Balenciaga collabore avec Lay’s et fabrique un sac qui ressemble exactement au paquet de chips

La marque de mode de luxe, Balenciaga, fait à nouveau la une des journaux pour un produit carrément bizarre qu’elle a récemment lancé. Balenciaga a lancé un sac en collaboration avec Lay’s, la marque américaine de chips. Aussi semblables qu’ils soient au paquet de chips, les sacs ont fait leurs débuts à la Fashion Week de Paris. Ces sacs ont été lancés en trois couleurs : bleu, jaune et un mélange de rouge et de noir. Non seulement cela, mais les détails du sac imitent également la conception de la couverture des puces. La seule différence est le zip attaché à l’ouverture du sac.

Depuis son lancement, les images de ces sacs sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Le directeur créatif de Balenciaga, Demna Gvasalia, a posté des photos de la même chose sur son compte. Dans la légende, il a écrit: “Le prochain sac incontournable de Balenciaga, le sac de marque Lay’s.”

Voici quelques réactions :

Pendant ce temps, plus tôt, Balenciaga a lancé une pochette qui s’inspirait des sacs poubelles et avait le même aspect. La pochette poubelle diffère d’une poubelle réelle en termes de matériau utilisé. Au lieu de plastique, Balenciaga a utilisé du cuir de veau souple. Reste que tout se ressemble presque. Il s’avère que la marque a une certaine connaissance de son dernier produit et sait à quel point il est bizarre. S’adressant à Women’s Wear Daily, Demna Gvasalia, directrice de la création de Balenciaga, a déclaré : “Je ne pouvais pas manquer une occasion de créer le sac poubelle le plus cher du monde, car qui n’aime pas un scandale de mode ?”

Le sac a été dévoilé pour la première fois lors du défilé Demna’s Winter 2022, qui présentait les nouveaux tissus de la maison de couture espagnole au milieu d’un blizzard et d’un fond blanc. On voit des modèles, portant les dernières créations, portant le sac poubelle avec eux tout en marchant sur la rampe enneigée.

