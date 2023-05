Balaton Park : à l’intérieur de la première nouvelle piste de sport automobile construite à cet effet en Europe depuis une décennie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater de Sky Sports News donne son point de vue sur le tout nouveau circuit hongrois et comment il peut aider à faire avancer la Formule 1.

Au cours des dernières années, j’ai rendu compte d’un certain nombre de circuits de course pour être prêt à temps avec un Grand Prix dans quelques semaines seulement. C’était plutôt « l’homme mord le chien » en termes d’actualité de voir un nouveau circuit grand, entièrement complet et fessée ouvert sans aucune perspective d’accueillir une course de Formule 1.

C’est Balaton Park en Hongrie qui a la juste prétention d’être la première nouvelle piste de haut niveau spécialement construite en Europe depuis 15 ans.

Il a coûté 200 millions d’euros, est conçu pour accueillir 130 000 spectateurs et avait même un ancien vainqueur du Grand Prix, Giancarlo Fisichella, sur place pour conduire ses premiers tours.

Mais soyons clairs, la F1 n’est pas dans le viseur de Balaton Park, et la F1 ne prévoit pas non plus d’y aller.

Le créneau F1 de la Hongrie au Hungaroring est sécurisé pour les années à venir – si je comprends bien – pour au moins la prochaine décennie. Il s’agit d’un accord à long terme et il y a un désir des deux côtés de le prolonger considérablement.

Balaton Park a coûté 200 millions d’euros à construire

De grosses rénovations sont prévues pour les installations un peu vieillissantes. Surtout, les relations entre son promoteur et la F1 sont excellentes et sa proximité avec Budapest est perçue comme un atout majeur.

Le parc Balaton, situé à côté du plus grand lac du pays, a une ambiance différente. Cette partie de la Hongrie n’est pas très connue en Grande-Bretagne, mais pour les Européens du centre, c’est une destination estivale majeure. Le lac Balaton a un littoral de 200 km et une température estivale moyenne de l’eau de 25 degrés. Il y a d’élégantes stations balnéaires de la fin des Habsbourg qui – pour revenir au sport automobile – semblaient avoir charmé l’individu finalement responsable de la construction d’un circuit de course là-bas.

Avancez Chanoch Nissany, une personne remarquable à tous points de vue. Promoteur immobilier travaillant en Hongrie au tournant du millénaire, il a visité la course de F1 du Hungaroring en 2001 et à l’âge de 38 ans a décidé de devenir pilote de F1.

Chanoch Nissany a participé à une séance d’essais F1 pour Minardi en 2005

Le fait qu’il ait piloté la Minardi lors d’une séance d’essais libres officielle sur le même circuit quatre ans plus tard témoigne de sa propre motivation. Cet épisode est une histoire en soi.

NIssany dirige cette entreprise entièrement financée par le secteur privé. Son fils Roy, pilote de F2, toujours sur la liste de développement de Williams, est également fortement impliqué. Nissany senior a supervisé d’importants développements hôteliers et de villégiature dans la région. Le parc Balaton apparaît alors comme quelque chose qui peut être construit progressivement dans le cadre de l’infrastructure de loisirs sans avoir besoin à court terme d’accueillir de grands événements ponctuels.

Une foule de gros bonnets de Budapest ont essayé des Porsche le jour du lancement. Le premier événement majeur du circuit sera le « Festival of Dreams » de Porsche le mois prochain. Le MotoGP pourrait-il être une option ?

Le premier événement majeur de Balaton Park sera le « Festival of Dreams » de Porsche

La série s’est penchée sur une jambe hongroise il y a deux ans. Il y avait la proposition de construire une piste pour cela dans la région du Balaton en 2010.

Quant à la F1… « Nous ne cherchons pas à défier le Hungaroring. La F1 en Hongrie est là », m’a dit le directeur de Balaton, Gianpaolo Matteucci (et manager de longue date de Fisichella).

C’est vrai, mais le désir de longue date de Nissany de faire partie de la F1 pourrait-il être instructif à cet égard ?

