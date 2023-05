Bakhmut: Zelensky dit que la Russie n’occupe pas la ville ukrainienne

HIROSHIMA, Japon –

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que les forces russes n’occupaient pas Bakhmut, mettant en doute l’insistance de Moscou sur la chute de la ville de l’est de l’Ukraine.

Répondant à la question d’un journaliste sur le statut de la ville lors du sommet du Groupe des Sept au Japon, Zelenskyy a déclaré : « Bakhmut n’est pas occupée par la Fédération de Russie à ce jour ».

« Nous ne jetons pas les gens pour qu’ils meurent », a déclaré Zelenskyy en ukrainien par l’intermédiaire d’un interprète. « Les gens sont le trésor. Je comprends clairement ce qui se passe à Bakhmut. Je ne peux pas partager avec vous les détails techniques de ce qui se passe avec nos guerriers. »

Le brouillard de la guerre a rendu impossible la confirmation de la situation sur le terrain dans la plus longue bataille de l’invasion, et une série de commentaires de responsables ukrainiens et russes ont ajouté de la confusion à l’affaire.

La réponse de Zelenskyy en anglais à une question plus tôt lors du sommet sur le statut de Bakhmut a suggéré qu’il croyait que la ville était tombée aux mains des forces russes, et il a prononcé des paroles solennelles sur son sort.

Lorsqu’on lui a demandé si la ville était entre les mains de l’Ukraine, Zelenskyy a répondu : « Je pense que non, mais il faut — pour comprendre qu’il n’y a rien, ils ont tout détruit. Il n’y a pas de bâtiments. C’est dommage. C’est une tragédie. »

« Mais, pour aujourd’hui, Bakhmut n’est que dans nos cœurs. Il n’y a rien sur cet endroit, donc – juste du sol et – et beaucoup de Russes morts », a-t-il déclaré.

L’attaché de presse de Zelenskyy est ensuite revenu sur ces commentaires précédents.

Les responsables ukrainiens de la défense et de l’armée ont déclaré que des combats acharnés se poursuivaient. La vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar, est même allée jusqu’à dire que les troupes ukrainiennes « ont pris la ville en semi-encerclement ».

« L’ennemi n’a pas réussi à encercler Bakhmut et a perdu une partie des hauteurs dominantes autour de la ville », a déclaré Malyar. « C’est-à-dire que l’avancée de nos troupes dans les banlieues le long des flancs, qui se poursuit toujours, complique grandement la présence de l’ennemi à Bakhmut. »

Et le porte-parole du Groupe des forces de l’Est de l’Ukraine, Serhii Cherevaty, a déclaré que l’armée ukrainienne parvient à maintenir des positions à proximité de Bakhmut.

« Le président a dit à juste titre que la ville a, en fait, été rasée. L’ennemi est détruit chaque jour par des frappes massives d’artillerie et d’aviation, et nos unités rapportent que la situation est extrêmement difficile.

« Nos militaires gardent des fortifications et plusieurs locaux dans la partie sud-ouest de la ville. De violents combats sont en cours », a-t-il déclaré.

Ce n’était que la dernière volte-face de la situation à Bakhmut après huit mois de combats intenses.

Quelques heures plus tôt, de nouvelles agences d’État russes ont rapporté que le président Vladimir Poutine avait félicité « les détachements d’assaut de Wagner, ainsi que tous les militaires des unités des forces armées russes, qui leur ont fourni le soutien et la protection des flancs nécessaires, à l’issue de l’opération de libération Artyomovsk », qui est le nom de l’ère soviétique de Bakhmut.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré que Wagner et des unités militaires « avaient achevé la libération » de Bakhmut.

Lors du G-7 au Japon, Zelenskyy s’est tenu aux côtés du président américain Joe Biden lors d’une conférence de presse. Biden a annoncé une aide supplémentaire de 375 millions de dollars pour l’Ukraine, qui comprenait davantage de munitions, d’artillerie et de véhicules.

« Je l’ai remercié pour l’aide financière importante apportée à (l’Ukraine) par (les États-Unis) », a tweeté Zelenskyy plus tard.

Le nouvel engagement est intervenu après que les États-Unis ont accepté d’autoriser la formation sur des avions de combat F-16 de fabrication américaine, jetant les bases de leur transfert éventuel en Ukraine. Biden a déclaré dimanche que Zelenskyy avait donné aux États-Unis une « garantie ferme » que l’Ukraine n’utiliserait pas les avions F-16 pour attaquer le territoire russe.

De nombreux analystes disent que même si la Russie était victorieuse à Bakhmut, il était peu probable qu’elle renverse le cours de la guerre.

La capture par la Russie du dernier terrain restant à Bakhmut n’est « pas significative sur le plan tactique ou opérationnel », a déclaré samedi un groupe de réflexion basé à Washington. L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que la prise de contrôle de ces zones « n’accorde pas aux forces russes un terrain opérationnel significatif pour continuer à mener des opérations offensives », ni pour « se défendre contre d’éventuelles contre-attaques ukrainiennes ».

Dans une vidéo publiée sur Telegram, le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que la ville était passée sous contrôle russe complet vers midi samedi. Il a parlé entouré d’une demi-douzaine de combattants, avec des bâtiments en ruine en arrière-plan et des explosions entendues au loin.

Les forces russes cherchent toujours à s’emparer de la partie restante de la région de Donetsk encore sous contrôle ukrainien, y compris plusieurs zones fortement fortifiées.

Il n’est pas clair quelle partie a payé le prix le plus élevé dans la bataille pour Bakhmut. La Russie et l’Ukraine ont toutes deux subi des pertes estimées à des milliers, bien qu’aucune des deux n’ait divulgué le nombre de victimes.

Zelenskyy a souligné l’importance de défendre Bakhmut dans une interview avec l’Associated Press en mars, affirmant que sa chute pourrait permettre à la Russie de rallier le soutien international à un accord qui pourrait obliger Kiev à faire des compromis inacceptables.

Les analystes ont déclaré que la chute de Bakhmut serait un coup dur pour l’Ukraine et donnerait des avantages tactiques à la Russie, mais ne serait pas décisive pour l’issue de la guerre.

Bakhmut, située à environ 55 kilomètres (34 miles) au nord de la capitale régionale sous contrôle russe de Donetsk, avait une population d’avant-guerre de 80 000 habitants et était un important centre industriel, entouré de mines de sel et de gypse.

La ville, qui a été nommée Artyomovsk d’après un révolutionnaire bolchevique lorsque l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique, était également connue pour sa production de vin mousseux dans des grottes souterraines. Ses larges avenues bordées d’arbres, ses parcs luxuriants et son centre-ville majestueux avec d’imposantes demeures de la fin du XIXe siècle – toutes maintenant réduites à un terrain vague fumant – en ont fait une destination touristique populaire.

Lorsqu’une rébellion séparatiste a englouti l’est de l’Ukraine en 2014 semaines après l’annexion illégale par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée, les rebelles ont rapidement pris le contrôle de la ville, pour le perdre quelques mois plus tard.

Après que la Russie s’est tournée vers le Donbass à la suite d’une tentative ratée de s’emparer de Kiev au début de l’invasion de février 2022, les troupes de Moscou ont tenté de prendre Bakhmut en août mais ont été repoussées.

Les combats y ont diminué à l’automne alors que la Russie était confrontée à des contre-offensives ukrainiennes à l’est et au sud, mais ils ont repris à plein régime à la fin de l’année dernière. En janvier, la Russie a capturé la ville minière de Soledar, juste au nord de Bakhmut, et s’est rapprochée de la banlieue de la ville.

D’intenses bombardements russes ont ciblé la ville et les villages voisins alors que Moscou menait un assaut à trois pour tenter d’achever la résistance dans ce que les Ukrainiens appelaient la «forteresse Bakhmut».

Des mercenaires de Wagner ont été le fer de lance de l’offensive russe. Prigozhin a tenté d’utiliser la bataille pour la ville pour étendre son influence au milieu des tensions avec les principaux chefs militaires russes qu’il a durement critiqués.

« Nous avons combattu non seulement avec les forces armées ukrainiennes à Bakhmut. Nous avons combattu la bureaucratie russe, qui a jeté du sable dans les roues », a déclaré Prigozhin dans la vidéo samedi.

Le bombardement incessant de l’artillerie russe a laissé peu de bâtiments intacts au milieu de batailles féroces de maison en maison. Les combattants de Wagner « ont marché sur les corps de leurs propres soldats » selon des responsables ukrainiens. Les deux parties ont dépensé des munitions à un rythme jamais vu dans aucun conflit armé depuis des décennies, tirant des milliers de coups par jour.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que la prise de la ville permettrait à la Russie de pousser plus loin son offensive dans la région de Donetsk, l’une des quatre provinces ukrainiennes que Moscou a illégalement annexées en septembre.

——



Elise Morton a rapporté de Londres et Susie Blann de Kiev, en Ukraine. Elaine Kurtenbach et Adam Schreck ont ​​contribué à ce rapport depuis Hiroshima.