aux préoccupations telles qu’elles sont aujourd’hui, tout comme la déclaration de Bali l’a fait dans une situation qui existait il y a un an », a ajouté le ministre.

Dans la déclaration de Bali, un paragraphe disait que le groupe « déplore dans les termes les plus forts l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et exige son retrait complet et inconditionnel du territoire ukrainien ».

La déclaration de New Delhi, tout en faisant référence à Bali, déclare : « Concernant la guerre en Ukraine, tout en rappelant les discussions de Bali, nous avons réitéré nos positions nationales et les résolutions adoptées au Conseil de sécurité de l’ONU et à l’Assemblée générale de l’ONU et avons souligné que tous les États doit agir d’une manière compatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies dans son intégralité. »