Bakery fabrique le plus gros beignet de Grande-Bretagne contenant 10 000 calories – pourriez-vous le finir ?

UNE BOULANGERIE a fabriqué le plus gros beignet de Grande-Bretagne – et il est tellement calorique qu’il faudrait courir 4½ marathons pour les brûler.

Il mesure 14 pouces de large, pèse 4½ lb et contient 10 000 calories.

Le beignet a une garniture au caramel salé et est garni de glaçage au chocolat, de Nutella, de crème, de Cadbury Flakes, de Smarties, de barres Kinder Bueno et de morceaux Happy Hippos, Ferrero Rochers et Galaxy.

Il est fabriqué par Doughnotts à Nottingham – où vous pouvez esquiver la facture de 42 £ si vous pouvez vous moquer du lot en 40 minutes.

Le manager Ash Hine a déclaré: “Jusqu’à présent, une seule personne l’a terminé, en 32 minutes.”

Elle a déclaré: «C’était le triple de la taille de ma tête. Comment quelqu’un peut tout manger à la fois me dépasse.

“Il m’en reste encore que même ma famille ne peut pas finir.

“J’ai une dent sucrée, mais cela l’amène au niveau supérieur.

“Cela ferait un gâteau d’anniversaire parfait, mais comme pour un beignet, je pense que je vais m’en tenir à ceux de taille normale.”

