Bakhmut n’est « pas occupé » : Zelenskyy nie que la Russie ait pris le contrôle de la ville ukrainienne | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Bakhmut n’était pas occupé – après que la Russie a pris le contrôle de la ville après des mois de combats acharnés qui l’ont laissée en ruines.

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes étaient restées dans la ville orientale assiégée, où il a comparé la dévastation à celle infligée à Hiroshima en Japon après le largage de la bombe atomique en 1945.

Plus tôt, M. Zelensky a déclaré « il ne reste plus rien » à Bakhmut et les forces d’invasion avaient « tout détruit », alimentant la spéculation qu’il était tombé.

Image:

Cette image satellite fournie par MaxarTechnologies montre des bâtiments universitaires démolis et une tour radio à Bakhmut. Image : AP



Il est venu après le président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes pour avoir capturé la ville, qui se trouve dans la région de Donetsk.

Le ministère de la Défense du Kremlin et le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, avaient tous deux a affirmé que la zone était sous contrôle russe Samedi.

Mais s’exprimant à l’issue du sommet du G7 à Hiroshima, où il cherchait à rallier le soutien international, le dirigeant ukrainien a déclaré : « Je comprends clairement ce qui se passe à Bakhmut.

« Je ne peux pas partager avec vous les vues tactiques de nos militaires, de nos guerriers.

« Mais à partir d’aujourd’hui, nous voyons que le pays qui est des dizaines de fois plus grand que nous, ne peut pas nous occuper, ne peut pas gagner dans cette guerre.

« Bakhmut n’est pas occupé par la Fédération de Russie à ce jour. »

M. Zelenskyy a ajouté: « Permettez-moi d’être sincère que les images d’Hiroshima en ruine me rappellent vraiment, me rappellent totalement, Bakhmut et d’autres colonies et villes similaires.

« Tout de même – plus rien de vivant, tous les bâtiments ont été détruits, on ne comprend pas où se trouve la rue, où se trouvaient les maisons.

« C’est juste une zone totalement détruite, il ne reste plus rien, pas une seule personne. »

Réfléchissant au rétablissement d’Hiroshima, il a déclaré : « C’est la ville moderne d’aujourd’hui qui semble vivante. Il y a les images des tragédies d’Hiroshima, puis les images de ce que nous pouvons voir aujourd’hui.

« Je considère que la même chose se produira à Bakhmut et dans d’autres villes, colonies et villages, etc. Certainement, ce sera comme ça.

« Malheureusement, aujourd’hui c’est une tragédie mais à l’avenir il y aura reconstruction et relèvement. »

Lors d’une conférence de presse séparée, le président américain Joe Biden a promis que les alliés occidentaux « ne faibliront pas » dans leur soutien à l’Ukraine et fourniront une assistance aussi longtemps que nécessaire.

M. Biden, ayant déjà ouvert la voie à la fourniture d’avions de chasse F-16 à l’Ukraine, a également annoncé une aide militaire supplémentaire de 301 millions de livres sterling, comprenant des munitions, de l’artillerie et des véhicules.

Il a déclaré: « Le G7 a réaffirmé notre engagement partagé et inébranlable, permettez-moi de le répéter, notre engagement partagé et inébranlable à soutenir le brave peuple ukrainien alors qu’il se défend contre la guerre d’agression brutale de la Russie et les crimes de guerre commis.

« Avec nos pays partenaires, nous avons réitéré la nécessité d’une paix juste qui respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

« La Russie a commencé la guerre et la Russie pourrait y mettre fin aujourd’hui en retirant ses troupes des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine et en cessant son assaut. »

M. Biden a ajouté: « La capacité de l’Ukraine à se défendre est essentielle pour pouvoir mettre fin à cette guerre de manière permanente et par la diplomatie.

« Ce matin, j’ai une fois de plus partagé et assuré au président Zelenskyy, ainsi qu’à tous les membres du G7 et à nos alliés et partenaires du monde entier, que nous n’hésiterons pas.

« Poutine ne brisera pas notre résolution comme il pensait pouvoir le faire.

« Nous allons continuer à fournir une aide humanitaire et sécuritaire à l’Ukraine afin qu’elle puisse rester forte aussi longtemps qu’elle en aura besoin. »

Les combats ont fait rage dans et autour de Bakhmut pendant plus de huit mois dans la bataille la plus longue et probablement la plus meurtrière du conflit ukrainien à ce jour, laissant peu de bâtiments debout.

Les deux Russie et Ukraine ont subi des pertes estimées à des milliers, bien qu’aucun n’ait divulgué le nombre de victimes.

Kiev a précédemment déclaré que son objectif à Bakhmut était d’attirer les forces russes et d’infliger de nombreuses pertes pour affaiblir la défense de Moscou avant une contre-offensive majeure.

M. Zelenskyy a souligné l’importance de défendre la « forteresse Bakhmut » en mars, affirmant que sa chute pourrait permettre à la Russie d’obtenir le soutien d’un accord qui pourrait obliger Kiev à faire des compromis inacceptables.

Les analystes ont déclaré que la chute de Bakhmut serait un coup dur pour l’Ukraine et donnerait des avantages tactiques à la Russie, mais ne serait pas décisive pour l’issue de la guerre.

Les forces russes seraient toujours confrontées à la tâche massive de s’emparer de la partie restante de la région de Donetsk encore sous contrôle ukrainien, y compris plusieurs zones fortement fortifiées.

Les provinces de Donetsk et de Lougansk voisine forment le Donbass – le cœur industriel de l’Ukraine – où un soulèvement séparatiste a commencé en 2014 et que Moscou a illégalement annexé en septembre.