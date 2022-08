Balade fougueuse pour un concurrent à la traction du tracteur de la foire – Shaw Local

OREGON – Une conduite de carburant soufflée a fait une promenade enflammée pour l’un des conducteurs de la compétition de traction de tracteur Illini State Pullers à la foire du comté d’Ogle jeudi.

Mark Kelsey, de Davis, a eu une assez bonne course dans son super stock diesel international, “Just Add Dirt” jusqu’à ce qu’une conduite de carburant éclate.

Le gros tracteur rouge et blanc a été attisé par les flammes lorsque le carburant diesel s’est enflammé et aux trois quarts de son parcours. La combinaison de protection de Kelsey l’a protégé des blessures alors qu’il arrêtait le tracteur et que le feu était éteint.

“Nous avons eu une conduite de carburant éclatée, c’est tout”, a-t-il déclaré après l’incident. “Je n’ai jamais eu ça avant.”

Après avoir été remorquée jusqu’à sa remorque, Kelsey était occupée à essayer de réparer la machine à temps pour courir à nouveau dans la division ouverte.

“Je veux voir si je peux le réparer et j’espère courir à nouveau ce soir”, a-t-il déclaré.

L’extracteur de l’Oregon, Steve Devine, qui a concouru après Kelsey, a déclaré que de tels incidents pouvaient se produire.

“C’est pourquoi nous portons l’équipement de protection”, a-t-il déclaré.

La compétition Illini State Pullers était l’événement en tribune jeudi soir. L’événement principal de vendredi sera le Big Hat Rodeo et celui de samedi est le derby de démolition toujours populaire.

La foire comprend également un carnaval, des expositions et des spectacles de bétail 4-H, une foire alimentaire et d’autres divertissements.

Visite www.oglecountyfair.com pour plus d’informations.