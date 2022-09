Au-delà des attentes de chacun, franchissant la barre des Rs 20 lakh depuis sa création aux enchères en 1994, le populaire Balapur Ganesh Laddu a, cette année, été vendu au prix record de Rs 24,60 lakh à Hyderabad. Il a été remporté par l’homme d’affaires Vangeti Lakshmareddy lors d’une vente aux enchères très compétitive qui s’est tenue vendredi au carrefour principal de Balapur.

Les membres du comité Ganesh Utsav, qui a organisé la vente aux enchères annuelle pour la 29e fois, ont remis le laddu doré au vainqueur Vangeti Lakshmareddy sous les acclamations des fidèles qui se sont rassemblés en grand nombre. Vangeti Lakshmareddy a déclaré que gagner le laddu de bon augure dans la paume divine de Balapur Ganesh est une “bénédiction unique” pour lui ainsi que pour les membres de sa famille.

On pense que le Balapur Ganesh Laddu donnera une bonne santé et prospérité au gagnant et aux membres de sa famille. C’est une coutume vieille de plusieurs décennies suivie par le gagnant qu’il distribuera le laddu parmi les membres de sa famille, ses proches et ses amis et une partie du laddu sera conservée dans le sac de riz et si le gagnant est un agriculteur, il se dispersera. la partie restante du laddu dans le champ agricole dans toutes les directions. On pense que ce faisant, l’agriculteur obtiendra une bonne quantité de produits agricoles à l’avenir sans aucune mauvaise récolte.

Outre les personnes qui ont participé aux enchères précédentes, pas moins de neuf enchérisseurs ont participé aux enchères de cette année. Parmi eux, trois sont locaux et les six autres sont des non-locaux. Le comité Balapur Ganesh Utsav, qui a été formé en 1980, a lancé la vente aux enchères du laddu lors des célébrations de Vinayaka Chaturthi en 1994. Au cours des 28 dernières années, le comité a gagné des revenus en crores de roupies en vendant le laddu aux enchères. L’année dernière, le laddu a été vendu au prix de Rs 18,9 lakh. Cette année, il s’est vendu à un prix Rs 5,7 lakh de plus que le prix de l’année dernière. Les membres du comité se sentent heureux car le prix a dépassé leur attente de Rs 20 lakh cette année.

La vente aux enchères du laddu a commencé en 1994 avec un prix de Rs 450 où Kolanu Mohan Reddy est sorti vainqueur pour la première fois. Dès l’année suivante également, Kolanu Mohan Reddy remporte le laddu au prix de Rs 4 500. Plus tard, Kolanu Krishna Reddy a remporté le laddu à Rs 18 000 (1996) et à Rs 28 000 (1997). Encore une fois, Kolanu Mohan Reddy a remporté le laddu au prix de Rs 51 000 en 1998. Kallam Pratap Reddy a remporté le laddu à Rs 65 000 en 1999, Kallam Anji Reddy a gagné à Rs 66 000 en 2000, Raghunandan Chari a gagné à Rs 85 000 en 2001 et surprenant tout le monde, le prix du laddu a franchi Rs 1 lakh en 2002 lorsque Kandada Madhava Reddy a remporté le laddu de bon augure au prix de Rs 1,05 lakh.

Poursuivant la tendance inattendue qui a ouvert la voie à la vente aux enchères de laddu à un prix exorbitant dans divers pandals de Ganesh à travers les villes jumelles du nouveau millénaire, le prix du laddu de Balapur a atteint Rs 1,55 lakh lorsque Chinguranta Tirupati Reddy a reçu le prasadam sacré du Membres du comité Utsav en 2003. Le prix de vente aux enchères du laddu a franchi Rs 2 lakh en 2004 lorsque Kolanu Mohan Reddy a de nouveau remporté le laddu à Rs 2,01 lakh. Consécutivement, Ibrahim Sekhar a gagné à Rs 2,08 lakh (2005), Chinguranta Tirupati Reddy à nouveau à Rs 3 lakh (2006), G Raghunandan Chari à nouveau à Rs 4,15 lakh (2007), Kolanu Mohan Reddy à nouveau à Rs 5,07 lakh (2008 ), Saritha à Rs 5,10 lakh (2009), Kodali Sridhar Babu à Rs 5,35 lakh (2010) et Kolanu Brothers ont remporté le Balapur Ganesh Laddu à Rs 5,45 lakh en 2011.

En 2012, Pannala Govardhan a remporté le laddu à Rs.7,5 lakh et simultanément l’ancien maire du GHMC Teegala Krishna Reddy à Rs 9,26 lakh et Singireddy Jaihind Reddy a remporté le prasadam sacré au prix de Rs 9,5 lakh en 2014. Le prix du laddu dans le la vente aux enchères tenue en 2015 a franchi Rs 10 lakh pour la première fois de son histoire où Kallam Madan Mohan Reddy a remporté le laddu à un prix d’enchère de Rs 10,32 lakh.

Poursuivant la saga d’un nouveau type de record dans l’histoire de la vente aux enchères de Ganesh laddu à travers le nouvel État de Telangana, un appelé Skylab Reddy a remporté le laddu à Rs 14,65 lakh en 2016, Nagam Tirupati Reddy a obtenu le laddu à Rs 15,6 lakh en 2017, Srinivas Gupta à Rs 16,6 lakh en 2018, Kolanu Ram Reddy a remporté le laddu à Rs 17,6 lakh en 2019.

En raison de la pandémie la plus meurtrière de Corona, la vente aux enchères du laddu Balapur Ganesh a été annulée en 2020. Mais poursuivant la tendance des prix élevés, deux personnes Marri Sashank Reddy et Ramesh Yadav, membres du conseil législatif de l’Andhra Pradesh, ont remporté le laddu au prix de Rs 18,9 lakh en 2021.

Cette année, au-delà des attentes des fidèles ainsi que des membres du comité Balapur Ganesh Utsav, le laddu a été vendu aux enchères au prix exorbitant de Rs 24,60 lakh où l’homme d’affaires et l’un des membres du comité Utsav Vangeti Lakshmareddy a émergé comme l’heureux gagnant quand Les ministres d’État Sabitha Indra Reddy et Talasani Srinivas Yadav ont honoré l’occasion. Plus tard, le Shobha Yatra de l’idole Balanagar Ganesh a été lancé où l’immersion de l’idole a eu lieu au milieu de la ferveur religieuse à la fin du Yatra.

