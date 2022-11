Balenciaga s’excuse pour une publicité présentant des documents sur la “maltraitance des enfants”

Balenciaga a toujours été connue pour ses idées ambitieuses exagérées, mais parfois, un historique de prise de risques peut revenir et vous hanter.

Le marketing exagéré de Balenciaga a permis à la marque de devenir virale à chaque semaine de la mode grâce à son pièces extravagantes. Récemment, la marque est devenue virale pour son dernier sac à main qui était littéralement un sac de croustilles Lays. Personne n’aurait une utilisation logique de l’article, mais il a quand même atteint les étagères pour 1800 $ avec des clients prêts à acheter. Plus tôt cette année, la marque a organisé un défilé de mode à la Bourse de New York qui s’est déroulé dans une mode inspirée du latex BDSM hardcore.

Même avec l’image de marque extrême de Balenciaga, ils ont tracé la ligne aux récents commentaires de Kanye West, mais maintenant ils se retrouvent au centre du drame.

Balenciaga s’excuse pour une récente publicité présentant des documents sur la maltraitance des enfants et des enfants dans des environnements étranges

Balenciaga fait actuellement face à un contrecoup extrême sur sa dernière publicité mettant en scène des enfants. Quand on entend des enfants et des pubs Balenciaga lever les sourcils mais c’est pire que tout ce qu’on aurait pu imaginer.

L’annonce avait caché des œufs de Pâques de l’avis de la Cour suprême des États-Unis impliquant les États-Unis contre Williams. Qui a confirmé certaines parties d’une loi fédérale sur la pornographie juvénile. Les accusations des utilisateurs de Twitter ont tellement attiré l’attention que le site de médias sociaux a ajouté une clause de non-responsabilité choquante. Sous le premier tweet le signalant, Twitter a ajouté un contexte indiquant qu’il s’agissait d’une véritable publicité de Balenciaga et a inclus ces documents dans la publicité. La clause de non-responsabilité de Twitter était tellement hors de l’ordinaire qu’elle incluait même la personne qui tweetait qu’il s’agissait généralement d’un troll, mais ce tweet était étonnamment exact.

Dans leurs excuses publiées sur leurs histoires Instagram et non sur leur flux réel, la marque a apparemment esquivé la responsabilité. La marque a blâmé un tiers engagé pour le tournage et a révélé qu’elle intenterait une action en justice. Même avec les excuses, les utilisateurs des médias sociaux ont souligné comment la marque avait coupé les ponts avec Kanye West pour moins cher. Les excuses semblent avoir aggravé la situation.