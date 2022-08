Baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée au large du N.-B.

SHIPPAGAN, N.-B. –

Les responsables des pêches disent être au courant d’une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée au large de la côte nord-est du Nouveau-Brunswick.

La baleine en voie de disparition a été aperçue pour la dernière fois à l’est de Shippagan, au Nouveau-Brunswick

Les responsables disent que si la baleine est retrouvée, des efforts seront faits pour la démêler par des équipes d’intervention sur les mammifères qui sont en attente.

La baleine a été observée samedi par un avion Cessna de Pêches et Océans Canada.

Les responsables affirment que le New England Aquarium a jumelé la baleine empêtrée à un yearling, le baleineau 2021 de la baleine noire connue sous le nom de 3720.

L’état de la baleine n’est pas connu et on ne sait pas non plus dans quel type d’engin l’animal est empêtré, ni d’où il vient.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 août 2022.