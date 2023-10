STEUBENVILLE — Un ancien commissaire à la santé du comté de Jefferson a accepté vendredi de ne pas se présenter aux élections pendant au moins trois ans après avoir plaidé coupable devant le tribunal des plaidoyers communs pour délit de bénéfice illégal d’un contrat public.

L’accusée Nicole Balakos a déclaré au juge Joseph Bruzzese qu’elle voulait mettre cela derrière elle.

“Cela a été quatre années de nombreux traumatismes pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui m’ont soutenu”, dit-elle. “Et je suis heureux d’avoir la possibilité de laisser ce chapitre derrière moi.”

Balakos, initialement accusé en mars de crime de profit illégal, “Je me suis excusé pour tout ce qui s’est passé.”

“Si j’avais su, je n’aurais jamais quitté (le) travail que je devais accepter (cet) travail”, » a-t-elle déclaré à Bruzzese tandis qu’une quarantaine de membres de la famille et d’amis se pressaient dans la galerie – parmi lesquels des commissaires de comté, des chefs d’entreprise et d’anciens membres du conseil d’administration – regardaient.

“Ils m’ont demandé de le faire parce qu’il n’y avait pas d’autres candidats et je pensais que je faisais la bonne chose.” dit-elle.

Elle a ajouté qu’elle “Il n’a certainement jamais eu l’intention de faire quoi que ce soit de mal.”

“Je pensais que je faisais la bonne chose” dit-elle. « J’ai occupé un poste que personne d’autre n’était capable de faire à l’époque. Je ne le savais pas, mais ce n’est pas une excuse – c’est moi qui en assume la responsabilité.

Balakos, alors membre du conseil de santé du comté de Jefferson, a accepté le poste de commissaire en 2019 après que le conseil de santé n’ait pas réussi à trouver un candidat approprié prêt à le prendre. Elle a été brusquement licenciée en septembre 2020.

Le procureur général adjoint de l’Ohio, Micah Ault, a soutenu qu’en tant que membre du conseil d’administration, Balakos avait « a été impliquée dans le processus de création (du) contrat et elle a été impliquée dans la création des termes du contrat » elle a signé lorsqu’elle est devenue commissaire à la santé.

“Plusieurs conditions étaient, je pense, un peu inhabituelles et favorables au défendeur”, il a dit. “C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.”

Plus précisément, Ault a fait référence à une garantie de salaire de cinq ans et a également remis en question la date de début de sa fonction publique, qui est utilisée pour calculer d’autres avantages.

Mais son avocat, Ronald Yarwood, a déclaré à Bruzzese qu’il n’y avait aucune intention et qu’elle était “un peu gêné” par les événements.

“Elle a été impliquée dans les négociations et elle se rend compte que c’était probablement, avec le recul, inapproprié”, » dit Yarwood. « Mais vous avez une personne sans casier judiciaire, une personne qui a élevé sa famille ici, qui a consacré sa vie à cette communauté, qui est tenue en haute estime dans cette communauté. Et c’est une sorte d’avertissement pour beaucoup d’entre nous que parfois nous nous égarons de la loi (et) nous ne la connaissons même pas, nous ne sommes même pas conscients de certaines des nuances qui nous sont imposées. L’ignorance de la loi n’est pas une excuse, mais c’est certainement une atténuation. »

Yarwood a dit qu’il “Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de mauvaises intentions de sa part.”

“Je pense qu’elle essayait de faire le bien envers la communauté, et elle en subit certaines conséquences, mais ce n’est pas (un cas) où elle essayait de remplir ses propres poches ou d’obtenir un grand avantage financier”, il a dit. “Je n’essaie pas de faire d’elle une sainte, mais j’essaie d’équilibrer les mesures d’atténuation avec ce que nous avons entendu (des procureurs.)”

Yarwood a déclaré que, compte tenu des événements des quatre dernières années, il ne prévoit pas que Balakos se présente aux élections.

« Très franchement, je ne pense pas qu’elle veuille occuper un poste élu. » il a dit. “Cela a été très difficile pour elle et sa famille.”

En plus d’être sous contrôle communautaire pour les trois années suivantes, Bruzzese a infligé à Balakos une amende de 250 $ plus les frais de justice et lui a ordonné de payer des frais de surveillance mensuels de 25 $. Il lui a infligé une peine de 90 jours avec sursis.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception