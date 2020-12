Le ministre en chef de Manipur, N. Biren Singh, a annoncé que les footballeuses indiennes Bala Devi et Oinam Bembem Devi ont obtenu des promotions dans la police, en raison de leurs exploits sportifs. Cela survient quelques jours après que Bala ait marqué son premier but pour l’équipe écossaise du Rangers Women’s FC, où elle joue actuellement, après avoir signé avec le club en janvier.

Singh, dans son tweet, a déclaré que les promotions de Bala et Bembem au rang d’inspecteur dans le département de police étaient une reconnaissance de leurs contributions au football féminin au niveau international.

« Reconnaissant leurs contributions au football féminin au niveau international, le cabinet d’État a décidé de promouvoir les footballeuses manipuri de renommée mondiale Ngangom Bala Devi et Oinam Bembem, qui ont apporté de grands lauriers à l’État, au rang d’inspecteur du département de police », a tweeté Singh.

Bembem est affectueusement appelé le ‘Durga du football indien’ tandis que Bala a amené le football féminin dans le pays à de plus hauts sommets avec son passage révolutionnaire au Rangers Women’s FC.

Bembem, qui a marqué 32 buts pour l’Inde entre 1995 et 2016, est actuellement impliqué dans la sensibilisation au jeu et a entraîné des filles à différents niveaux du sport. Bembem était le manager de l’équipe Manipur Police SC dans la Ligue féminine indienne 2019-2020 et a également été impliqué dans l’entraînement des filles U-17 avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui se tiendra en Inde.

Bembem a innové au cours de sa carrière de joueuse lorsqu’elle est devenue la première footballeuse indienne à jouer à l’étranger lorsqu’elle a représenté le New Radiant Sports Club aux Maldives. Non seulement elle a joué pour eux, mais elle a fini par devenir la meilleure buteuse de la ligue en les aidant à remporter le titre. Bembem, maintenant âgée de 40 ans, a également joué pour Eastern Sporting Union lors de la première édition de la Ligue indienne des femmes et a été gagnante. Bembem est récipiendaire du prix Arjuna et de Padma Shri.

Bala est le buteur le plus prolifique du football féminin indien au cours de la dernière décennie. La joueuse de l’année 2015 et 2016 de l’AIFF a marqué 52 buts en 58 apparitions pour l’Inde dans sa carrière senior depuis 2010, ce qui fait également d’elle la meilleure buteuse internationale de la région de l’Asie du Sud. Bala avait terminé meilleur buteur de la dernière édition de la Ligue féminine indienne, marquant 25 buts en 7 matchs, et était également le meilleur buteur des championnats nationaux féminins l’an dernier avec 21 buts.

Elle a rejoint les Rangers en janvier de cette année, devenant ainsi la première femme indienne à devenir footballeuse professionnelle partout dans le monde. Il y a trois jours à peine, Bala a ouvert son compte pour les Rangers pour devenir la première footballeuse indienne à marquer en Europe.