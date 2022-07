Bale est hors de propos alors que LAFC bat le Sporting Kansas City

Los Angeles (AFP) – Gareth Bale a ouvert son compte pour le Los Angeles FC avec un but en fin de match lors d’une victoire 2-0 sur le Sporting Kansas City samedi.

Bale a tiré dans un tir bas à sept minutes de la fin pour sceller trois points pour LAFC, qui reste à quatre points d’avance en tête du classement de la Conférence Ouest.

L’ancienne star du Real Madrid, Bale, avait quitté le banc en tant que remplaçant en seconde période avant de marquer son premier but depuis son arrivée en Major League Soccer plus tôt ce mois-ci.

L’international gallois a lancé le mouvement qui a établi son but, libérant rapidement l’attaquant Cristian Arango avec une passe du plus profond de sa propre moitié.

Arango, qui avait marqué le premier match du LAFC, a bien tenu le ballon, puis a lancé une passe dans le chemin de Bale, qui avait sprinté pour soutenir la contre-attaque.

Bale a pris son temps avant de pousser nonchalamment son arrivée devant Tim Melia dans le but de Kansas City.

“Évidemment, je pense que la chose la plus importante est que nous ayons gagné le match, d’abord et avant tout”, a déclaré Bale. “C’est bien d’être venu marquer un but et d’aider l’équipe à marquer les trois points.

“D’un point de vue personnel, c’est bien de sortir du lot mais surtout d’obtenir les trois points.

« La transition a été ce à quoi je m’attendais. Je retrouve ma condition physique assez rapidement et le club fait un travail incroyable pour me faire progresser et ne pas me pousser trop vite.

“Je commence à me sentir de mieux en mieux au fur et à mesure que l’entraînement se poursuit, et je suis heureux de contribuer ce soir.”

Ailleurs samedi, il y a eu des débuts réussis pour Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, deux recrues italiennes du Toronto FC.

Bernardeschi a marqué et mis en place un autre dans une victoire 4-0 pour Toronto contre Charlotte.