« Bakhmut a été pris dans son intégralité », affirme Yevgeny Prigozhin au milieu des félicitations du Kremlin

La Russie a affirmé que Bakhmut était tombé.

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a remporté la victoire.

Mais les affirmations n’ont pas pu être vérifiées.

La Russie a affirmé avoir entièrement capturé Bakhmut en Ukraine, le président Vladimir Poutine félicitant ses troupes et le groupe de mercenaires Wagner pour avoir pris la ville orientale en grande partie rasée.

L’annonce russe de samedi est intervenue quelques heures après que Kiev a déclaré que la bataille se poursuivait tout en admettant que la situation était « critique ».

Bakhmut, une ville minière qui comptait autrefois 70 000 habitants, a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre de 15 mois de la Russie en Ukraine.

La chute de Bakhmut, où la Russie et l’Ukraine auraient subi d’énormes pertes, représenterait la première grande victoire de Moscou dans le conflit en plus de 10 mois.

« A la suite d’actions offensives des unités d’assaut de Wagner, avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation de l’unité ‘sud’, la libération de la ville d’Artemovsk a été achevée », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué, utilisant l’Union soviétique. nom d’époque de Bakhmut.

« Vladimir Poutine a félicité les unités d’assaut de Wagner ainsi que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien et la couverture de flanc nécessaires, à l’issue de l’opération de libération » de la ville, a cité l’agence de presse d’Etat TASS. une déclaration du Kremlin comme disant.

REGARDER | Un soldat ukrainien dit que les combats à Bakhmut sont « horribles, mais nécessaires »

Le président russe a déclaré que ceux qui s’étaient distingués recevraient des récompenses, a ajouté l’agence de presse.

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait affirmé plus tôt que la ville était tombée aux mains de ses mercenaires dans une vidéo publiée sur Telegram, dans laquelle des combattants brandissaient des drapeaux russes sur fond de ruines.

« Aujourd’hui, le 20 mai, vers midi, Bakhmut a été prise dans son intégralité », a déclaré Prigozhin dans la vidéo, ajoutant que les combattants de Wagner fouilleraient la ville capturée avant de la remettre à l’armée russe.

Prigojine a dit :

D’ici le 25 mai, nous examinerons complètement [Bakhmut]créez les lignes de défense nécessaires et remettez-les aux militaires.

« Nous irons nous-mêmes dans des camps sur le terrain. »

Le bruit de l’artillerie pouvait être entendu en arrière-plan de la vidéo de Prigozhin.

Les revendications sont intervenues après une semaine au cours de laquelle les forces ukrainiennes ont réalisé leurs gains les plus rapides depuis six mois sur les flancs nord et sud de Bakhmut.

Kiev avait nié la demande de Prigozhin plus tôt samedi mais n’avait pas de réponse immédiate à la déclaration du ministère de la Défense.

« De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur Telegram.

Elle a déclaré que les troupes ukrainiennes « tenaient la défense » dans la « zone des avions » de la ville.

Dit-elle:

À partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région.

Il n’a pas été possible pour Al Jazeera de vérifier l’une ou l’autre affirmation.

Que les forces ukrainiennes aient quitté Bakhmut ou non, elles se sont lentement repliées à l’intérieur, vers des groupes de bâtiments à l’extrémité ouest de la ville.

Pendant ce temps, au nord et au sud, ils ont saisi des pans de territoire aux troupes russes.

La Russie a reconnu avoir perdu du terrain autour de Bakhmut la semaine dernière, tout en démentant les affirmations de Prigozhin selon lesquelles les flancs autour de la ville gardés par des troupes régulières se seraient effondrés.

Kiev affirme que son objectif à Bakhmut a été d’attirer les forces russes d’ailleurs sur le front dans la ville, d’y infliger de nombreuses pertes et d’affaiblir la ligne défensive de Moscou ailleurs avant une contre-offensive majeure prévue.

Des militaires ukrainiens tirent avec un obusier de 105 mm vers des positions russes près de la ville de Bakhmut au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Aris Messinis, AFP

Moscou a longtemps affirmé que la capture de Bakhmut serait un tremplin vers une avancée plus profonde dans la région du Donbass qu’elle prétend avoir annexée à l’Ukraine.

Il en a fait la cible principale d’une offensive massive qui n’a réussi à conquérir aucun terrain significatif ailleurs.

Prigozhin a reconnu que Bakhmut a peu d’importance stratégique, malgré son énorme importance symbolique en raison de l’ampleur des pertes dans la bataille terrestre la plus sanglante d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La bataille pour Bakhmut a entre-temps révélé une scission croissante entre Wagner, une force mercenaire qui a recruté des milliers de condamnés dans les prisons russes, et l’armée russe régulière.

Pendant deux semaines, Prigozhin a diffusé quotidiennement des messages vidéo et audio dénonçant le leadership militaire russe, souvent dans des diatribes chargées de jurons.

Dans la vidéo de samedi, il a déclaré qu’à cause des « caprices » du ministre de la Défense Sergei Shoigu et du chef d’état-major Valery Gerasimov, « cinq fois plus de gars sont morts qu’ils n’auraient dû ».

Il a remercié Poutine « de nous avoir donné cette chance et ce grand honneur de défendre notre patrie ».

L’annonce par la Russie de la chute de la ville est intervenue alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait rencontrer son homologue américain, Joe Biden, au Japon lors du sommet du G7.

Biden, qui a été le fer de lance du soutien occidental à l’Ukraine avec des sanctions et des fournitures, « attend avec impatience » la réunion, a déclaré un haut responsable aux États-Unis, ajoutant qu’elle devrait avoir lieu après 14h00 heure locale (05h00 GMT). ) le dimanche.

Des soldats ukrainiens conduisent un véhicule de combat d’infanterie le long d’une route non loin de Bakhmut, dans la région de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Anatolii Stepanov, AFP Cette capture vidéo tirée d’une vidéo publiée sur la chaîne Telegram @concordgroup_official le 3 mars 2023 montre Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner s’adressant à la caméra depuis un toit dans un lieu non divulgué. AFP @CONCORDGROUP_OFFICIAL / AFP

Le président ukrainien, qui a été transporté par avion du gouvernement français, a pu rencontrer non seulement les dirigeants du G7, mais aussi ceux d’autres acteurs internationaux clés tels que les puissances non alignées que sont le Brésil et l’Inde.

Les fruits de ses efforts diplomatiques ont déjà porté leurs fruits, les États-Unis annonçant vendredi qu’ils autoriseraient Kiev à acquérir des avions de chasse F-16, le matériel le plus sophistiqué jamais fourni par l’Occident.

En route vers le Japon, Zelensky s’est également arrêté à un sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite.

Le Vatican a déclaré samedi que le pape François avait demandé au cardinal Matteo Zuppi, chef de la conférence épiscopale italienne, d’effectuer une mission de paix pour tenter d’aider à mettre fin à la guerre.