Baker prépare la tourte au porc la plus chère de Grande-Bretagne – à 100 £ la pop

Un boulanger a concocté la tourte au porc la plus chère de Grande-Bretagne – et c’est un délicieux 100 £ la pop.

Phillip Dickinson a mélangé des truffes noires râpées dans la garniture de viande et saupoudré d’or 24 carats et de caviar sur le dessus.

Avant un festival annuel de tourte au porc, un boulanger a concocté la recette la plus luxueuse avec de l’or 24 carats saupoudré et du caviar sur le dessus Crédit : Ben Lack

Phillip Dickinson a déclaré “Nous voulions nous assurer que nous poussions le bateau cette année” Crédit : Ben Lack

Il estime que le résultat de luxe de 4 pouces à vendre lors d’un festival annuel de la tarte au porc est « digne de la royauté » – mais il n’y en a que deux à gagner.

Phil, 53 ans, les a fabriqués pour Turnbull’s Northumbrian Food, une boucherie familiale d’Alnwick datant de 1880.

“Il a relancé l’événement populaire après une pause imposée par Covid.

Il a déclaré: «Nous aimons vraiment inventer une nouvelle saveur de pork pie chaque année pour le Pork Pie Festival.

“Nous voulions nous assurer de sortir le bateau cette année et de créer quelque chose de très spécial pour son retour.”

Décrivant la création de la tarte, Phil ajoute : « J’ai parlé à Russ, un marchand de truffes de confiance, qui a pu arranger certaines des meilleures truffes noires d’été italiennes.

«Ils regorgent de tonnes de saveurs terreuses qui complèteront le porc sucré.

“J’ai aussi réussi à mettre la main sur le meilleur caviar de béluga à mettre sur le dessus de la tarte.

“Cela ajoutera un subtil élément salé et salé et se traduira par une tarte au porc riche et opulente digne de la royauté.”

D’autres saveurs de tourte au porc au festival, qui se termine dimanche, incluent le chorizo ​​et le boudin noir.