Balance des paiements mensuelle de la zone euro : décembre 2023

Compte courant a enregistré un excédent de 32 milliards d’euros en décembre 2023, contre 22 milliards d’euros le mois précédent

Compte courant l’excédent s’élève à 260 milliards d’euros (1,8 % du PIB de la zone euro) en 2023, après un déficit de 82 milliards d’euros (0,6 % du PIB de la zone euro) en 2022

Dans compte financierLes acquisitions nettes de titres d’investissement de portefeuille hors zone euro par les résidents de la zone euro ont totalisé 376 milliards d’euros et les acquisitions nettes de titres d’investissement de portefeuille hors zone euro par les non-résidents ont totalisé 422 milliards d’euros en 2023.

Graphique 1 Solde des comptes courants de la zone euro (En milliards d’euros, sauf indication contraire ; données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés) Source : BCE.

Le compte courant de la zone euro a enregistré un excédent de 32 milliards d’euros en décembre 2023, soit une augmentation de 10 milliards d’euros par rapport au mois précédent (graphique 1 et tableau 1). Des excédents ont été enregistrés pour marchandises (35 milliards d’euros) et services (16 milliards d’euros), tandis que des déficits ont été enregistrés pour revenu secondaire (13 milliards d’euros) et revenu primaire (5 milliards d’euros).

Tableau 1 Compte courant de la zone euro (En milliards d’euros, sauf indication contraire ; transactions ; données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés) Source : BCE. Remarque : Les écarts entre les totaux et leurs composantes peuvent être dus à l’arrondi.

Données sur le compte courant de la zone euro

En 2023, le compte courant a enregistré un excédent de 260 milliards d’euros (1,8 % du PIB de la zone euro), contre un déficit de 82 milliards d’euros (0,6 % du PIB de la zone euro) en 2022. Cette évolution est principalement due au passage d’un déficit (81 milliards d’euros) à un excédent (274 milliards d’euros) pour les biens et, dans une moindre mesure, à un déficit plus faible pour les produits de base. revenu secondaire (en baisse de 172 à 160 milliards d’euros). Ces évolutions ont été en partie compensées par des réductions des excédents revenu primaire (en baisse de 21 à 6 milliards d’euros) et services (en baisse de 149 à 140 milliards d’euros).

Graphique 2 Éléments sélectionnés du compte financier de la zone euro (en milliards d’euros ; données cumulées sur 12 mois) Source : BCE. Notes : Pour les actifs, un nombre positif (négatif) indique les achats (ventes) nets d’instruments hors zone euro par les investisseurs de la zone euro. Pour les passifs, un nombre positif (négatif) indique les ventes (achats) nets d’instruments de la zone euro par les investisseurs hors zone euro.

Dans investissement directLes résidents de la zone euro ont procédé à des désinvestissements nets de 157 milliards d’euros dans leurs actifs hors zone euro en 2023, contre des désinvestissements nets de 12 milliards d’euros en 2022 (graphique 2 et tableau 2). Les non-résidents ont désinvesti 208 milliards d’euros en termes nets de leurs actifs dans la zone euro en 2023, contre des désinvestissements nets de 313 milliards d’euros en 2022.

Dans investissement de portefeuilleachats nets des résidents de la zone euro en dehors de la zone euro équité atteint 8 milliards d’euros en 2023, après des ventes nettes de 186 milliards d’euros en 2022. En 2023, les achats nets de biens hors zone euro titres de créance par les résidents de la zone euro se sont élevés à 368 milliards d’euros, après des ventes nettes de 42 milliards d’euros en 2022. Les achats nets de la zone euro par les non-résidents équité augmenté à 100 milliards d’euros en 2023, contre 34 milliards d’euros en 2022. En 2023, les non-résidents ont effectué des achats nets de devises de la zone euro titres de créance pour un montant de 322 milliards d’euros, contre 23 milliards d’euros en 2022.

Tableau 2 Compte financier de la zone euro (En milliards d’euros, sauf indication contraire ; transactions ; données non corrigées des variations saisonnières et des jours non ouvrables) Source : BCE. Notes : Les diminutions des actifs et des passifs sont indiquées par un signe moins. Les dérivés financiers nets sont comptabilisés dans les actifs. « IFM » désigne les institutions financières monétaires. Les écarts entre les totaux et leurs composantes peuvent être dus aux arrondis.

Données sur le compte financier de la zone euro

Dans autre investissementLes résidents de la zone euro ont enregistré des acquisitions nettes d’actifs hors zone euro pour un montant de 159 milliards d’euros en 2023 (après des cessions nettes de 15 milliards d’euros en 2022), tandis qu’ils ont enregistré des cessions nettes de passifs de 155 milliards d’euros (après des augmentations nettes de passifs de 8 milliards d’euros en 2022).

Graphique 3 Présentation monétaire de la balance des paiements (en milliards d’euros ; données cumulées sur 12 mois) Source : BCE. Notes : « Avoirs extérieurs nets des IFM (améliorés) » intègre un ajustement des avoirs extérieurs nets des IFM (tels que déclarés dans les statistiques consolidées des postes du bilan des IFM) sur la base des informations sur les passifs à long terme des IFM détenus par des non-résidents, disponibles dans les statistiques de la balance des paiements. Les transactions de la balance des paiements ne concernent que les transactions des non-résidents des IFM de la zone euro. Les transactions financières sont présentées sous forme de passifs nets d’actifs. « Autres » comprend produits financiers dérivés et des divergences statistiques.

La présentation monétaire de la balance des paiements (graphique 3) montre que la avoirs extérieurs nets (améliorés) des IFM de la zone euro ont augmenté de 406 milliards d’euros en 2023. Cette augmentation est principalement due à comptes courants et de capital excédent et, dans une moindre mesure, par les entrées nettes des non-IFM de la zone euro autre investissement et investissement de portefeuille actions et detteCes évolutions ont été en partie compensées par les sorties nettes des non-IFM de la zone euro en investissement direct.

En décembre 2023, le stock de l’Eurosystème avoirs de réserve Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté pour atteindre 1 147,6 milliards d’euros, contre 1 145,5 milliards d’euros le mois précédent (tableau 3). Cette hausse est due à des variations de prix positives (2,6 milliards d’euros) et à des acquisitions nettes d’actifs (1,2 milliard d’euros), qui ont été en partie compensées par des variations de taux de change négatives (1,6 milliard d’euros).

Tableau 3 Avoirs de réserve de la zone euro (en milliards d’euros ; encours à la fin de la période, flux au cours de la période ; données non corrigées des variations saisonnières et des jours non ouvrables) Source : BCE. Notes : Les « autres avoirs de réserve » comprennent les numéraires et les dépôts, les titres, les produits financiers dérivés (nets) et les autres créances. Les écarts entre les totaux et leurs composantes peuvent être dus aux arrondis.

Données sur les avoirs de réserve de la zone euro

Révisions des données

Ce communiqué de presse intègre les révisions des données d’octobre et de novembre 2023. Il inclut également les révisions des composantes corrigées des variations saisonnières du compte courant à partir de janvier 2013 en raison de l’intégration de nouveaux facteurs saisonniers estimés. Ces révisions n’ont pas modifié de manière significative les chiffres publiés précédemment.

Prochaines sorties :

Balance mensuelle des paiements : 21 mars 2024 (données de référence jusqu’en janvier 2024)

Balance des paiements trimestrielle : 09 avril 2024 (données de référence jusqu’au quatrième trimestre 2023)

