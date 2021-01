Trouver du temps pour sortir et explorer pendant l’hiver peut être difficile.

En travaillant tout au long de la journée, certains d’entre nous ont même la chance d’avoir quelques heures de lumière du jour. Mais que se passerait-il s’il y avait un moyen de voir des vues imprenables et d’explorer la campagne, même sous le couvert de l’obscurité?

Les promenades en étoile sont une excellente activité nocturne, bien que souvent pas pour les âmes sensibles. Pour les noctambules qui se rattrapent rarement à temps pour voir le lever du soleil le matin, voir les étoiles dans un ciel noir et velouté la nuit est une alternative impressionnante.

Voici quatre endroits à travers le Royaume-Uni qui sont parfaits pour une promenade au clair de lune pour admirer le ciel étoilé au-dessus.

Les Yorkshire Dales

En tant que l’une des 18 réserves internationales de ciel étoilé au monde, les Yorkshire Dales bénéficient d’une protection spéciale de la part de l’International Dark-Sky Association, tout comme les zones de beauté naturelle exceptionnelle. Cela fait des Dales un endroit idéal pour observer les étoiles, avec peu de pollution lumineuse pour vous gêner.

Marchez un peu de presque n’importe quel endroit à travers les Yorkshire Dales et vous pourrez probablement voir plus de deux mille étoiles par temps clair, ainsi que des météores, des planètes et même des aurores boréales à certaines périodes de l’année.

Le parking du réservoir Scar House est un endroit particulièrement spécial pour la marche des étoiles dans les Dales, ce qui le rend facilement accessible en voiture. Les sentiers ici sont très éloignés des autres sources de lumière, vous n’aurez donc pas à marcher loin pour trouver rapidement une vue imprenable sur le ciel nocturne. De plus, si c’est une nuit particulièrement claire et calme, vous pouvez voir les étoiles se refléter dans l’eau du réservoir pour doubler l’effet.

Parc national côtier du Pembrokeshire

Observer les étoiles peut souvent épater les gens par l’énormité d’un ciel nocturne. La seule vue la plus époustouflante est lorsqu’elle est réfléchie par un océan noir d’encre. Voir les étoiles vacillantes se déplacer sur des vagues roulantes est un spectacle à couper le souffle.

Le parc national côtier du Pembrokeshire est l’endroit idéal pour une promenade en bord de mer. La route la plus pittoresque à prendre est de commencer par Martins Haven et de suivre le sentier côtier du Pembrokeshire vers le sud jusqu’à Deadman’s Bay. Marcher le long des falaises ici vous donne une vue dégagée sur le ciel au-dessus, accompagné des sons des vagues qui se brisent pour un effet dramatique.

Parc du ciel sombre de la forêt de Galloway

Pour une promenade inoubliable en Écosse, visitez le Loch Doon dans le Dark Sky Park de Galloway Forest. C’est l’une des zones les moins polluées par la lumière dans les endroits les plus astronomiquement impressionnants d’Écosse. N’oubliez pas que trouver des endroits aussi éloignés des villages et d’autres zones avec des lampadaires sera toujours votre meilleur pari pour voir les étoiles plus clairement.

L’observatoire écossais du ciel sombre est perché sur la pointe la plus septentrionale du loch. Partir de là et descendre le côté ouest de l’eau en fait toujours une promenade en étoile fiable pleine d’émerveillement nocturne.

Wasdale, Cumbrie

Pour les explorateurs les plus intrépides qui veulent se donner plus de défis, la région plus montagneuse de Wasdale, Cumbria ajoutera de l’aventure à vos promenades étoiles. Bien que tous les randonneurs, sauf les plus chevronnés, devraient éviter les montagnes vraiment hautes la nuit, plus vous pouvez monter dans les contreforts, meilleures sont les vues que vous pouvez obtenir.

Le point de vue de la comtesse Beck vers l’extrémité sud de Wast Water offre de nombreux sentiers de randonnée. Ils sortent tous de l’immense lac lui-même, vous n’aurez donc aucun problème à trouver un chemin qui vous mènera de plus en plus haut, parfait pour une nuit d’observation des étoiles.

Conseils de marche rapide pour les débutants

Si c’est la première fois que vous partez pour une expédition étoilée, n’oubliez pas de vous envelopper aussi chaud que possible – et surestimez vraiment à quel point il fera froid. Les étoiles sont mieux appréciées en restant immobile, vous vous arrêterez donc probablement régulièrement le long de votre promenade. Apportez une fiole de thé chaud et portez une double paire de chaussettes pour vous assurer que votre vue n’est pas interrompue par le froid!

Si vous avez envie de vous installer pendant une longue période et que vous ne voulez pas avoir mal au cou, apportez une couverture imperméable pour vous protéger de la boue humide ou de la rosée sur le sol. Allongez-vous et reposez votre dos, tout en profitant de l’étendue scintillante au-dessus.

Bien que vous soyez là pour voir les étoiles, n’oubliez pas d’apporter une torche avec vous pour vous y rendre. La plupart des meilleurs endroits pour observer les étoiles se trouvent dans les collines, donc une lampe frontale est un excellent choix, laissant vos mains libres pour l’équilibre.

Enfin, soyez conscient de votre environnement. Il est facile de se perdre la nuit, alors assurez-vous que quelqu’un d’autre connaît votre emplacement général avant de partir. Ne vous laissez pas emporter par les magnifiques vues ci-dessus au point de perdre la trace de l’itinéraire que vous avez emprunté au sol.

Sinon, gardez les yeux au-dessus et profitez de la vue!