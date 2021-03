La centrale de rencontres en ligne Match Group, qui possède et exploite Tinder et d’autres applications de rencontres largement utilisées, permettra bientôt aux utilisateurs d’effectuer discrètement des vérifications d’antécédents à leurs dates avec rien de plus qu’un numéro de téléphone ou un nom de famille.

Match Group a annoncé un investissement important (à sept chiffres) dans le fournisseur de snoopware à but non lucratif Garbo, plaçant lundi son poids considérable derrière la technologie dans le but supposé de protéger les utilisateurs. Selon Match, le partenariat vise à permettre aux utilisateurs de sa suite d’applications de rencontres en ligne d’effectuer des vérifications discrètes des antécédents de leurs partenaires potentiels dans le but de découvrir toute violence ou histoire criminelle dans le passé de l’utilisateur.

Garbo sert de référentiel pour « registres publics et rapports de violence ou d’abus, y compris les arrestations, les condamnations, les ordonnances de non-communication, le harcèlement et d’autres crimes violents, » ainsi que « rapport (s) de police soumis manuellement, ordonnances de protection / ordonnances d’interdiction et autres documents juridiques qui signalent des abus, du harcèlement ou d’autres crimes. »

Aussi sur rt.com Smut géant Pornhub pour lutter contre les abus et la vengeance du porno avec ID OBLIGATOIRE des utilisateurs et autres snoopware. Faites attention à ce que vous recherchez…

La société a eu du mal à se distancier des accusations de racisme qui affligent le système judiciaire américain, annonçant le mois dernier qu’elle ne publierait pas les accusations de possession de drogue afin de prendre un « position active envers l’équité.«

La société a publié le mois dernier une déclaration expliquant que les accusations de possession de drogue ne prédisent pas de manière significative la violence sexiste. » La société a publié le mois dernier une déclaration expliquant que «il n’y a aucun lien entre la possession de drogue et la violence sexiste.«

Ni l’un ni l’autre ne « contraventions de circulation en plus des DUI et de l’homicide involontaire coupable« Être inclus dans la vérification des antécédents de Garbo, car »la race affecte fréquemment la décision d’un agent de police d’arrêter et de contraindre un automobiliste», A déclaré la plate-forme.

Garbo a exhorté les utilisateurs curieux à se renseigner sur leur propre temps, expliquant sèchement que « si vous recherchez plus d’informations, nous vous recommandons d’écouter ou de lire les centaines de podcasts, de livres et d’études mettant en évidence les injustices raciales observées dans tout le système de justice pénale.»À part une citation de« The New Jim Crow »de Michelle Alexander, cependant, Garbo n’a pas inclus de liste de lecture pour ceux qui s’intéressent aux subtilités de la vérification des antécédents au réveil.

Aussi sur rt.com Nancy Pelosi blâme TRUMP pour l’escalade de la crise à la frontière sud de l’Amérique sous Biden

Bien que la vérification des antécédents des dates ne soit pas gratuite, selon Match, le service sera « accessiblement»Tarifé, devenant potentiellement une fonctionnalité incluse dans l’un des niveaux d’abonnement de Tinder. Match possède et exploite également les plates-formes de rencontres OKCupid et Hinge, qui seront probablement équipées de la fonction de vérification des antécédents de Garbo si l’intégration avec Tinder se déroule avec succès.

Match ne partagera pas les données de ses propres utilisateurs avec Garbo, ce qui suggère que les utilisateurs de Tinder ou OKCupid devront soumettre de manière proactive les données de leur date à analyser. Bien que la popularité de ces applications repose en partie sur leur anonymat, ceux qui souhaitent poursuivre une relation durable trouveront sans aucun doute attrayante la capacité de fouiller dans le passé de leur partenaire – et une telle capacité semblerait ouvrir la porte aux demandes d’utilisateurs en déclin. avec des antécédents criminels, quels qu’ils soient.

La liberté de l’anonymat semble destinée à entrer en collision avec la promesse de sécurité de Garbo tout en soulevant des questions désagréables sur la place réelle de Big Brother dans la chambre.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!