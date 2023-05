Un béluga qui aurait été entraîné par la marine russe a été repéré en Suède (Photo : AFP) Une baleine harnachée soupçonnée d’avoir été entraînée comme espionne par la marine russe est réapparue au large de la Suède. Pêcheurs norvégiens a découvert la mystérieuse créature pour la première fois en 2019, lorsqu’un béluga mâle blanc portant un étrange harnais a commencé à harceler les bateaux de pêche dans la région norvégienne du Finnmark. Le comportement étrange de la baleine, qui recherchait activement les navires et essayait de tirer des sangles et des cordes des côtés des bateaux, a inquiété les pêcheurs et, après une inspection plus approfondie, ils ont découvert un support de caméra et les mots « Equipment St. Petersburg’ gravé sur son harnais. Les biologistes marins ont précédemment déclaré qu’il était « indubitable » que la baleine ait été entraînée par la Russie, connue pour utiliser des créatures marines pour mener des « opérations militaires spéciales ». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo « Si cette baleine vient de Russie – et il y a de bonnes raisons de le croire – alors ce ne sont pas des scientifiques russes, mais plutôt la marine qui a fait cela », a déclaré Martin Biuw de l’Institut de recherche marine de Norvège à l’époque. Les autorités russes n’ont ni confirmé ni démenti la spéculation. La baleine aurait passé les trois dernières années à traverser lentement la côte norvégienne, mais ces derniers jours, elle a accéléré ses mouvements et s’est rendue en Suède voisine, où les habitants ont été avertis d' »éviter tout contact » avec l’espion potentiel. . « Nous ne savons pas pourquoi il accélère si vite en ce moment », d’autant plus qu’il s’éloigne « très vite de son environnement naturel », a déclaré à l’AFP Sebastian Strand, biologiste marin de l’organisation OneWhale. « Cela pourrait être des hormones qui le poussent à trouver un compagnon. Ou cela pourrait être la solitude car les bélugas sont une espèce très sociale – il se pourrait qu’il recherche d’autres bélugas. Considéré comme âgé de 13 à 14 ans, Strand a déclaré que la baleine était « à un âge où ses hormones sont très élevées ». La population de bélugas la plus proche se trouve dans l’archipel du Svalbard, à mi-chemin entre la côte nord de la Norvège et le pôle nord. La baleine, surnommée Hvaldimir, a été découverte pour la première fois portant un harnais russe avec un support de caméra attaché (Photo : Direction norvégienne des pêches) On ne pense pas que la baleine ait vu un seul autre béluga depuis son arrivée en Norvège en avril 2019. Plus: Tendance

Les Norvégiens l’ont surnommé Hvaldimir – un jeu de mots sur la baleine en norvégien, hvalet un clin d’œil à sa prétendue association avec la Russie. La mer de Barents est une zone géopolitique stratégique où les mouvements des sous-marins occidentaux et russes sont surveillés. C’est aussi la porte d’entrée de la Route du Nord qui raccourcit les trajets maritimes entre les océans Atlantique et Pacifique. On pense que la baleine se sent seule, ce qui a provoqué son changement soudain de lieu (Photo : Direction norvégienne des pêches) Strand a déclaré que la santé de la baleine « semblait être très bonne » ces dernières années, se nourrissant de poissons sauvages dans les élevages de saumon norvégiens. Mais son organisation s’inquiétait de la capacité de Hvaldimir à trouver de la nourriture en Suède, et observait déjà une certaine perte de poids. Dans les années 1980. La Russie soviétique a supervisé un programme qui recrutait des dauphins pour l’entraînement militaire, leur intelligence, leur mémoire et leur furtivité en faisant des outils efficaces pour les opérations sous-marines. Bien que le programme sur les mammifères ait été officiellement fermé dans les années 1990, il a été révélé en 2017 que la marine russe avait de nouveau entraîné des bélugas, des phoques et des grands dauphins à des fins militaires dans les eaux polaires. Vladimir Poutine a depuis rouvert trois anciennes bases militaires soviétiques le long de son vaste littoral arctique et aurait entraîné des bélugas à «garder les entrées des bases navales, aider les plongeurs en eau profonde et, si nécessaire, tuer tous les étrangers qui pénètrent sur leur territoire». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

