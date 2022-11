Balenciaga s’excuse pour les publicités mettant en scène des enfants tenant des oursons bondage

Écrit par Lianne Kolirin, CNN

La maison de couture de luxe Balenciaga s’est excusée d’avoir présenté des enfants câlinant des ours en peluche vêtus d’un équipement de bondage dans sa dernière campagne publicitaire.

Réalisées par le photographe Gabriele Galimberti, les images liées à la campagne Balenciaga Gift Shop mettaient en scène de jeunes enfants vêtus de la ligne Balenciaga Kids.

Selon le communiqué de presse original publié la semaine dernière, “la campagne itère sur la série de l’artiste Toy Stories, une exploration de ce que les gens collectionnent et reçoivent en cadeau”.

Dans son communiqué de presse original, la société a déclaré que la ligne comprenait “des dizaines de nouveaux produits allant des articles ménagers, des vêtements pour animaux de compagnie et des parfums, des articles de tous les jours aux objets de collection en édition limitée et aux meubles sur mesure”.

Mais il y a eu une réaction de colère sur les réseaux sociaux aux clichés qui mettaient en scène de jeunes enfants avec des sacs en peluche en peluche vêtus de ce qui ressemblait à des tenues inspirées du BDSM. Un enfant est photographié avec un assortiment de verres à vin vides.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Balenciaga s’est peut-être” excusé “, mais tout le monde sait que cette campagne a dépassé les gens au plus haut niveau. C’est une stratégie publicitaire, essayant d’attirer l’attention avec un contenu controversé. Je n’accepte pas leurs excuses et ne le ferai jamais. C’est JAMAIS acceptable de sexualiser les enfants.”

La société a publié mardi des excuses sur son Instagram annonçant que la campagne avait été supprimée.

“Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances aurait pu causer”, indique le communiqué.

“Nos sacs en peluche pour ours n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes.”

Le photographe Galimberti a déclaré mercredi à CNN dans un communiqué que la direction et le tournage de la campagne étaient hors de ses mains.

“Je ne suis pas en mesure de commenter [on] Les choix de Balenciaga, mais je dois souligner que je n’avais en aucune manière le droit de choisir (sic) ni les produits, ni les modèles, ni la combinaison de ceux-ci.

“En tant que photographe, on m’a uniquement et uniquement demandé d’éclairer (sic) la scène donnée, et de prendre les clichés selon mon style de signature.

“Comme d’habitude, la direction de la campagne et du shooting ne sont pas entre les mains du photographe.”

Il a ajouté: “Je soupçonne que toute personne sujette à la pédophilie recherche sur le Web et a malheureusement un accès trop facile à des images complètement différentes des miennes, absolument explicites dans leur contenu affreux. Les lynchages comme ceux-ci sont dirigés contre de mauvaises cibles et détournent l’attention de la vrai problème, et des criminels.”

“Nous défendons la sécurité des enfants”

Quelques heures après avoir présenté ses excuses, Balenciaga a publié une autre déclaration sur Instagram s’excusant d’avoir affiché des “documents troublants” dans une campagne distincte, faisant référence à des documents d’une affaire de la Cour suprême relative aux lois sur la pornographie enfantine.

“Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création de l’ensemble et de l’inclusion d’éléments non approuvés pour notre séance photo de la campagne du printemps 23”, a déclaré la société.

“Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants.”

Galimberti a déclaré qu’il n’avait “aucun lien avec la photo où apparaît un document de la Cour suprême”.

Le mois dernier, Balenciaga a rompu ses liens avec le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West après une série de messages antisémites et de commentaires controversés.

CNN a contacté Kering, la société mère de Balenciaga, pour commentaires.