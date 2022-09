Bal Grewal – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Bal Grewal – candidat au Conseil

UN:

La croissance et le développement doivent être gérés conformément à nos politiques communautaires telles que Imagine Kelowna et l’OCP. En particulier, il doit y avoir un mélange de développements domiciliaires autour de la ville afin qu’il n’y ait pas de croissance à haute densité dans le centre-ville au détriment d’autres régions de la ville. Nous pouvons approuver des bâtiments plus hauts (hauteur appropriée selon l’OCP) dans d’autres zones de la ville, afin de répartir la densité et de limiter l’étalement urbain.

B :

Pour aider à réduire le taux de criminalité, il est important de réaliser et de reconnaître le type de crimes qui contribuent le plus à notre problème de criminalité. Kelowna fait actuellement face à des crimes liés aux opioïdes, notamment la possession, le trafic et la production de substances illicites. Sans surprise, les utilisateurs vont commettre des crimes, généralement des crimes contre les biens non violents, pour nourrir leur habitude. Cela ajoute encore à notre taux de criminalité. Dans cet esprit, la ville de Kelowna peut essayer plusieurs choses :

Concentrez-vous sur les trafiquants et les producteurs de drogue et réprimez-les

Fournir des emplois aux toxicomanes, afin qu’ils n’aient pas besoin de voler pour se nourrir. Les utilisateurs feront le nécessaire pour nourrir leurs habitudes.

Pousser le gouvernement provincial à sévir contre les récidivistes

C :

La responsabilité du Conseil d’aider les sans-abri est importante. Le conseil, par l’action et la mise en œuvre de politiques, peut aider les sans-abri de plusieurs façons, l’une consiste à développer d’autres terrains afin que les sans-abri puissent installer un camp sans être harcelés, ils peuvent également mettre en œuvre d’autres politiques pour aider les personnes à trouver un emploi.

Le logement abordable est quelque chose que le conseil municipal peut encore augmenter au sein de la ville, cela pourrait être fait en fournissant une plate-forme afin qu’un dialogue puisse avoir lieu entre le logement de la Colombie-Britannique et les promoteurs pour proposer un modèle de bâtiments qui ont un mélange combiné d’unités, avec certains des logements dédiés aux HLM (liés au revenu) et certains logements au prix du marché. Avoir un type de logement ou l’autre segmente la société et ne favorise pas les communautés intégrées. Les développeurs doivent comprendre que pour construire des tours et des multifamiliaux, ils doivent répondre aux deux marchés.

RÉ:

Taylor Kitsch parce que j’aime le spectacle Friday Night Lights.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalÉlection 2022KelownaÉlection municipale