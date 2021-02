Bale montre pourquoi il est peut-être l’homme improbable pour sauver la saison de Mourinho et des Spurs

Jose Mourinho a attendu toute la saison que Gareth Bale fasse la différence à Tottenham. Enfin, et juste au moment où il avait besoin de l’homme prêté du Real Madrid, Bale a montré qu’il était toujours une force avec laquelle il fallait compter en reculant les années pour inspirer une victoire 4-0 contre Burnley.

Les Spurs avaient perdu cinq de leurs six derniers matchs de Premier League avant ce match et, bien que le travail de Mourinho ne soit pas immédiatement menacé, les Portugais ne pouvaient pas se permettre une autre défaite pour faire monter la pression. Mourinho avait besoin d’une victoire et il y a une certaine ironie dans le fait qu’elle a été orchestrée par Bale, le joueur qui l’a tellement déçu cette saison qu’il a suscité le genre de critique publique de son manager qui ne tend à venir que de Mourinho quand tout d’autre autour de lui commence à se démêler.

Mais après un mois turbulent entre les deux hommes, qui a vu Mourinho viser les commentaires de Bale sur les réseaux sociaux, affirmer que le joueur de 31 ans s’est déclaré indisponible pour une défaite en FA Cup à Everton et suggérer que les Spurs n’ont commencé à performer que lors d’une défaite à Brighton après le remplacement du joueur, Bale a montré que cela pouvait encore avoir un impact en marquant deux fois et en aidant une fois contre Burnley.

« C’était bien », a déclaré Bale. « Je me suis un peu développé pour être en pleine forme – je me suis senti à l’aise et ma forme revient. C’est bien d’aider l’équipe.

«Je sais que vous recevez des critiques, mais j’ai assez d’expérience pour garder la tête baissée, ne rien dire de stupide et continuer à me brancher.

« Dans le vestiaire, je me sens à l’aise et je m’amuse. Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit sur le terrain. »

Mourinho n’a pas tardé à admettre que c’était une bonne journée pour l’énigmatique Bale.

« Je suis très heureux pour lui, très heureux pour l’équipe car l’équipe a besoin de son talent », a déclaré Mourinho. « Je suis très heureux pour lui parce qu’il est calme, ne vous parle pas, regarde, lit, écoute ou probablement pas, parce qu’il est du Real Madrid, l’ignore probablement un peu. »

« Je suis heureux parce que quand sa condition est bonne, il peut faire des choses comme aujourd’hui. Son jeu était très bon, pas seulement en marquant, en changeant de vitesse, en entrant. Je suis très heureux pour lui. »

C’est peut-être un cas de « mieux vaut tard que jamais », mais même le critique le plus dur de Bale – et cela pourrait être simplement Mourinho – trouverait impossible de trouver à redire à la performance du Gallois contre l’équipe de Sean Dyche. Bale en a marqué deux, en a créé un autre pour Harry Kane et a lancé le mouvement pour l’autre but de Tottenham, marqué par Lucas Moura, dans une victoire qui insuffle une nouvelle vie dans les espoirs du club de faire une poussée tardive dans le top quatre et de garantir la Ligue des champions. qualification.

Gareth Bale, 31 ans, a montré qu’il lui restait encore quelque chose dans le réservoir avec une performance d’homme du match dans une déroute 4-0 de Burnley. JULIAN FINNEY / POOL / AFP via Getty Images

Les Spurs ont commencé la journée avec neuf points de retard sur les quatre premiers, mais cette victoire pourrait s’avérer être une rampe de lancement pour une course vers les quatre premiers. Avec des matchs contre Fulham et Crystal Palace en difficulté au cours des sept prochains jours, les Spurs sauront que deux victoires les ramèneront directement dans la dispute en raison d’un groupe de matches entre les équipes au-dessus d’elles, ce qui garantit que certains clubs perdront des points. Liverpool v Chelsea et Chelsea v Everton ont tous deux lieu dans les huit prochains jours, les Spurs doivent donc simplement s’occuper de leurs propres affaires et attendre que la poussière se dépose sur ces deux matchs au-dessus d’eux.

Et si les Spurs construisent un élan de victoire après cette victoire, ils pourront tout remonter à la performance de Bale.

C’était le premier départ de Bale en Premier League – et seulement son troisième de toute la saison – depuis la défaite à Brighton le mois dernier au cours de laquelle il a été remplacé après une heure insipide qui a conduit Mourinho à faire l’éloge de la performance de ses joueurs dans les 30 dernières minutes. .

Il devait avoir un impact sur une apparence rare et a pris un départ parfait en marquant dans les 75 secondes après avoir battu le piège du hors-jeu pour pousser le centre de Son Heung-min devant le gardien de Burnley Nick Pope avec son pied droit. Lors de son premier départ à domicile en Premier League pour les Spurs depuis mai 2013, Bale a fait sa marque, mais l’objectif n’était que le début des choses.

À la 15e minute, il est devenu créateur en donnant un coup de départ à Kane pour le deuxième but avec une aide qui pourrait remporter un prix pour la passe de la saison. Du plus profond de sa moitié de terrain, Bale a repéré Kane et l’a choisi avec une passe de 60 verges du pied gauche qui a obligé le capitaine anglais à prendre juste une touche pour contrôler avant de tirer devant Pope. Bale était à nouveau au cœur de l’action pour le troisième de Tottenham, avec sa passe croisée à Sergio Reguilon, ce qui a permis à Moura de marquer à bout portant.

Lorsque Bale a passé les 10 dernières minutes de la première mi-temps à boiter et à se frotter la cheville gauche, le cauchemar de blessure qui hante sa carrière depuis plus d’années qu’il ne s’en souviendrait semble être revenu. Mais voulant peut-être prouver qu’il est fait de choses plus fortes que sa réputation ne le suggère, Bale a continué après la mi-temps et est resté assez longtemps pour marquer son deuxième du match avec un superbe entraînement du pied gauche à l’intérieur du poteau. à partir de 20 mètres. Au moment où il a été remplacé par Erik Lamela à la 70e minute, Bale avait produit un homme de la performance du match et en avait assez fait pour gagner un high-five de Mourinho alors qu’il quittait le terrain.

C’était certainement le point culminant de son deuxième sort aux Spurs. Personne ne sait vraiment combien des salaires du Real Madrid rapportés à 600000 £ par semaine par Bale sont payés par Tottenham pendant sa période de prêt, mais il est juste de dire qu’il n’en a pas eu pour son argent depuis son retour au club en septembre. Mais c’était un rappel de ce que Bale peut faire et de ce que Mourinho et les Spurs ont besoin de lui, d’ici la fin de la saison.

S’il peut rester en forme et répéter cette performance de manière cohérente, les Spurs peuvent toujours croire en leurs espoirs en Ligue des champions.