Baldur’s Gate 3 obtient le lancement d’août et montre les héros de retour

Porte de Baldur 3, le jeu de rôle basé sur Donjons & Dragons, a enfin annoncé une date de lancement, après avoir passé deux ans en accès anticipé. Le jeu devrait sortir en août 2023, selon une nouvelle bande-annonce qui a fait ses débuts à Les récompenses du jeu Jeudi soir.

La date de sortie d’août est la plus grande nouvelle, mais il y avait quelques autres révélations dans la nouvelle bande-annonce. Nous avons eu notre premier aperçu de la ville de Baldur’s Gate, la métropole titulaire de la Sword Coast. La bande-annonce nous a également donné un aperçu d’une Jaheira plus âgée et plus altérée, une alliée demi-elfe des deux premiers jeux, ainsi que d’un Minsc imbibé de sang, le ranger humain. (Aucun signe de son compagnon Boo pour l’instant.)

Nous voyons également quelques classiques de D&D dans la bande-annonce : exploration de donjons, attaques de dragons, Mimics, Mind Flayers et plus encore. Un druide sauvage se transforme en ours-hibou. Un sorcier utilise Fly pour traverser un gouffre. C’est plus une bobine de grésillement qu’une plongée profonde dans l’histoire du jeu, mais cela donne aux téléspectateurs la saveur du jeu.

Développeur Larian (le studio derrière le Divinity: RPG Original Sin) a également annoncé un qui sera disponible pour 270 $, avec une série limitée de 25 000 unités. Pour ce prix, vous obtenez un livre d’art, des feuilles de personnage de Baldur’s Gate, une carte de Faerun, des autocollants, un porte-clés, un certificat d’édition collector et une statue assez lourde d’une bataille avec un Mind Flayer.

Larian Studios



Baldur’s Gate 3 est disponible sur .