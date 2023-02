Bakhmut sur le fil du rasoir alors que la Russie affirme que ses soldats sont dans la ville

Des véhicules militaires ukrainiens roulent le long d’une route à l’extérieur de la ville stratégique de Bakhmut le 18 janvier 2023 à Bakhmut, en Ukraine. La Russie a intensifié son offensive dans la région de Donetsk au cours de la nouvelle année, le gouverneur de la région nommé à Kyiv accusant la Russie d’utiliser des tactiques de la terre brûlée. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

L’Ukraine pourrait bientôt être confrontée à une décision difficile concernant son retrait tactique de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk, alors que le sort de la ville est en jeu. Bakhmut a été intensément combattu par les forces russes et ukrainiennes pendant des mois, Moscou considérant sa capture comme un objectif stratégique et un moyen de couper les lignes d’approvisionnement ukrainiennes à Donetsk. Des responsables russes ont récemment affirmé que les forces de Moscou avaient presque entièrement encerclé Bakhmut. Mercredi, un commandant des forces spéciales a déclaré que les troupes russes occupaient désormais plusieurs rues de la ville. L’Ukraine conteste jusqu’où la Russie a avancé dans Bakhmut, bien qu’elle admette – conformément aux analystes de la défense occidentaux – que les forces russes se rapprochent de la ville, après avoir fait des avancées petites mais progressives dans les environs. Pourtant, Kyiv promet de continuer à se battre pour le moment, le président ukrainien Zelenskyy ayant déclaré la semaine dernière que “personne ne cédera Bakhmut. Nous nous battrons aussi longtemps que possible. Nous considérons Bakhmut comme notre forteresse”. Pendant ce temps, la Russie lance toute la main-d’œuvre et l’artillerie qu’elle peut rassembler sur Bakhmut, alors qu’elle cherche à présenter une victoire au public russe avant le premier anniversaire de “l’opération militaire spéciale” de style moscovite le 24 février. “Les Russes cherchent désespérément à avancer avant le premier anniversaire de cette agression. Ils utilisent vraiment tout ce qu’ils ont à Bakhmut et autour”, a déclaré mercredi à CNBC Yuriy Sak, conseiller du ministère ukrainien de la Défense. “Nous prenons cela au sérieux, nous comprenons que l’ennemi ne va pas s’arrêter”, a-t-il noté, ajoutant que “les Russes espèrent que [they] briseront nos lignes de défense, et qu’ils iront plus loin [into Donetsk].”

Des soldats ukrainiens à l’extérieur de la ville stratégique de Bakhmut, le 18 janvier 2023, à Bakhmut, en Ukraine. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images

Sak a déclaré que les forces russes subissaient des “pertes stupéfiantes” dans le processus, alors qu’elles déployaient des soldats nouvellement mobilisés et inexpérimentés – dont beaucoup avaient été appelés lors de la mobilisation partielle annoncée par le président russe Vladimir Poutine en septembre dernier – dans les combats autour de Bakhmut. “Ils n’ont même pas le temps de préparer les soldats nouvellement mobilisés. Alors ils les jettent [in] comme chair à canon et il y a tant d’images de champs autour de Bakhmut jonchés de cadavres de Russes », a-t-il noté. L’Ukraine reconnaît l’ampleur des combats à Bakhmut et a envoyé cette semaine le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le colonel-général Oleksandr Syrskyi, pour prendre en charge les opérations militaires locales. Alors que l’Ukraine considérait auparavant le retrait d’un règlement comme une stratégie rationnelle dans une guerre plus large, elle n’est pas encore prête à abandonner Bakhmut, a déclaré Sak. “Ce n’est pas quelque chose qui a été discuté. Pour l’instant, la défense de Bakhmut continue.” “Les deux prochaines semaines seront vraiment décisives, c’est une chose que nous pouvons dire avec certitude”, a-t-il ajouté.

Combien de temps tenir ?

La valeur stratégique de Bakhmut pour la Russie est contestée, mais les analystes disent que Moscou considère sa capture comme une porte d’entrée vers les grandes villes voisines de Kramatorsk et Sloviansk. Bakhmut était autrefois un pôle industriel animé avec une industrie minière de sel florissante, qui englobait la ville voisine de Soledar qui a été entièrement saisie par les forces russes en janvier. Il est désormais en grande partie inhabitable, son ancienne population d’environ 73 000 habitants étant réduite à quelques milliers d’habitants vivant sans électricité ni chauffage. En décembre, le président Zelenskyy a déclaré que la ville avait été transformée en “ruines brûlées” après des mois de combats intenses. L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Andriy Zagorodnyuk, a déclaré à CNBC que la défense de chaque village, ville et ville d’Ukraine était importante, mais que des décisions stratégiques et sans émotion devaient être prises quant à savoir s’il fallait continuer à se battre. “Certes, à un moment donné, on pourrait se demander si, à Bakhmut, cela vaut la peine de garder les troupes là-bas”, a-t-il déclaré à CNBC. Zagorodnyuk a déclaré que les forces ukrainiennes à Bakhmut étaient hautement qualifiées et pouvaient éviter l’encerclement, mais a souligné que l’Ukraine souhaitait préserver son personnel militaire. “Les Russes acceptent également toutes les pertes pour le moment, leur tolérance aux pertes est illimitée, donc ils ne se soucient pas du nombre de personnes qu’ils perdent. Du tout”, a déclaré Zagorodnyuk, l’actuel président du groupe de réflexion Center for Defence Strategies basé à Kyiv. Mercredi. “Pour nous, c’est une situation totalement différente. Nous nous soucions du nombre de personnes qui perdront, car ce sont nos gens … Donc, essentiellement, à un moment donné, il y aura la question [over whether to pull out of Bakhmut]”, a-t-il dit, notant que ce point n’était pas encore atteint.

Des militaires ukrainiens de l’unité d’artillerie de la 80e brigade d’assaut aérien discutent près de Bakhmut, en Ukraine, le 7 février 2023. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

Si l’Ukraine perdait Bakhmut, ce ne serait pas “la fin du monde”, a-t-il observé. “Ce n’est pas comme si perdre Bakhmut signifiait tout le Donbass [eastern region of Ukraine] va, nous ne pouvons certainement pas dire cela.” “C’est une ville historique, c’est-à-dire qu’elle se trouve au carrefour des grands axes routiers. Alors oui, sa position géographique est importante. Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il a été décidé de la conserver plus longtemps. Mais c’est pas comme si nous devions accepter des pertes pour le garder, absolument pas.”

La Russie tranquillement confiante

En attendant, la Russie est tranquillement convaincue qu’elle peut capturer Bakhmut, car elle cherche à présenter un “succès” tangible un an après son invasion de l’Ukraine – une action qui a largement isolé Moscou sur la scène mondiale et profondément déstabilisé son économie. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mardi que les opérations militaires progressaient “avec succès” autour de Vuhledar et Bakhmut – que la Russie appelle “Artemovsk”. Mercredi, les médias russes ont rapporté les commentaires d’un commandant des forces spéciales russes, qui a affirmé que des unités russes avançaient vers Bakhmut. “Opérations de combat pour bloquer Artemovsk [Bakhmut] sont menées avec succès. Des progrès significatifs ont été réalisés du côté droit de la ville. Plusieurs grandes rues sont occupées », a déclaré Apty Alaudinov, commandant des forces spéciales Akhmat, dit sur Telegramdans des commentaires traduits via Google et rapporté par l’agence de presse Tass.

Des militaires ukrainiens creusent une tranchée près de Bakhmut le 1er février 2023, alors qu’ils se préparent à une offensive russe dans la région. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

De nombreux analystes ont comparé la “bataille de Bakhmut” à la guerre d’usure sanglante et boueuse de la Première Guerre mondiale, alors que la Russie tente d’épuiser lentement mais sûrement les troupes ukrainiennes – une tactique qui a sans doute eu un certain succès, selon Jamie Shea, un ancien responsable de l’OTAN et expert international de la défense et de la sécurité au sein du groupe de réflexion Chatham House. “La Russie a appris pendant la guerre que la meilleure tactique est ce genre de pertes lentes et lourdes [conflict] … qui essaie de broyer les Ukrainiens village par village, ce que nous voyons maintenant dans le Donbas”, a-t-il déclaré mardi à CNBC. “Ils en paient le prix – ils perdent beaucoup d’hommes, probablement aussi du matériel. Mais en fin de compte, ils ont obtenu Soledar et ils semblent assez proches de capturer Bakhmut, peut-être encercler les Ukrainiens qui défendent Bakhmut. Et , pour être franc, et ce n’est pas gentil à dire, ils tuent aussi beaucoup de soldats ukrainiens.”

Les forces de sécurité ukrainiennes parlent à une femme âgée alors que le premier anniversaire de la guerre russo-ukrainienne approche à Bakhmut, en Ukraine, le 25 janvier 2023. La majorité de la population a été évacuée alors que les civils luttent pour poursuivre leur vie quotidienne à Bakhmut, l’un des lignes de front les plus intenses de la guerre. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images