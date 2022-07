Balade à vélo Night Owl prévue pour le 6 août à Crystal Lake – Shaw Local

Le Land Conservancy du comté de McHenry organisera sa balade à vélo Night Owl à 22 h le 6 août, qui débutera par un rassemblement à 20 h 30 avec de la musique live de Julie and the Gems au complexe Crystal Lake City Hall.

Le manège Night Owl a été fondé en 2012 pour promouvoir le vélo comme moyen de transport alternatif et faire de l’exercice dans la ville de Crystal Lake. Le produit de l’événement bénéficiera à la Land Conservancy du comté de McHenry et à ses efforts pour préserver les espaces ouverts dans le comté de McHenry.

L’événement coûte 15 $ par cavalier à l’avance et 20 $ par cavalier le soir de l’événement. L’inscription est disponible sur tlcnightowl.org. L’événement est limité à 500 coureurs. Des t-shirts Night Owl Ride sont disponibles pour un supplément de 15 $.

L’itinéraire principal est d’environ 22 milles, et deux itinéraires plus courts « adaptés aux familles » seront également disponibles. Le trajet commencera et se terminera à l’hôtel de ville de Crystal Lake et traversera plusieurs points d’intérêt à Crystal Lake.

Une variété d’opportunités de parrainage sont disponibles pour les entreprises locales qui souhaitent montrer leur soutien à l’événement. Visite https://conservemc.org/the-tlc-night-owl-bike-ride/#nosponsors ou contactez Glenda Maki à [email protected] pour plus d’informations sur le parrainage.