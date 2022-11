Balenciaga répond après le contrecoup de Kim K sur la campagne “dégoûtante”: “C’était un mauvais choix”

Balenciaga assume l’entière responsabilité de sa dernière campagne publicitaire qu’elle a depuis retirée.

La maison de couture française a été critiquée la semaine dernière après avoir partagé des photos d’enfants tenant des ours en peluche en tenue de bondage.

“C’était un mauvais choix de Balenciaga, combiné à notre échec dans l’évaluation et la validation des images”, ont-ils déclaré dans un communiqué lundi, à la suite des réactions négatives de Kim Kardashian et plus encore.

Bien que Balenciaga ait retiré sa campagne controversée printemps / été 2023, qui mettait en vedette des enfants tenant des ours en peluche vêtus de tenues de bondage, ils ont depuis publié une deuxième déclaration après contrecoup de Kim Kardashian et plus.

La star de télé-réalité s’est dite dimanche “secouée par les images dérangeantes” et “réévalue” son partenariat avec la maison de couture française. Collaborateur de longue date de la marque, notamment ces derniers mois et années, vous vous souviendrez que Balenciaga a conçu l’iconique du fondateur de Skims look sans visage du gala du Met 2021.

Après avoir complètement effacé leurs comptes de médias sociaux, la marque a partagé une longue déclaration lundi et des commentaires fermés sur la publication. “Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants ; nous n’avons jamais eu l’intention de l’inclure dans notre récit. Les deux campagnes publicitaires distinctes en question reflètent une série d’erreurs graves dont Balenciaga assume la responsabilité”, commence le communiqué.

Balenciaga a déclaré que leurs “sacs à ours en peluche … n’auraient pas dû être présentés avec des enfants”.

“C’était un mauvais choix de Balenciaga, combiné à notre échec dans l’évaluation et la validation des images. La responsabilité en incombe à Balenciaga seul.”

Ils ont également abordé l’inclusion de documents faisant référence à une décision de la Cour suprême qui a confirmé une loi qui criminalise les images d’abus sexuels sur des enfants.

“Tous les éléments inclus dans ce tournage ont été fournis par des tiers qui ont confirmé par écrit que ces accessoires étaient des documents de bureau. Ils se sont avérés être de véritables documents juridiques provenant probablement du tournage d’un drame télévisé. L’inclusion de ces documents non approuvés était le résultat d’une négligence imprudente pour laquelle Balenciaga a porté plainte. Nous assumons l’entière responsabilité de notre manque de surveillance et de contrôle des documents en arrière-plan et nous aurions pu faire les choses différemment.

La marque a poursuivi en ajoutant comment elle prendrait des mesures pour remédier à la situation, notamment “en jetant les bases avec des organisations spécialisées dans la protection de l’enfance et visant à mettre fin à la maltraitance et à l’exploitation des enfants”.

“Nous voulons apprendre de nos erreurs et identifier les façons dont nous pouvons contribuer”, ont-ils conclu.