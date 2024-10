Balakrishna et le BB4 de Boyapati prêts pour un grand lancement

Article de Satya B



Publié le : 10h51, le 12 octobre 2024

Une combinaison qui dépasse à chaque fois les attentes est celle de God Of Masses Nandamuri Balakrishna et du directeur de masse Boyapati Sreenu. Le duo unit ses forces pour la quatrième fois pour une autre extravagance d’action de masse #BB4.

A l’occasion de Dussehra, les réalisateurs ont fait le point sur la cérémonie d’ouverture du film. BB4 devrait être lancé en grand le 16 de ce mois. Les fans attendaient avec impatience un autre film dans cette combinaison, et les réalisateurs leur font plaisir avec l’annonce du festival.

Le film BB4, dans cette combinaison épique massive, sera produit en grande partie par Raam Achanta et Gopichand Achanta sur 14 Reels Plus. C’est le deuxième film des producteurs avec NBK et Boyapati, après Legend.

M Tejaswini Nandamuri présente le film et d’autres détails sur le casting et l’équipe sont attendus.

En rapport