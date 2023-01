Balaji-Jeevan entre en finale et maintient le défi indien en vie au 5e Tata Open Maharashtra

Pune, le 6 janvier 2023 : La paire indienne en forme de N. Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan a prolongé sa brillante course dans la cinquième édition du Tata Open Maharashtra pour entrer dans la finale du double après avoir battu Julian Cash et Henry Patten 6-4, 7 -5 lors de l’affrontement des 4 derniers au stade Balewadi de Pune vendredi.

Avec cette victoire convaincante, le duo né au Tamil Nadu a également maintenu le défi indien en vie lors de l’édition en cours du seul événement ATP 250 d’Asie du Sud organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune.

Après avoir fait face à un défi de la paire britannique au départ, Balaji et Jeevan se sont rapidement mis dans le rythme et ont remporté confortablement le premier set 6-4.

Le deuxième set a vu une compétition au coude à coude avec des scores bloqués à 5-5. Cependant, les Indiens, qui ont joué de manière exceptionnelle jusqu’à présent après avoir été admis en tant que paire alternative, ont pris les choses en main pour remporter les deux matchs successifs suivants et se qualifier pour la finale.

Ils affronteront Sander Gille et Joran Vliegen lors du match pour le titre samedi. Gille-Vliegen a battu les têtes de série Rajeev Ram et Joe Salisbury dans l’autre affrontement en double des 4 derniers.

Plus tôt, la star du tennis français Benjamin Bonzi a enregistré une victoire sensationnelle 7-6 (5), 6-7 (5), 6-1 contre le numéro 35 mondial Botic van de Zandschulp pour se qualifier pour la finale du simple.

Bonzi, 26 ans, a commencé la demi-finale en remportant un premier set passionnant, mais la tête de série n ° 2 Van de Zandschulp a bien riposté, remportant le suivant qui a vu une bataille tout aussi intense entre les deux alors que les deux sets se déroulaient. bris d’égalité.

Bozi, cependant, a changé les vitesses de manière impressionnante dans le décideur et a semblé en parfaite maîtrise car il a non seulement fait un retour spectaculaire pour empocher le set de manière dominante, mais a également décroché le trois-set qui se mordait les ongles.

Le numéro 60 mondial Bonzi affrontera Tallon Griekspoor en finale samedi. Griekspoor, classé 95e au monde, a envoyé la tête de série n ° 8 Aslan Karatsev 7-6 (4), 6-1 dans l’autre demi-finale.

Le prestigieux tournoi, propriété d’IMG et géré par RISE Worldwide, est sponsorisé par Tata Motors.

Les finales se joueront vendredi.

Où regarder: Sports18 – 1 SD, Sports18 – 1 HD et JioCinema

