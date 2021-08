Bakhodir Jalolov affrontera Frazer Clarke aux Jeux olympiques : « Il a une puissance, une portée et une mobilité inhabituelles pour un homme de sa taille » | Nouvelles de boxe

Un être d’un autre monde se cache dans la quête de Frazer Clarke pour imiter Anthony Joshua en tant que médaillé d’or olympique. Un « géant » super-lourd fêté pour sa taille et sa force, même parmi les autres brutes, et un test si inquiétant qu’il semble inévitable depuis l’atterrissage à Tokyo.

Bakhodir Jalolov d’Ouzbékistan est la tête de série n ° 1 dans la catégorie des poids super-lourds et affrontera Clarke mercredi matin en demi-finale – le vainqueur se qualifiera pour le match pour la médaille d’or sacré et le perdant rentre chez lui avec une médaille de bronze et probablement une défaite lèvre.

Il y a déjà une file d’attente de passagers à l’aéroport avec diverses blessures au visage qui attendent leur avion de retour – ce sont les anciens adversaires de Jalolov. Mahammad Abdullayev d’Azerbaïdjan a été battu, puis le menton lacéré et l’œil endommagé de l’Indien Satish Kumar ont été affichés sur les réseaux sociaux de Jalolov.

Image:

Clarke est en demi-finale des super-lourds



Clarke arrive dans le combat de sa vie avec deux coupures au-dessus de chaque œil subies lors de sa victoire en quart de finale, causées par des coups de tête. Ils l’excluraient d’un combat professionnel – Jalolov les connaîtra et sentira le sang comme un requin dans l’océan. Ce tournoi olympique n’est pas pour les timides.

« C’est un géant mais ne bouge pas comme tel », le promoteur de Jalolov Lou DiBella a déclaré à Sky Sports. « Il a de la puissance et a une portée et une mobilité inhabituelles pour un homme de sa taille.

« La combinaison de vitesse, de puissance et d’athlétisme chez un homme aussi grand que lui ? Jalolov n’est pas non plus ce concept de gaucher ou de coureur. Il vous fera du mal, même avec le jab. Il a beaucoup d’outils dans son arsenal .

« J’ai beaucoup de respect pour Frazer Clarke – il a été un grand membre de l’équipe GB et c’est son heure d’être le poids super-lourd n°1 – mais Jalolov est une toute autre chose. »

Image:

Jalolov a remporté huit combats en tant que professionnel



Ils n’ont boxé qu’une seule fois auparavant et Clarke est arrivé en tête. En 2014, l’Ouzbek avait 19 ans et le Britannique à peine 21 ans. C’était il y a longtemps, mais ces avantages psychologiques signifient quelque chose à l’intérieur du ring.

« Mais Jalolov est un meilleur combattant maintenant, un combattant beaucoup plus aguerri », insiste DiBella.

Depuis lors, Jalolov a remporté 85 combats amateurs et en a perdu 11, mais aucun depuis 2017. Il est le champion du monde amateur en titre.

Il a participé aux Jeux olympiques de 2016, mais a perdu contre le futur médaillé d’argent Joe Joyce qui a déclaré à Sky Sports: « Il était beaucoup plus jeune quand je l’ai combattu, c’était il y a quelques années. Maintenant, il a cette » force d’homme « . »

Image:

Kamshybek Kunkabayev (L) partage une longue histoire avec Jalolov



Les deux autres demi-finalistes sont le Kazakh Kamshybek Kunkabayev et l’Américain Richard Torrez Jr – Jalolov a une histoire brutale avec les deux.

Il a perdu deux fois contre Kunkabaev mais a remporté ses deux derniers combats. Il a éliminé Torrez.

Un point de friction a été les huit victoires professionnelles (toutes par KO) que le goliath surnommé « The Big Uzbek » a remporté.

Les Jeux olympiques n’ont historiquement pas permis aux boxeurs professionnels d’entrer, mais un changement de règles a créé un fossé.

« Ça ne me convient pas, personnellement », a déclaré Clarke auparavant a déclaré à Sky Sports.

« Je suis de la vieille école – vous êtes un olympien, un boxeur amateur. Mais le monde change. Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Mais pour moi ? Vous faites le sacrifice et les tremplins. C’est l’apprentissage alors vous entrer dans la boxe professionnelle. C’est comme ça que ça a toujours été. «

L’Américain Torrez n’était pas d’accord : « Je veux être le meilleur au monde. Ni amateur, ni pro. Je veux être le meilleur.

« Si cela signifie qu’il y aura des pros aux Jeux olympiques, plus de pouvoir pour eux. Je veux dire que j’ai gagné les Jeux olympiques, pas seulement les Jeux olympiques amateurs. Je suis tout à fait pour qu’ils se battent parce que je veux combattre les meilleurs. »

Image:

Richard Torrez Jr a été mis KO en 2019 par Jalolov



DiBella guide la carrière professionnelle de Jalolov et déclare: « Quand je l’ai signé, il était clair qu’il restait toujours amateur. Il a combattu un programme amateur régulier.

« Il a essentiellement combattu des combats professionnels entre ses tournois amateurs – c’est l’accord que j’ai conclu avec lui.

« Je savais que gagner une médaille d’or était une grosse affaire pour lui – son père est décédé et Jalolov le lui a promis.

« Au cours de la dernière année, il a mis l’accent sur la tentative de remporter une médaille d’or. C’était son objectif lorsque je l’ai signé. »

Image:

Jalolov est la graine n ° 1 et un dangerman menaçant



Jalolov n’a été contraint au quatrième tour qu’une seule fois en tant que pro et Clarke a déclaré: « Ces gars sont intelligents et sont bien assortis. Cela ne l’affectera donc pas beaucoup. C’est un rythme différent et si votre tête est ailleurs ? Mais ces équipes et ces pays ne sont pas idiots. »

Clarke pourrait avoir besoin de la performance de sa vie pour battre Jalolov. Le Britannique s’est qualifié pour les Jeux olympiques à la troisième tentative après avoir travaillé comme agent de sécurité et avoir été poignardé. Son ascension à ce point est une histoire de bien-être au sein de l’équipe GB.

« Je le soutiens », a déclaré Joyce, qui a empêché Clarke de participer aux Jeux olympiques il y a cinq ans. « Il a assez attendu son expérience. Maintenant, il est temps pour lui de briller.

« Il a ce qu’il faut pour remporter une médaille d’or.

Image:

Clarke a été coupé lors de sa victoire en quart de finale



Le conseil de Joyce : « C’est comme n’importe quel tournoi auquel vous participez avec la Team GB. Vous voyez le tirage au sort et la route potentielle que vous pourriez emprunter. Vous devez faire face à chaque combattant lorsqu’il est placé devant vous.

« Juste lui aujourd’hui, ne vous inquiétez pas pour le prochain.

« Ensuite, battez-les et passez à l’étape suivante.

« Vous devez vous concentrer sur chaque adversaire et ne pas vous soucier de ce qui vous attend. »

Le problème pour Clarke est peut-être le gaucher de 6 pieds 8 pouces qui est juste devant lui. Ce combat est sûrement le plus alléchant des Jeux jusqu’à présent.

« Les gars se battent pour leur pays et leur héritage », a déclaré DiBella.

« Des hommes géants sont sur le ring. Tout grand homme motivé est un homme dangereux, nous ne prenons donc rien pour acquis.

« Mais est-ce que je pense que mon combattant est le meilleur athlète chez les super-lourds ? Je le pense. Mais des choses étranges peuvent arriver. »