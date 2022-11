Balenciaga critiqué pour des publicités « effrayantes » avec des enfants tenant des ours en peluche BONDAGE

Une campagne publicitaire BALENCIAGA montrant des enfants tenant des ours en peluche BONDAGE déformés a déclenché une réaction furieuse en ligne.

Le géant espagnol de la mode a fait face à la colère des parents sur les réseaux sociaux après que des images d’enfants câlinant les peluches douteuses ont été publiées sur sa boutique en ligne.

Les parents ont critiqué les images déformées utilisées dans la dernière campagne publicitaire de Balenciaga Crédit : Jam Press/Balenciaga

Les parents ont été dérangés par l’équipement de bondage BDSM audacieux de la peluche Crédit : Jam Press/Balenciaga

Les publicités, qui ont été mises en ligne la semaine dernière, étaient destinées à promouvoir des articles de leur gamme de cadeaux, notamment des tasses à café réutilisables et des harnais pour chiens.

Mais les critiques ont critiqué la campagne sur les réseaux sociaux en raison de la tenue BDSM étonnamment audacieuse des ours.

Sur une image, une fille aux cheveux roux a été vue arborant un t-shirt de marque tout en tenant un bracelet en cuir relié à une peluche blanche.

En plus d’avoir des bracelets en cuir hérissés autour des bras et des jambes de l’ours, la peluche contenait une chaîne et un cadenas autour du cou.

Dans une autre image, un enfant aux cheveux plus foncés a été montré portant une tenue bleue tout en tenant un animal en peluche violet.

En plus d’autres caractéristiques douteuses en cuir, le nounours semblait enfiler un string noir en dentelle.

Sans surprise, les parents inquiets ont rapidement qualifié les produits de « effrayants » et « inconfortables » alors qu’ils exprimaient leur colère sur les réseaux sociaux.

“Il est effrayant de voir combien d’adultes ont dû être impliqués dans cela”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Parents, photographes, directeurs créatifs, rédacteurs, personnel d’agence de design, producteurs, managers, annonceurs… et aucun d’entre eux n’a pensé, “attendez une minute?”‘

Un autre a fait rage: “Jésus, c’est juste effrayant et faux.”

Les utilisateurs de Mumsnet se sont également offensés d’une séance photo “très inappropriée”.

L’un d’eux a écrit: “B **** y typique de Balenciaga. Ils choquent d’attirer l’attention sur leurs ordures hors de prix. C’est comme une expérience sociale sur le ridicule de certains produits, mais pourtant les gens achètent les ordures.

«Ceci est dégoûtant et à la limite de la dépravation. Qu’est-ce qui a poussé les parents de cet enfant à penser que c’est une sorte de normalité, je ne peux pas le comprendre.

“C’est une image très inconfortable”, a ajouté un autre.

Dans le sillage de la polémique, les créateurs de mode ont supprimé tout leur contenu en ligne sur Instagram avant que de nouvelles images ne soient publiées lundi.

Le Sun a approché Balenciaga pour un commentaire.