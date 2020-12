Le temps de regarder Gareth Bale ramasser la poussière sur le banc des remplaçants était censé être révolu. Il est difficile de remettre en question la méthodologie de Jose Mourinho à l’heure actuelle étant donné que Tottenham Hotspur est en tête de la Premier League après 11 matchs, mais l’un des aspects les plus surprenants de leur flottabilité est l’utilisation parcimonieuse de leur nom de star.

Harry Kane et Son Heung-Min peuvent tous deux revendiquer à juste titre ce surnom alors qu’ils continuent de former l’un des partenariats les plus prolifiques d’Europe, mais c’est le retour de Bale aux Spurs en prêt, après sept ans au Real Madrid, qui a vraiment mis les esprits. course à ce qui pourrait être possible cette saison.

Si les Spurs devaient faire des progrès significatifs pour réduire l’écart avec Liverpool et Manchester City, Bale devrait sûrement revenir en tant que proche de l’ailier dynamique qui a convaincu le Real de faire de lui le joueur le plus cher du monde en lui payant 85,3 millions de livres sterling en 2013. Pourtant, Tottenham a pris sept points à City, Chelsea et Arsenal sans que Bale ne joue une seule minute. Dans les trois plus grands matchs des Spurs de la saison à ce jour, le joueur de 31 ans a été réduit à regarder de côté, marginalisé d’une manière qui établissait des parallèles avec la fin de son séjour dans la capitale espagnole.

La relation de Bale avec la hiérarchie à Madrid s’était effondrée au point qu’à la fin du mois d’août, il ne cachait même pas ses sentiments de déconnexion de la fortune de l’équipe. Contre Alaves, il a utilisé son masque facial pour se couvrir les yeux et faire semblant de dormir dans les gradins, avant de rire ouvertement alors que Brahim Diaz était nommé cinquième et dernier remplaçant du Real en temps d’arrêt. Quelques jours plus tard, il a de nouveau joué aux caméras alors qu’il regardait le Real jouer à Grenade: Bale tenait un rouleau de ruban adhésif médical à son œil, formant la moitié d’une paire de jumelles imaginaires, recherchant vraisemblablement la carrière qu’il avait été forcé de faire. abandonner.

Bale était socialement éloigné du patron du Real Madrid Zinedine Zidane bien avant que cela ne devienne obligatoire, à tel point que lors d’une publicité de BT Sport imaginant un monde avec des substitutions illimitées, le Gallois s’est permis d’être la cible d’une blague en posant sur un terrain de golf. recevant un coup de téléphone de Trent Alexander-Arnold dans lequel le défenseur de Liverpool lui a dit: « Vous pourriez avoir un match maintenant. »

Bale ne joue pas encore beaucoup en Premier League, mais son comportement est nettement différent. Avec 2000 fans autorisés à retourner en toute sécurité au stade Tottenham Hotspur le week-end dernier pour la visite d’Arsenal, Bale a régulièrement reconnu que les supporters scandaient son nom et s’est gardé au chaud sur la ligne de touche en maintenant joyeusement un sprint devant ses collègues remplaçants essayant en vain de se rattraper. Il y avait même un signe du niveau auquel ces joueurs des Spurs achetaient dans les arts sombres de Mourinho lorsque Bale a refusé de se déplacer pour le défenseur des Gunners Kieran Tierney, qui tentait de voler quelques mètres sur la ligne de touche avant de faire une remise en jeu.

Bale avait besoin de temps pour se mettre à niveau après son passage dans la nature sauvage de Madrid et les Spurs volent dans plusieurs compétitions, mais avec Liverpool et Leicester City à l’affût plus tard ce mois-ci, le voyage de dimanche à Crystal Palace est le moment pour Bale de commencer à déménager. centre de la scène comme beaucoup attendus?

Il y avait une dynamique derrière l’intégration de Bale que Mourinho a soigneusement gérée dès le départ. L’ailier est rentré dans le nord de Londres à la mi-septembre avec une énorme fanfare, mais aussi une blessure au genou, soulignant la nécessité d’une longue période de travail sur le terrain d’entraînement pour découvrir la netteté nécessaire pour avoir un impact. Il n’avait commencé que quatre matchs de Liga en 2020 et un seul depuis février alors que la pandémie de coronavirus et une détérioration de sa relation avec Zidane laissaient Bale ostracisé et aliéné, un golfeur de loisir plus qu’un footballeur professionnel.

Bale a par conséquent attendu près d’un mois pour faire ses débuts en Premier League contre West Ham United en octobre, mémorable pour une merveilleuse compétence et pénétration pour créer une ouverture qu’il a ensuite gaspillée. Ce manque a été aggravé par West Ham arrachant un point, passant de 3-0 pour marquer trois fois dans les huit dernières minutes. La prochaine fois en championnat, Bale est sorti du banc pour marquer le vainqueur contre Brighton & Hove Albion, un but de la tête digne du nouveau n ° 9 des Spurs. Il a montré plus de progrès une semaine plus tard, durant 78 minutes lors de son premier départ en championnat. alors que les Spurs battaient West Bromwich Albion 1-0 aux Hawthorns.

Complété par un temps de jeu régulier en Ligue Europa, Bale allait progressivement bien. Ou, comme Mourinho l’a dit, « nous avons tous, pas seulement le sentiment, mais aussi les données que Bale arrive. »

Le patron des Spurs a estimé que les soins attentifs de Bale auraient pu être sapés lors de la pause internationale du mois dernier, ce qui a conduit à l’affirmation quelque peu bizarre que l’entraîneur du Pays de Galles Albert Stuivenberg, qui travaille également pour Arsenal, saboterait d’une manière ou d’une autre la charge de travail de l’ailier. Comme c’est souvent le cas avec les théories du complot de Mourinho, ces préoccupations n’étaient pas fondées: Bale a raté le match amical du Pays de Galles contre les États-Unis avant de jouer 90 minutes contre la République d’Irlande et 61 minutes contre la Finlande, le tout avec un effet positif. Pourtant, depuis lors, sa seule action au niveau du club a eu lieu en trois matches de Ligue Europa, dont le dernier était un départ de 58 minutes lors de la victoire 2-0 à domicile de jeudi contre le Royal Antwerp.

Rien n’indique que Bale soit mécontent de son niveau d’implication à ce stade, d’autant plus qu’il continue de ressentir l’effet libérateur du retour au nord de Londres et l’excitation plus large autour du club résultant de leur forme actuelle. Mais Bale est payé environ 200000 £ par semaine pour faire plus que regarder en marge. On s’attendait à ce qu’il forme un triumvirat dévastateur avec Kane et Son, possédant la puissance sur papier pour correspondre à n’importe quelle ligne avant autour. Pourtant, le pragmatisme de Mourinho a pris la priorité pour le moment et avec des résultats tels qu’ils sont – juste deux défaites toute la saison et une seule depuis la défaite contre Everton le jour d’ouverture – Bale a dû être plus patient qu’il ne l’aurait prévu.

L’humeur de Gareth Bale semble nettement améliorée depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois au Real Madrid. Michael Regan / Getty Images

La semaine dernière, Mourinho a affirmé que Bale avait toujours du mal à faire confiance à son corps.

« Le seul problème avec Gareth est d’avoir la dynamique et la confiance de jouer des matchs consécutifs sans aucun mauvais pressentiment, sans aucun sentiment négatif, sans aucun souvenir du passé récent où la condition n’était pas la meilleure et les craintes étaient là », a-t-il expliqué. avant que Bale ne marque un match nul 3-3 avec LASK Linz. Une mesure de prudence continue est compréhensible, mais le conditionnement à lui seul n’explique pas l’absence de Bale de l’équipe de Premier League de Tottenham.

Il n’a peut-être pas encore eu l’impact individuel attendu sur le terrain, mais la présence de Bale semble avoir enhardi ceux qui l’entourent. Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs des Spurs ont été impressionnés par le niveau de Bale lors des séances d’entraînement et son caractère optimiste sur le terrain d’entraînement, même lorsqu’ils ne jouent pas.

La réponse de Steven Bergwijn a été particulièrement impressionnante. Il a repris possession contre Arsenal à cinq reprises – seuls Serge Aurier (11) et Pierre-Emile Hojbjerg (8) l’ont fait plus – et a montré une volonté de s’appliquer du côté défensif du jeu que Mourinho juge si important. Mourinho a admis librement que Bergwijn « n’était pas ma première option » après que les Spurs aient payé 26 millions de livres au PSV Eindhoven pour signer l’ailier en janvier dernier, mais il a commencé les trois matchs contre City, Chelsea et Arsenal pour souligner à quel point il avait changé d’avis.

On a beaucoup parlé de l’approche conservatrice de Tottenham pour grimper en haut du tableau. L’exigence de Mourinho que ses joueurs restent disciplinés et obstinés hors de la possession, repassant pour fermer l’espace pour les adversaires à tout moment, ne joue pas nécessairement sur les forces de Bale. Le fils prodigue est peut-être revenu, mais il doit se mêler aux autres.

En fin de compte, la qualité de Bale dans le dernier tiers sera sûrement un élément essentiel des défis à venir. Les Spurs ont été cliniques à l’extrémité supérieure du terrain, remarquablement ainsi en fait, avec Kane et Son dépassant tous les deux leurs chiffres attendus de quelque distance: les aides attendues de Kane dans la Ligue sont de 4,31. Il a 10. Le xG du fils est de 3,9. Il a marqué 10, le même nombre d’ailleurs qu’Arsenal a réussi toute la saison. L’importance accordée aux statistiques de but et d’assistance attendues est discutable, mais cela donne une indication que la paire fonctionne à un niveau d’efficacité qui est probablement insoutenable sur une campagne de 38 matchs, en particulier celle condensée. Et ce seront les moments où les autres devront intervenir.

Bale a eu le temps de se préparer. Son moment pourrait bientôt venir.