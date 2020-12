L’attaquant de Tottenham Hotspur, Gareth Bale, manquera les « prochaines semaines » après s’être blessé au mollet lors de leur victoire en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Stoke City la semaine dernière, a confirmé le manager Jose Mourinho.

Bale, qui est prêté par le Real Madrid, a commencé et marqué lors de la victoire 3-1, mais a été retiré à la mi-temps.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mourinho manque d’options de sauvegarde en attaque avec Lucas Moura et Carlos Vinicius doute également pour le match de mercredi contre Fulham.

« Non, je ne l’attends pas [Bale] pour être en forme et je doute aussi que Lucas et Vinicius puissent être dignes de Fulham », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse, interrogé sur le statut de Bale.

« Je ne dirais pas que c’est sérieux [for Bale] mais je dirais quelques semaines. «

Bale, qui a été nommé joueur de l’année lors de sa dernière saison aux Spurs avant un passage du record du monde au Real en 2013, n’a pas encore été à la hauteur de ces normes, marquant seulement trois fois pour le côté nord de Londres cette saison.

Mourinho était également satisfait de l’amélioration du milieu de terrain Tanguy Ndombele lors des derniers matchs, en particulier après avoir marqué lors du match nul 1-1 de dimanche à Wolverhampton Wanderers, mais a déclaré qu’il n’était pas encore apte à jouer les 90 minutes complètes.

Le joueur de 24 ans souffre de blessures depuis son arrivée la saison dernière et n’a terminé un match complet que deux fois cette saison.

« Nous sommes heureux, à part quelques matches où ses performances n’étaient pas bonnes, dans l’ensemble, il y a eu une grande évolution », a déclaré Mourinho.

« Jouer à cette intensité – l’intensité de la Premier League – et durer 90 minutes est, bien sûr, un autre pas dans la direction de sa forme physique. Mais c’est un joueur qui joue très bien et qui donne de bonnes choses au équipe.

« Certains joueurs sont très physiques, certains sont très intenses. D’autres sont plus explosifs mais ils ne durent pas 90 minutes ou ils ont des difficultés durant 90 minutes. »