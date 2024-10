Bala crée une étiquette radicale pour la bière sauterelle de première catégorie

Concevoir un produit que les consommateurs n’ont jamais vu auparavant est déjà un véritable défi, mais lorsque l’ingrédient principal est un insecte, il devient encore plus important de rendre l’identité attrayante et désirable.

Le studio de branding Bala, basé à Mexico et à Los Cabos, s’est vu confier cette tâche très importante par la marque de bière mexicaine Cerveza Cru Cru, qui souhaitait un design d’étiquette pour sa nouvelle bière où la sauterelle – ou « chapulín » – est l’ingrédient principal. Le co-fondateur de Bala, Rodrigo de la Reguera, se souvient de la première fois qu’il a dégusté la bière GOSE un après-midi d’été sur une terrasse du quartier de Juárez à Mexico.

Il décrit sa première expérience de dégustation comme « multisensorielle, avec des notes acides et un profil salé, malté et herbacé ». Le profil gustatif particulier de ce style de bière est sa saveur nettement salée, car le processus de production original utilisait de l’eau salée de la rivière Gose en Bavière, en Allemagne.





























Même si l’idée de concevoir une bière à base de sauterelle a semblé à Reguera « étrange, inhabituelle et différente », il a immédiatement senti que son goût inhabituel et rafraîchissant était inoubliable et que les saveurs représentaient véritablement une partie de la culture mexicaine. « C’est pourquoi nous sommes tombés amoureux de l’idée de concevoir son étiquette », ajoute-t-il.

De plus, Cerveza Cru Cru a grandi aux côtés de Bala et le studio a conçu l’identité de la brasserie dans ses premières années. « Notre paiement s’est même traduit par un bon nombre de caisses de bière pendant des années », révèle Reguera.



















Pour ce projet le plus récent, Bala avait pour objectif de concevoir une étiquette capturant l’essence de la saveur de GOSE et rendant hommage à l’ingrédient unique et emblématique de la sauterelle sans recourir à une représentation littérale. Puisqu’il s’agit de la première bière à base de sauterelle, Reguera affirme que l’équipe souhaitait que le design soit « aussi radical que la recette ».

« Nous ne voulions pas suivre la logique traditionnelle de présentation des éléments sur une étiquette de bière, et il ne nous semblait pas non plus approprié de créer une illustration semi-abstraite de la sauterelle, car cela pourrait dissuader de nombreuses personnes qui hésitent à le faire. essayez les insectes », explique-t-il.





























La lettre « O » a été initialement créée pour représenter l’œil d’une sauterelle, mais Bala l’a pivotée et l’a redessinée pour ressembler à un œil humain, la pupille se dilatant dans le but de transmettre le moment intense de la dégustation de la bière aigre et salée. D’autres éléments de l’étiquette sont une représentation très abstraite de la queue du grillon et une scène représentant le goût salé avec des points verts et roses.

D’autres allusions à l’ingrédient sauterelle apparaissent dans la représentation abstraite des pattes et des motifs d’une sauterelle qui indiquent le son qu’elles émettent par vibration. Chaque élément a été choisi pour transmettre différents aspects de la sauterelle et les expériences sensorielles de la dégustation de la bière.

Reguera déclare : « Le principe des motifs nous a permis de créer un langage unique avec le potentiel d’étendre son expression au-delà de l’étiquette.

« Nous avons créé des scénarios non conventionnels, comme placer la bouteille à l’envers, sans nous soucier de la lisibilité du texte et nous sommes appuyés sur la reconnaissance des couleurs et des textures pour les transformer, par répétition, en signes de marque que nous pourrions exploiter avec des animations. »



















Cela a abouti à une suite d’actifs dynamiques et exploitables pour les médias sociaux de GOSE et a donné à la marque des opportunités de développer son langage visuel, « même à travers des phrases ou des activations qui suivent les principes de l’inhabituel, de l’étrange et du différent », ajoute Reguera.

Des nuances de vert, de bleu et de jaune contrastent avec le magenta, le rose et le bleu foncé, évoquant des sensations acides qui complètent le récit excentrique de la marque. Ceci, associé au goût unique du produit, donne du sens à toute l’expérience de la marque, totalement disruptive dans sa catégorie.

Même s’il s’agissait d’un projet passionnant sur lequel Bala travaillait, la lisibilité de l’étiquette était mise à l’épreuve. Cependant, Reguera explique : « Notre objectif n’est pas que les consommateurs décodent la bière à travers les informations figurant sur l’étiquette.

« Notre intention est d’éveiller la curiosité du public en l’invitant à l’essayer, et une fois qu’il aura la bouteille en main, il découvrira que la bière aigre qu’il déguste est fabriquée avec des sauterelles mexicaines. »