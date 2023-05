Bakhmut: Des milliers de soldats russes en retraite, selon l’Ukraine | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Des milliers de soldats russes ont abandonné leurs positions à Bakhmut – la cible numéro un du Kremlin dans son offensive hivernale ratée, a déclaré l’Ukraine. Le colonel général Oleksandr Syrskyi, qui dirige les forces terrestres ukrainiennes, a déclaré que les unités russes dans certaines parties de la ville avaient reculé jusqu’à deux kilomètres (1,2 miles) à la suite de contre-attaques. Cela survient après que Yevgeny Prigozhin, chef du célèbre groupe de mercenaires Wagner, a accusé une brigade russe de fuir mardi, « pissant » une bande de terre. L’oligarque a vivement critiqué les hauts gradés de l’armée, affirmant que ses combattants n’ont reçu que 10 % des obus dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de la ville. Sa dernière diatribe explétive semble contenir une référence à peine voilée – mais explosive – à Vladimir Poutine. Sans nommer de noms, Prigozhin a déclaré qu’un « grand-père heureux » était convaincu que tout allait bien avec la campagne russe. Il a ensuite ajouté: « S’il s’avère qu’il a raison, que Dieu bénisse tout le monde. » Mais que doit faire le pays ? . . s’il s’avère que ce grand-père est un vrai connard ? Yevgeny Prigozhin entretient depuis longtemps des liens avec le président russe Vladimir Poutine (Photo: AP) Prigozhin a déjà méprisé le ministre de la Défense Sergei Shoigu et Valery Gerasimov, le chef d’état-major général, mais a évité toute critique personnelle de Poutine. Mais le président russe a souvent été qualifié de « grand-père dans le bunker » par les critiques du Kremlin, et la figure de l’opposition Olga Romanova a fait remarquer « qu’il n’y a pas beaucoup d’autres cibles ». Les unités Wagner de Prigozhin ont mené un assaut russe de plusieurs mois sur la ville orientale – scène du combat terrestre le plus sanglant d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale – subissant de lourdes pertes. Et les forces ukrainiennes disent que l’offensive est au point mort. Dans un communiqué, la troisième brigade d’assaut distincte ukrainienne a déclaré: « C’est officiel ». Le rapport de Prigozhin sur le vol de la 72e brigade de fusiliers motorisés indépendants de Russie près de Bakhmut et les « 500 cadavres » de Russes laissés derrière est vrai. Une brigade russe est généralement formée de plusieurs milliers de soldats.



Bkhmut est le théâtre des combats au sol les plus sanglants d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (Photo: Agence Anadolu via Getty Images)



Prigozhin a menacé de retirer ses troupes de la bataille prolongée pour la ville de l’est de l’Ukraine la semaine prochaine (Photo: AP)



Des soldats ukrainiens de la 57e brigade tirent un mortier en direction de Bakhmut (Photo : Agence Anadolu via Getty Images)



Un bâtiment détruit par l’artillerie dans la ville orientale (Photo: AP) Dans son allocution nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé la troisième brigade et a noté son rapport « sur le vol de la 72e brigade indépendante de fusiliers motorisés de Russie depuis près de Bakhmut ». Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté ces informations, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu que la guerre était « très difficile ». Insistant sur le fait que Bakhmut « sera capturé et sera maîtrisé », il a déclaré: « C’est une opération très difficile et, bien sûr, certains objectifs ont été atteints en un an ». Plus: Tendance

« Nous avons réussi à battre un peu la machine militaire ukrainienne. Ce travail va continuer. Il a affirmé que les progrès n’avaient été que lents parce que la Russie ne « faisait pas la guerre » à l’Ukraine. « Faire la guerre est une question complètement différente – cela signifie la destruction complète de l’infrastructure, cela signifie la destruction complète des villes », a-t-il déclaré. «Nous ne faisons pas cela. Nous essayons de préserver les infrastructures et de préserver les vies humaines. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source