Balderman est le nouveau surintendant du district 201 de Westmont – Shaw Local

Le Westmont School District 201 School Board a récemment annoncé que le directeur de l’école secondaire de Westmont, Jack Baldermann, sera le nouveau surintendant du district, à compter du 1er juillet, à la suite d’un processus de recherche impliquant la participation de centaines de membres du personnel du district scolaire et de la communauté de Westmont, ainsi que d’un réseau national. recherche.

« Dès le début de la recherche, en tant que conseil scolaire, nous espérions que la communauté jouerait un rôle important dans le processus de sélection », a déclaré la présidente du conseil scolaire, Adina Hoover, dans un communiqué de presse. « Les sondages et les groupes de discussion auxquels tant de membres de la communauté et du personnel du district ont participé nous ont aidés à nous guider en tant que conseil d’administration alors que nous sélectionnions des candidats à interviewer parmi les quelque 50 candidats qui ont exprimé leur intérêt pour le poste vacant. L’ensemble du processus a été très gratifiant, et nous sommes reconnaissants que notre communauté et notre personnel aient été si impliqués… »

Baldermann est un vétéran de 11 ans du district 201. Il a supervisé la reconnaissance de l’école en tant qu’école du ruban bleu symbolisant l’excellence dans la réussite globale des élèves pour un district scolaire collaboratif de la maternelle à la 12e année, indique le communiqué.

De plus, Westmont High School a remporté le prix DuFour en tant que meilleure communauté d’apprentissage professionnel aux États-Unis et a été nommée école exemplaire chaque année par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois. Plus récemment, l’école a obtenu les scores les plus élevés de tous les lycées de l’Illinois lors de l’enquête 5 Essentials de l’Université de Chicago.

Au cours de son mandat de directeur, Baldermann a été reconnu directeur de l’année de l’Illinois en 2017 et a été le premier responsable pédagogique de l’Illinois à être finaliste pour le directeur national de l’année. En 2022, il a remporté le Golden Apple Award for Excellence in Educational Leadership. Baldermann est le seul leader éducatif de l’État à avoir remporté le Golden Apple Award et à être sélectionné comme directeur de l’année de l’Illinois.

Auparavant, Baldermann a occupé le poste de chef de district dans des rôles de directeur et de surintendant dans divers districts scolaires du Midwest. Il détient un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en anglais de l’Université de St. Francis ainsi qu’une maîtrise ès sciences en anglais de l’Université Loyola et une autre maîtrise ès sciences en administration de l’éducation de l’Université St. Xavier. Actuellement, il termine un programme de doctorat à l’Université de l’Illinois en leadership pédagogique.

“Les étudiants et les gens de CUSD 201 sont sacrés pour moi, et je suis très fier et reconnaissant de servir en tant que surintendant de notre district”, a déclaré Baldermann dans le communiqué. “Nous aurons besoin de nous tous pour nous serrer les coudes alors que nous devenons l’un des principaux districts scolaires de l’Illinois et du pays.”