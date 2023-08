Baldur’s Gate 3 est le RPG le plus approfondi et le plus amusant jouable sur Steam Deck

Le Steam Deck est le roi des appareils de jeu PC portables, et Baldur’s Gate 3 est le RPG pour jouer dessus. J’ai passé du temps à jouer au jeu sur ordinateur et sur Steam Deck. Ce qui fait de Baldur’s Gate 3 un excellent jeu pour Steam Deck, c’est la possibilité de jouer une heure ici et là où que vous soyez, que vous soyez en déplacement ou simplement loin de votre bureau.

Développé par Larian Studios, Porte de Baldur 3 est une entrée tant attendue de la série qui a commencé à la fin des années 90. Il n’y a pas eu de véritable suite depuis 2000. Après avoir été en accès anticipé pendant trois ans sur Steam, le jeu est lancé jeudi pour 60 $. Si vous aimez les RPG comme moi, vous trouverez de nombreuses raisons d’aimer le jeu.

Baldur’s Gate est basé sur le RPG stylo et papier Dungeons & Dragons. L’histoire raconte que votre personnage, ainsi que plusieurs compagnons, ont été enlevés par des écorcheurs d’esprit (vous savez, comme dans Stranger Things), et ils ont implanté des parasites dans votre cerveau. C’est maintenant au groupe de sortir ces petits monstres de leur tête avant qu’ils ne les transforment en écorcheurs d’esprit.

Le jeu utilise un gameplay au tour par tour où les personnages utilisent des armes, de la magie et d’autres compétences au combat. Pour donner une expérience ressemblant à un jeu Dungeons & Dragons, il y a beaucoup de choix disponibles dans Baldur’s Gate 3. Bien que ce soit un aspect assez courant des jeux de rôle aujourd’hui, ce qui ne l’est pas, c’est l’inclusion d’un dé à 20 faces. .

Les décisions telles qu’utiliser l’intimidation, fouiller une zone ou même caresser un animal sont toutes déterminées par le lancer de dés. C’est cette incertitude de ces choix qui rend Baldur’s Gate 3 si passionnant. Dans un cas, un enfant essayait de m’arnaquer pour acheter un bijou « magique », et j’avais le choix de signaler ses mensonges. Comme je jouais en tant que voleur, j’ai pu gagner tous les lancers pour prouver que le gamin mentait. Cela a conduit à une interaction intéressante qui pourrait encore changer les choses dans le jeu.

Cette liberté de faire autant de choix et de les faire changer légèrement le jeu est ce qui donne à Baldur’s Gate 3 une valeur de rejouabilité incroyable. Le développeur dit qu’il y a plus d’un millier de fins.

Il y a aussi une quantité surprenante à explorer. Un puits asséché semble assez innocent, mais si vous l’explorez, vous pouvez trouver un nid géant d’araignées magiques prêtes à détruire votre groupe. Vous rencontrerez également une multitude de personnages avec leurs propres problèmes que vous pouvez aider ou simplement ignorer. Ou si vous voulez emprunter la voie du mal, vous avez la possibilité de voler et de tuer de nombreux personnages du jeu. J’ai passé la plupart de mon temps à être le bon gars, mais il y a eu des moments où j’ai fait quelque chose de mal, comme quand j’ai accidentellement pillé le coffre d’un marchand. Certaines actions ne feront qu’énerver les gens contre vous, tandis que d’autres peuvent vous conduire en prison.

Les visuels de Baldur’s Gate 3 sont à la fois élégants et détaillés, et ont fière allure sur le Steam Deck. Il faut un peu peaufiner les options d’affichage pour obtenir les bons paramètres pour que le jeu continue de fonctionner correctement tout en montrant tous les beaux graphismes. Pour moi, cela signifiait maintenir les images par seconde à 30, réduire la résolution de son réglage maximum de 1 280 x 800 et mettre la qualité globale prédéfinie sur moyenne. Attendez-vous également à vous réchauffer les mains car les ventilateurs du Steam Deck souffleront de l’air chaud pour le garder au frais tout en jouant, mais le réglage réduit devrait permettre d’obtenir environ deux heures de jeu.

J’ai également eu un problème pour lancer le jeu sur Steam Deck, ce qui m’a obligé à entrer dans les paramètres du jeu sur Steam et à le forcer à se lancer. Il est probable que cela ne sera pas nécessaire avec la sortie officielle du jeu.

Baldur’s Gate 3 sera lancé sur Steam jeudi. Il se dirigera vers la PS5 en septembre et éventuellement vers la Xbox Series X|S.