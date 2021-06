Bale et Ramsey de retour à leur meilleur niveau alors que le Pays de Galles montre des signes de raviver une partie de sa magie de l’Euro 2016

Il y avait des points d’interrogation sur les deux Gareth Bale et Aaron Ramsey à l’approche de l’Euro 2020. Bale était-il toujours la force d’inspiration qu’il était en 2016 ? Ramsey allait-il être suffisamment en forme pour mériter sa place dans l’équipe du Pays de Galles ? Contre la Turquie mercredi, ils ont ri face à leurs sceptiques en réalisant des performances exceptionnelles pour aider le Pays de Galles à remporter une brillante victoire 2-0.

Les deux ont eu des matchs calmes lors du match nul 1-1 du Pays de Galles contre la Suisse, mais par un mardi soir humide à Bakou, en Azerbaïdjan, ils se sont combinés parfaitement pour le but du Pays de Galles en première mi-temps et ont été remarquables dans la gestion du rythme du match en tant qu’hommes de Rob Page. a clôturé une victoire clé qui a presque permis au Pays de Galles de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Fermez les yeux, et c’était comme regarder à nouveau le Pays de Galles à partir de 2016 – un groupe frappant au-dessus de son poids, abattant l’un des chevaux noirs d’avant-tournoi et jouant avec plaisir, tempo, ambition et intensité. La frappe de Ramsey est intervenue à seulement quatre jours du cinquième anniversaire de son but net et écorché contre la Russie, ce qui les a aidés à se qualifier pour les demi-finales.

Ce fut un match merveilleux, qui a finalement débordé dans les affres finales du match lorsque l’arrière gauche du Pays de Galles Ben Davies et l’attaquant de la Turquie Burak Yilmaz eu une altercation qui a conduit à une mêlée de bousculades. La Turquie avait des chances d’égaliser, mais la défense du Pays de Galles a tenu bon. Il y aura peu de réflexions sur le penalty manqué de Bale à l’heure de jeu, mais à la place, sa performance d’Homme du match restera dans les mémoires pour ses deux merveilleuses passes décisives.

Après avoir fait match nul 1-1 contre la Suisse, le Pays de Galles vacillait sur un territoire « incontournable » pour ce match contre la Turquie. Et Bale et Ramsey ont joué de cette façon, en ayant le jeu sur un bout de ficelle jusqu’à la fin où Bale a joué Connor Roberts pour porter le score à 2-0 dans le temps additionnel.

« Je suis ravi de la victoire, nous nous sommes battus dur, nous avons travaillé nos chaussettes, comme nous le faisons toujours », a déclaré Bale après le match. « J’ai raté le stylo, mais je pense que j’ai fait preuve d’un bon caractère pour aider l’équipe à continuer. Nous avions besoin de cette victoire plus que tout et le deuxième but à la fin était la cerise sur le gâteau. »

Le premier match de Ramsey est finalement arrivé à la 42e minute, mais ils avaient déjà taquiné la Turquie avec ce mouvement plus tôt dans le match. Bale a joué plus profondément et plus au centre que contre la Suisse, et était constamment à la recherche d’opportunités à travers, au-dessus et sous la ligne de fond de la Turquie.

Le milieu de terrain de la Juventus avait déjà raté deux belles occasions avant de prendre sa troisième. Le premier l’a vu rater à bout portant alors que Caglar Soyuncu l’obligea à viser le premier poteau. Pour la deuxième opportunité de Ramsey, Bale a chuté profondément – ​​comme il le ferait plus tard – a pris quelques touches, puis a effectué une passe soignée à travers l’espace dans la défense de la Turquie contre Ramsey. L’homme de la Juventus, cependant, a pris un contact maladroit, puis s’est enflammé. Il regarda anxieusement vers le juge de ligne, mais alors que le drapeau restait baissé, il tomba à genoux de regret.

Mais Bale et Ramsey étaient invaincus et à peine trois minutes avant la mi-temps, ils ont donné un autre coup. Cette fois, ils l’ont exécuté à la perfection – Bale était légèrement plus profond qu’avant, près du cercle central, mais savait à nouveau où serait Ramsey. Le ballon était précis alors qu’il coupait en deux la défense, le contrôle de la poitrine de Ramsey était parfait et la finition dépassait parfaitement les ruées. Cakir ougurcain et dans le coin du filet.

« J’ai eu deux occasions de marquer avant cela, mais je pense que nous avons créé de belles opportunités et dominé le jeu », a déclaré Ramsey. « Nous avons construit notre succès en travaillant dur les uns pour les autres. »

Ramsey a réussi 84 minutes jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Harry Wilson, tandis que Bale a vu le match sortir et a attaqué jusqu’au bout. Alors que le temps passait, le Pays de Galles avait un corner à la 95e minute, et au lieu de garder le ballon dans le coin, Bale a attaqué la défense fatiguée de la Turquie et a envoyé Roberts pour une arrivée à bout portant.

« Il aurait [Ramsey] est parti quelques fois et nous nous sommes toujours bien liés depuis nos débuts », a déclaré Bale par la suite.

Ils ont tous les deux vécu quelques années difficiles avec leurs clubs. Ramsey a connu des difficultés la saison dernière avec la Juventus en raison d’une série de blessures. Il a cherché à résoudre ce problème en faisant venir sa propre armée d’entraîneurs personnels avant l’Euro et ils l’ont apparemment ramené à son meilleur niveau. Pendant ce temps, Bale a passé la saison dernière en prêt aux Spurs et a été sous-utilisé par Jose Mourinho, mais a ensuite atteint sa meilleure forme sous Ryan Mason, marquant cinq buts lors de ses cinq derniers matches de Premier League.

Le Pays de Galles est une équipe nationale moyenne sans Gareth Bale et Aaron Ramsey, mais avec les deux en pleine forme, c’est une proposition bien différente. Getty

Mais bien qu’ils aient connu des saisons difficiles, ce qui est très clair, c’est à quel point ils aiment jouer pour le Pays de Galles et comment l’environnement fait ressortir le meilleur d’eux. Le style de capitaine de Bale consiste davantage à donner l’exemple qu’à des extraits de motivation. Avant le tournoi, il faisait de son mieux pour éviter les questions sur l’avenir de son club à long terme.

Son contrat prend fin avec le Real Madrid en juin 2022, alors qu’il y avait même des suggestions selon lesquelles il envisageait de prendre sa retraite. Ce dernier a été abattu rapidement par les représentants de Bale à ESPN, et bien que Bale ait déclaré à la fin de la campagne avec Tottenham que la dernière chose qu’il voulait faire était de « causer le chaos » révélant ses plans idéaux pour la saison prochaine, il sait qu’il va être centre d’attention où qu’il aille.

Mais il est dans sa zone de confort avec le Pays de Galles et nous profitons d’un Bale confiant et stable. Avant le match, il a appelé son équipe du Pays de Galles à être « impitoyable » contre la Turquie et à faire taire la foule partisane – c’était un homme confiant dans sa peau. Sa vision, le poids de ses passes et son positionnement général étaient parfaits contre la Turquie, à l’exception du penalty qu’il a écopé après 60 minutes – le 11e de sa carrière et le troisième qu’il a raté. Son manque de buts sera une préoccupation, il a maintenant disputé 12 matches sans but pour l’équipe nationale, mais au cours de cette période, il a contribué sept passes décisives.

groupe A GP W ré L DG STP Pays de Galles 2 1 1 0 +2 4 Italie 1 1 0 0 +3 3 la Suisse 1 0 1 0 0 1 dinde 2 0 0 2 -5 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

L’avenir de Ramsey est également en suspens, n’ayant effectué que 13 départs pour la Juventus en Serie A la saison dernière et n’ayant joué les 90 minutes complètes que deux fois dans l’élite. Mais comme Bale, il a rappelé à l’Europe sa classe mardi. Il n’a encore que 30 ans, et s’il peut continuer cette vague de forme en Euros, alors les ouvertures des clubs qui voudraient le ramener en Premier League ne feront que s’intensifier au fur et à mesure que le tournoi progresse.

Mais ce que le Pays de Galles a prouvé au cours des 180 dernières minutes, c’est qu’il est bien plus qu’une équipe de deux. Daniel James a été superbe en première mi-temps, avec son rythme et ses dribbles délicats qui partent Zeki Celik comme une toupie, tandis que leurs défenseurs s’enfonçaient dans le sol. Joe Allenle dépassement était généralement au point, Joe Morrell apporté beaucoup d’énergie, tandis que les six pieds cinq pouces Kieffer Moore était une nuisance constante à l’avant avec sa capacité à dériver au deuxième poteau pour revenir à travers le but causant toutes sortes de problèmes à la défense de l’opposition. Et puis il y a la résurgence Danny Ward, qui a sauvé brillamment de Merih Demiral tard pour conserver l’avance du Pays de Galles. Malgré toutes leurs attentes avant le tournoi, la Turquie a déçu. Ils ont perdu 3-0 contre l’Italie à Rome lors de leur premier match et ont terminé deuxièmes ce jour-là à Bakou.

Bale et Ramsey seront à l’honneur, mais tous deux détourneront les éloges de leurs coéquipiers et auront déjà appris au cours de leur carrière les dangers d’une surexcitation. Les joueurs gallois ont minimisé les espoirs bouillonnants de reproduire leur succès avant le tournoi de 2016, mais de retour à la maison, ils savent que le battage médiatique va s’intensifier. La prochaine étape pour le Pays de Galles est l’Italie à Rome, un match que l’équipe de Page peut traiter comme un coup franc, puis ce seront les huitièmes de finale où Bale et Ramsey élaboreront un plan pour garder ce spectacle sur la route.

Il est temps de faire à nouveau la fête comme si c’était 2016 ? Le Pays de Galles fera de son mieux pour tempérer les attentes, mais Ramsey et Bale ont tous deux montré au monde qu’il leur restait encore beaucoup de temps au sommet.