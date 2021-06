Balenciaga a monté des crocs sur des talons et Twitter n’arrive pas à détourner le regard

Pendant longtemps, les chaussures de Crocs ont été sous le radar de la police de la mode pour leur design, mais la popularité de la marque a défié toute critique négative grâce à son confort. Les célèbres sabots sont parfaits à porter lors d’une promenade à l’extérieur et rien d’extraordinaire. Cependant, cette dernière collaboration entre la marque de mode de luxe Balenciaga et Crocs pour une gamme de chaussures croisées à talons défie le confort que les crocs représentaient.

La nouvelle collection comprend deux paires de chaussures – des bottes Crocs à hauteur de genou et des Crocs à talon, disponibles en noir et vert vif. Bien que la nouvelle gamme n’ait pas encore été lancée sur le marché, leurs images virales ont déjà provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux.

comment voudriez-vous même vous habiller pour un ajustement avec ce type de chaussures ??— cachette (@boolininhere) 7 juin 2021

Il vaudrait mieux que ce soit une blague ou je vais devenir déraisonnablement violent envers quiconque pensait que c’était une bonne idée. — Mantra (@IPG_Mantra) 8 juin 2021

Quelle est votre réaction aux nouveaux designs ? Ce n’est pas la première fois que les deux marques s’associent pour collaborer. En 2018, Balenciaga avait introduit une version plate-forme de 10 cm des crocs qui étaient disponibles en jaune vif et rose.

Je n’en ai rien à foutre des chaussures de créateurs, mais je mourrais littéralement pour une paire de chaussures de rêve à plateforme jaune balenciaga crocs que je me marierais pic.twitter.com/rdtaJqbqgD– keef (@elliemaekeef) 16 avril 2020

Crocs collabore souvent avec différentes marques de chaussures à travers le monde pour donner une nouvelle tournure au design de leurs sabots populaires. En 2020, la marque de chaussures avait collaboré avec Liberty London en introduisant une série de sabots et de claquettes avec un foulard en soie. Crocs a également collaboré avec le restaurant KFC et est venu avec des sandales recouvertes d’un imprimé poulet et d’une base rayée.

Depuis son introduction en 2002, les Crocs ont été un sujet de débat pour les adeptes de la mode, mais cela importait peu aux fans de Crocs. Les chaussures de confort sont populaires dans tous les groupes d’âge, donc, des jeunes enfants aux personnes âgées, tout le monde aime le confort qu’elles offrent. La marque a également été très populaire parmi les célébrités et des artistes de premier plan comme Diplo, Justin Bieber, Bad Bunny, sont souvent vus arborer des Crocs lors de leurs sorties.

