Bale se dirige vers la MLS avec le transfert du LAFC: rapports

Los Angeles (AFP) – Le capitaine du Pays de Galles Gareth Bale devrait rejoindre le Los Angeles FC après son départ du Real Madrid, ont annoncé samedi des informations britanniques et américaines.

Le Los Angeles Times, citant une source de la Major League Soccer au courant de l’accord, a déclaré que la star de 32 ans serait éligible pour jouer pour LAFC à partir du 1er juillet. Le Times a déclaré que la confirmation de la signature de Bale serait annoncée “dans quelques jours”. .”

ESPN a quant à lui annoncé que Bale s’envolerait pour Los Angeles à la fin de la semaine prochaine pour signer un accord qui court jusqu’à la fin de cette saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Bale était autrefois le joueur le plus cher du monde et a passé les huit dernières saisons avec le Real Madrid, remportant trois championnats nationaux et cinq titres en Ligue des champions.

Le Gallois a marqué 139 buts dans sa carrière en club avec 39 buts en 106 internationaux pour le Pays de Galles.

Bale a joué un rôle central en aidant le Pays de Galles à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année, où il affrontera les États-Unis, l’Angleterre et l’Iran au premier tour au Qatar.

C’est la première fois que le Pays de Galles se qualifie pour le tournoi depuis la finale de 1958.

La signature de Bale intervient alors que LAFC tente de s’appuyer sur un bon début de saison MLS.

Le club californien est en tête du classement de la Conférence Ouest avec 30 points en 15 matchs.

Bale sera la deuxième signature internationale de haut niveau que le club a faite ces dernières semaines. L’ancien international de la Juventus et de l’Italie Giorgio Chiellini a rejoint le club plus tôt ce mois-ci.

La nouvelle de la décision de Bale de se diriger vers la Major League Soccer survient quelques jours seulement après que des informations en Grande-Bretagne aient indiqué qu’il était en pourparlers avec Cardiff sur un éventuel déménagement.

Son ancien club Tottenham et Newcastle ont également été évoqués comme destinations possibles.